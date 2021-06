Kanton Zug: Reportage der Mitarbeiter im Impfzentrum Baar

Impfzentrum Kanton Zug Wenn die Gastronomin das Impfbüchlein ausfüllt und der IT-Verkäufer Spritzen aufzieht Im Kanton Zug sind inzwischen über 100'000 Dosen der Corona-Impfung verabreicht worden. Ein Grossteil davon im Impfzentrum in Baar mit seinen derzeit rund 180 Mitarbeitern. Wir wollten wissen, wer sie sind. Zoe Gwerder 26.06.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Halle der ehemaligen Spinnerei ist hell. Plexiglaswände unterteilen den Raum. Durchsichtige Stühle stehen mit Abstand an den Wänden. Bis zu 1300 Personen werden hier derzeit täglich geimpft – das ist beinahe die volle Auslastung. Trotzdem wirkt der Empfangs- und Warteraum im Impfzentrum in Baar nicht überfüllt.

Der Warteraum im Impfzentrum Baar.

Bild: Matthias Jurt (18. Juni 2021)

Vor der Kabine mit der Beschriftung «Impfen A2» steht Lina Möller. Die 30-Jährige mit dem Pagenschnitt geht auf eine der Wartenden zu und befragt sie nochmals zu ihrer Gesundheit. Möller arbeitete bis im Dezember als Serviceleiterin in einem Gastrobetrieb in Zürich.

Die als Impf-Admin tätige Linda Möller stellt einer Patientin nochmals die wichtigsten Fragen.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 18. Juni 2021)

«Nach all den Monaten Kurzarbeit wollte ich wieder etwas Sinnvolles machen.» Sie sah im Dezember die ausgeschriebene Stelle im Impfzentrum und hat sich gemeldet.

«Ich finde es sehr erfüllend. Die Leute sind äusserst dankbar.»

Linda Möller hat inzwischen das Klemmbrett mit den Daten der Patientin in die Kabine genommen, wo sie Ausweis und Krankenkassenkarte überprüft und mit den Anmeldedaten abgleicht.

Linda Möller an ihrem Stehpult.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 18. Juni 2021)

Sie nimmt einen kleinen Sticker und fügt ihn dem Impfbüchlein der Patientin hinzu. Sie wirkt, als übe sie diesen Job bereits seit Jahren aus. Es gebe selten Situationen, in denen sie nicht sicher sei, wie sie vorgehen müsse. «Wir werden sehr gut instruiert.» Die sogenannte Impf-Admin kann nun die Patientin in den Impfraum schicken. Ihre Stehpultnische ist über eine offene Luke in der Wand mit diesem verbunden. Nicht nur damit sie das Klemmbrett mit den Informationen direkt weitergeben kann, sondern auch, dass die zu impfende Person im Notfall nicht alleine ist.

Vom Architekturbüro in die Impfkabine

In einer dieser Impfkabinen – heute in der Reihe D – arbeitet Impferin Rita Uttinger. Die 59-Jährige mit den zusammengebundenen Haaren und der Brille auf dem Kopf empfängt soeben ihren nächsten Patienten. Auf dem Tisch stapeln sich rote kleine Kunststoffboxen mit aufgezogenen Spritzen darin. Verschiedene Behälter mit Impfutensilien stehen bereit.

Rita Uttinger in ihrer Impfkabine, wo heute der Impfstoff von Moderna gespritzt wird. Bild: Matthias Jurt (Baar, 18. Juni 2021)

Ruhig plaudert sie mit dem jungen Mann, der leicht angespannt wirkt.

«Mir ist es wichtig, mit jedem Patienten so zu sprechen, als wäre er der Erste – und nicht einer von vielen.»

Sie setzt sich die Brille auf, desinfiziert die Haut des Patienten und injiziert ihm die Impfung. Heute spritzt sie das Vakzin von Moderna. Das steht unübersehbar auf einem roten Zettel an der Wand – gleich oberhalb des Tisches. Derzeit werden im Impfzentrum täglich beide zugelassenen Impfstoffe verabreicht – fix auf die Impfkabinen verteilt. Rita Uttinger fragt ihren Patienten, ob es seine erste oder zweite Impfung ist und informiert ihn über den Impfstoff, den er erhält. «Es ist äusserst wichtig, dass wir auch die zweite Impfung mit demselben Impfstoff vornehmen, wie er bei der ersten eingesetzt wurde.» Deshalb wird dies mehrmals geprüft.

Rita Uttinger impft einen jungen Mann.



Bild: Matthias Jurt (Baar, 18. Juni 2021)

Der junge Mann hat seinen ersten Piks gut überstanden. Er darf nun aus der Kabine in jenen Raum weiter, in dem man sicherheitshalber noch eine Viertelstunde warten muss. Rita Uttinger setzt ihre Brille wieder auf den Kopf. «Insbesondere bei Männern kommt es immer wieder vor, dass sie zwar keine Angst zugeben, jedoch total verkrampft sind. Am schmerzfreisten ist eine Impfung, wenn man möglichst locker ist.»

