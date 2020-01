In Baar fuhr der Schutzengel mit Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte heftig in einen Kandelaber. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. 27.01.2020, 16.30 Uhr

Bild: Zuger Polizei

(haz) Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montagvormittag, 27. Januar, kurz vor 11.45 Uhr. Ein 25- jähriger Autolenker fuhr auf der Sihlbruggstrasse von Baar kommend Richtung Sihlbrugg. Bei der Lichtsignalanlage beim Autobahnende in Walterswil wollte er auf der dortigen Einspurstrecke zwei Fahrzeuge überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte heftig in einen Kandelaber (siehe Bild).