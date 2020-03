In Cham wird eine Schwarzarbeiterin festgenommen und bestraft Bei einer Kontrolle in einem Vereinslokal haben die Zuger Strafverfolgungsbehörden mehrere Widerhandlungen festgestellt. Eine Frau wurde festgenommen, bestraft und des Landes verwiesen. 18.03.2020, 10.00 Uhr

Teaserbild für den Onlinekanal www.luzernerzeitung.ch für Polizeimeldungen.

(bier) Die Zuger Strafverfolgungsbehörden führten am 11. März in einem Vereinslokal in der Gemeinde Cham eine Kontrolle durch, teilen sie mit. In den Räumlichkeiten wurden Wettcomputer, Spielterminals sowie Bargeld gefunden und sichergestellt. Zudem wurde eine 39-jährige Serbin festgenommen, die über keine entsprechende Arbeitserlaubnis verfügte und somit illegal als Kellnerin arbeitete.