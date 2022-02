Talacher: WWZ reinigt Trinkwasser

BAAR Frühjahrsputz: Das Wasser im Talacher ist wieder sauber Das grösste Trinkwasser-Reservoir der WWZ AG liegt im Talacher. Alle zwei Jahre putzt die WWZ beide Kammern. Marco Morosoli 15.02.2022, 05.00 Uhr

Im Wasserreservoir Talacher ist das Wasser abgelassen worden. Eine WWZ-Equipe putzt diese Säulenhalle in einem Abstand von jeweils zwei Jahren. Bild: Marco Morosoli (Baar, 1. Februar 2022)

Das Trinkwasserreservoir Talacher liegt auf Baarer Gemeindegebiet. Das Wasser aus dem unteren Lorzentobelgebiet wird zwar grösstenteils von der Wasserversorgung Zürich genutzt. Ein kleiner Teil davon fliesst jedoch als Quellwasser in das Wassersystem der WWZ AG. Sie versorgt damit Zug, Cham, Hünenberg, Walterswil-Sihlbrugg, Hochdorf und Römerswil.

Wasser aus dem Hahn und Strom aus der Steckdose erachten viele als selbstverständlich. Doch die Zubereitung und Verteilungen der beiden Güter basiert auf einem System, das so aufgesetzt ist, dass es möglichst tagein und tagaus verfügbar ist.

Quelle liefert 270 Liter Wasser in der Minute

Ein wichtiges Rädchen bei der Trinkwasserversorgung ist der Brunnenmeister. Er ist ein Profi und wacht im Falle der WWZ AG über insgesamt 84 Quellfassungen im WWZ-Verbundgebiet. 20 Quellfassungen liegen im Bereich des unteren Lorzentobels. Der WWZ-Brunnenmeister René Meier öffnet eine am Fels kaum sichtbare Türe. In diesem kurzen Schacht sprudeln zwei Quellen. Die grössere liefert rund 270 Liter Wasser pro Minute. Wie auf einer Schautafel des Industriepfads Lorze zu lesen ist, gehört das Quellgebiet Lorzenebene zu einem der besten der Schweiz. Der dort vorhandene Schotter filtert das einfliessende Wasser langsam und reinigt es. Die Qualität des farblosen Lebenselixiers ist vorzüglich.

Das heisst, dass das Zuger Wasser aus diesen Quellen weder einer chemischen noch mechanischen Behandlung zuzuführen ist. Interessant ist auch noch eine andere Aussage:

«Die eine oder andere Quelle ist auch dadurch beeinflusst, wie viel Niederschlag fällt.»

Allerdings würden einige Quellen zum Beispiel mit einer Verzögerung auf einen trockenen Sommer reagieren, nicht jedoch sofort.

Gemäss der Plattform www.trinkwasser.ch stammt das von der WWZ bereitgestellte Wasser im Jahre 2021 zu rund 65 Prozent aus Quellen. Den Rest gewinnt die WWZ AG aus Grundwasser. Der Zukauf von Wasser von anderen Versorgern ist unnötig.

Damit auch in Zukunft gutes Wasser aus den Hahnen kommt, muss die Infrastruktur auf einem sehr hohen Level gehalten werden. Die Reinigung des Trinkwasserreservoirs Talacher erfolgt im Zwei-Jahres-Rhythmus. Kürzlich war es wieder einmal so weit. Die WWZ-Putztruppe hatte die Aufgabe, die beiden Kammern der Trinkwasserfassung Talacher zu reinigen. Eine solche Kammer fasst 4000 Kubikmeter Wasser. Der WWZ-Brunnenmeister René Meier sagt: «In rund drei Stunden war die Kammer leer.» Alle zwei Jahre offenbart sich dann der Putzequipe ein Tempel mit zehn weissen Säulen. Meier schätzt, dass die Wände eine Mächtigkeit von 50 Zentimetern haben. Die Säulenhalle ist dabei tief in den Boden eingelassen. Was der WWZ-Brunnenmeister unbedingt erwähnt haben will, erstaunt in einer gewissen Weise: «Die Reinigung geschieht nur auf mechanische Art und Weise.» Der Einsatz von Hochdruckreinigern ist gängige Praxis. Chemie komme hier absolut nicht ins Haus.

Zum Putzen des Reservoirs bleibt nicht sehr viel Zeit

Später relativiert er das Protokoll der Putzarbeit ein wenig: «Ein Tropfen Javelwasser kommt noch ins Wasser.» Das sei nicht spürbar. Die Putzequipe muss sich an einen genauen Fahrplan halten, denn die beiden Kammern des 1965 gebauten Reservoirs im Gebiet Talacher müssen so schnell wie möglich wieder voll sein. Die Wasserkammer fasst vier Millionen Liter Wasser. Das Nass der Quellzuläufe lässt die WWZ mit ultraviolettem Licht bestrahlen und es ist auch ständig in Bewegung. Mittels eines Bullauges können die Fachleute die Trinkwasserproduktion optisch überwachen. Ein halb so grosses Reservoir der WWZ befindet sich im Gebiet Rötel. Insgesamt betreibt Zugs Wasserdienstleiter 14 Speicherungsanlagen, 7 Grundwasserpumpwerke und 11 Druckerhöhungsanlagen in seinem Verbundgebiet.

Im Jahre 2020 hat die WWZ 646 Wasserproben genommen. Die Reservoire und die Pumpwerke überwachen die WWZ mit hochsensiblen elektro-optischen Sensoren. Das Zuger Wasser hat 25,1 französische Härtegrade und liegt an der Grenze zwischen «mittelhartem Wasser» und «ziemlich hartem Wasser». Der Qualität des Wassers tut dies keinen Abbruch.