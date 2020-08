In Baar gibt es eine Baustelle für vier Stunden Am Donnerstag werden auf dem Büelplatz und der Marktgasse in Baar zwei Schachtabdeckungen ersetzt. 11.08.2020, 16.20 Uhr

Auf dem Büelplatz werden zwei Schachtabdeckungen (auf dem Bild links in der Mitte sowie rechts unmittelbar neben dem Auto) ersetzt. Bild: Gemeinde Baar/PD

(mua) Am Donnerstag, 13. August, werden von 20 Uhr bis zirka Mitternacht auf dem Büelplatz und der Marktgasse zwei Schachtabdeckungen ersetzt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen und Lärmemissionen zu rechnen, teilt die Gemeinde Baar mit. Die Kreuzung Büelplatz ist in dieser Zeit von allen Seiten her befahrbar. Ein Verkehrsdienst regelt den Verkehr. Die Lichtsignalanlage ist ausgeschaltet.