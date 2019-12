In Baar brannte ein Adventskranz Auf einem Balkon ist ein Adventskranz in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei mahnt zur Vorsicht im Umgang mit Kerzen. 18.12.2019, 12.25 Uhr

Bild: Zuger Polizei

(haz) Am Falkenweg in der Gemeinde Baar ist es laut Mitteilung der Zuger Polizei am Dienstagabend, 17. Dezember, zu einem ersten Zwischenfall mit einem brennenden Adventskranz gekommen. Die Feuerwehr Baar konnte das Gesteck, welches sich auf dem Balkon befand, rasch löschen. Verletzt wurde niemand.