Wer wie Uttinger im Impfzentrum Spritzen verabreicht, muss eine medizinische Ausbildung mitbringen. Die Unterägererin ist Mutter einer erwachsenen Tochter und hatte nach ihrem ersten Beruf als Arztgehilfin – die heutige Bezeichnung lautet Medizinische Praxisassistentin – eine Handelsschule besucht. Anfangs arbeitete sie im Gesundheitswesen, zuletzt bei einem Architekten im Stundenlohn. Im vergangenen Jahr habe sich aber abgezeichnet, dass es dort immer weniger Arbeit gebe, weshalb sie nach neuen Möglichkeiten suchte – und im Impfzentrum fand. «Ich bin stolz, bei einem solchen historischen Projekt dabei zu sein.» Es herrsche eine gute Stimmung im ganzen Team.

Spritze um Spritze mit Impfstoff befüllen

Zu diesem Team gehört auch Roland Schnepel. Der 57-Jährige mit dem grauen Bart unter der Maske sitzt im videoüberwachten Raum, etwas entfernt vom Patientenstrom.

Roland Schnepel zieht den Impfstoff von Pfizer auf.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 18. Juni 2021)

Zwei Tische stehen dort. Einer für den Moderna-Impfstoff, der andere für den von Pfizer. Etliche Kühlschränke sind an der Seite des Raums aufgereiht – ihr Inhalt: der Impfstoff für den Tag.

Impfstoffampullen in einem der Kühlschränke.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 18. Juni 2021)

Schnepel und seine Kolleginnen sorgen dafür, dass die roten Moderna- und grauen Pfizer-Boxen mit aufgezogenen Spritzen befüllt und in den Kabinen verteilt werden. Der Deutsche, der seit 13 Jahren in der Schweiz wohnt – die letzten drei in Zug – arbeitete vor seinem Einsatz im Impfzentrum für zwei Firmen als selbstständiger Verkäufer im IT-Bereich. Ursprünglich hatte er Kinderkrankenpfleger gelernt. So ist er nun an manchen Tagen Impfer, an anderen, wie heute, Aufzieher – auch dafür ist eine medizinische Ausbildung nötig. Roland Schnepel bereitet auf dem Tisch vor sich sechs Spritzen vor, nimmt ein Fläschchen von Pfizer aus dem Kühlschrank, fügt dem Impfstoff Kochsalzlösung hinzu, wiegt das Fläschchen hin und her, bis er dann eine Spritze nach der anderen aufzieht.

«Es ist super hier helfen zu können, anstatt zu Hause zu sitzen.»

Denn wegen der Pandemie habe es ihm an Arbeit gefehlt. Von Zeit zu Zeit verteilt er die mit den aus einem Fläschchen aufgezogenen Spitzen bestückten Kistchen in die Impfkabinen. Die roten Moderna-Boxen zu den roten Zettelchen – die grauen Pfizer-Boxen zu den grauen Zetteln. Herausfordernd wird seine Aufgabe insbesondere gegen Abend. Denn je nachdem, wie viele Personen tagsüber nicht aufgetaucht sind, muss die Zahl der aufgezogenen Spritzen so angepasst werden, dass es möglichst keine Reste gibt.

Der Mann für den allabendlichen Telefonmarathon

Auch Tobias Walter hilft mit, dass vom wertvollen Gut abends nichts weggeworfen werden muss. Der 32-Jährige mit kurzen Haaren und sportlicher Statur ist einer der Schichtleiter des Impfzentrums.

Tobias Walter (rechts) im Gespräch mit einem der Ärzte vor Ort.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 18. Juni 2021)

Er ist Ansprechpartner bei Fragen der Mitarbeitenden, kontrolliert, ob die Abläufe und Vorschriften eingehalten werden und bietet Leute auf, wenn am Abend noch aufgezogene Spritzen übrig sind. «Anfangs konnten wir das Pflegepersonal impfen, später die Polizei und Feuerwehr. Seit kurzem stehen die Restdosen aber allen offen.»

Als Schichtleiter muss Tobias Walter abends Personen für den restlichen Impfstoff finden.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 18. Juni 2021)

Der Baarer hatte bis vor seinem Arbeitsstart im Impfzentrum an einer Fernuniversität Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Gelernt hatte er ursprünglich Polymechaniker.

«Als ich mit den Abschlussprüfungen der Uni fertig war, sah ich bei einem Abendspaziergang, dass das Impfzentrum aufgebaut wird.»

Er beschloss sich zu bewerben. Wie für Linda Möller, Rita Uttinger und Roland Schnepel war es für ihn kein Hindernis, dass dieser Job wohl nicht von Dauer ist. «Ich hatte nun Zeit, mir eine Stelle zu suchen.» Und er hat sie gefunden.

So auch die Impf-Admin und ehemalige Gastronomiemitarbeiterin Linda Möller. Sie wird schon bald einen Neuanfang als Filialleiterin einer Bäckerei wagen. In einem systemrelevanten Beruf, wie sie erklärt. Roland Schnepel und Rita Uttinger freuen sich hingegen auf weitere Arbeitstage im Impfzentrum. Uttinger sagt, sie lasse es auf sich zukommen. Wie schon bei ihrer Anstellung im Impfzentrum werde nach dieser Aufgabe sicher eine weitere Tür aufgehen.