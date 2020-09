In Cham verletzt sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall Auf einer Baustelle auf dem Papieri-Areal in Cham ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen. Mit erheblichen Verletzungen wurde ein Mann ins Spital gebracht. Zoe Gwerder 24.09.2020, 18.32 Uhr

Die Unfallstelle auf dem Papieri-Areal. Bild: PD

(zg) Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, um 11.30 Uhr, auf der Baustelle bei der Fabrikstrasse in der Gemeinde Cham. Ein 59-jähriger Baggerfahrer montierte den auswechselbaren Abbauhammer am Raupenbagger, wie die Zuger Polizei mitteilt. Kurze Zeit später löste sich dieser und stürzte auf die Seite zu Boden. Beim Umkippen des Abbauhammers wurde ein 48-jähriger Bauarbeiter, welcher in unmittelbarer Nähe am Schaufeln war, von hinten getroffen. Er wurde am Rücken und an den Beinen erheblich verletzt, sodass er durch den Rettungsdienst Zug in ein ausserkantonales Spital gebracht werden musste. Weshalb es zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt und wird untersucht. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Cham und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.