In Baar endet ein Streit zwischen Autofahrern mit Tätlichkeiten Am Sonntagabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrer gekommen. Dabei wurde einer von ihnen mit einem Sackmesser leicht verletzt. Der mutmassliche Täter konnte wenig später angehalten und festgenommen werden. 11.05.2020, 16.15 Uhr

(mua) Der Vorfall nahm am Sonntagabend, 10. Mai, um 19.45 Uhr, in Walterswil (Gemeinde Baar) seinen Lauf. Bei der Coop-Tankstelle an der Sihlbruggstrasse gerieten sich zwei Autofahrer wegen eines Fahrmanövers in die Haare, worauf es zu einem verbalen Disput kam, heisst es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden. Diese Streitigkeiten wurden wenig später beim McDonalds an der Blegistrasse weitergeführt.