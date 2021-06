Kontroverse In die Ferne schweifen oder nicht? Diese Frage treibt vor den Sommerferien auch unsere Autoren um. Marco Morosoli 29.06.2021, 20.28 Uhr

Marco Morosoli

Ich bin gerne in der Schweiz mit Bahn und Bus unterwegs. Sehr gerne sogar. Doch ab und an mache ich auch gerne einen Abstecher in Regionen ausserhalb der Schweizer Grenze. Bald ist es wieder soweit. Ich fahre nach Ziegenrück am Oberlauf der Saale. In der Nähe dieser kleinen Stadt befindet sich einer der grössten Stauseen Deutschlands.

Ziegenrück quert aber auch eine Bahnstrecke, auf der leider seit 23 Jahren keine fahrplanmässigen Züge mehr unterwegs sind. Ein Jammer. Aber ich bin Mitglied in einem Verein, der diese Strecke gepachtet hat. Vor zwei Jahren haben mich zwei Vereinskollegen mit einer Gratisfahrt auf der Draisine überrascht. So durfte ich wieder einmal über die Ziemestalbrücke fahren. Für mich ist sie die schönste Brücke der Welt.

Jedes Jahr kommen Erlebnisse hinzu. Das Zugfahren in Deutschland abseits der grossen Zentren ist auch heute noch ein Quell für Abenteuer. So war ich 2020 auf dem Kyffhäuserdenkmal. Der grosse Bus, der mich dorthin brachte, fuhr nur für mich. 2 Euro und 40 Cents. Wo gibt es das bei uns noch.

Harry Ziegler

Wohin soll es in die Ferien gehen? Diese Frage bewegt in Pandemiezeiten nicht nur meine Familie und mich. Wir reisen unheimlich gerne. Und unheimlich gerne auch weit. Allerdings haben wir letztes Jahr – der Not gehorchend – keinen Fuss in ein Flugzeug oder den Zug gesetzt.

Wir haben stattdessen die Schweiz erkundet. Und wissen Sie was? Schön und erholsam und interessant wars. Das machen wir dieses Jahr wieder. Zwar konnte ich als Angehöriger der Armee bereits viel von der Schweiz sehen, allerdings waren das meist eher gebirgige Regionen. Und solche haben wir ja quasi vor der Haustüre. Wir haben uns deshalb letztes Jahr dazu entschlossen, unsere Compatrioti und Compatriotes auf einer Rundreise zu besuchen. Und bei weitem nicht alles gesehen und erlebt, was es in diesen Regionen gibt.

Wir sind wirklich überzeugt, dass die Schweiz auch ohne Pandemie einiges an Schönheiten zu bieten hat. Man muss sie nur wahrnehmen. Genau das werden wir heuer wieder tun. Nach dem EM-Aus der Franzosen gegen die Schweiz könnten wir uns in Frankreich momentan eh nicht blicken lassen.