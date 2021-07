Leserbrief In echte Seeuferaufwertung investieren «Leserbrief: Seesteg über den Ägerisee – Vision oder Ente?», Ausgabe vom 16. Juli 19.07.2021, 11.55 Uhr

Der Fussweg zwischen Unter- und Oberägeri bietet herrliche Ausblicke auf den See. Doch direkt an der verkehrsreichen Hauptstrasse gelegen, ist das Erholungserlebnis stark getrübt. Also weg von der Strasse und hinaus auf den See! So sieht die Problemlösung für die Ortsplanungskommission Oberägeri aus. Die «Vision» eines Stegs über den See ist aber nicht unumstritten. Die beiden Oberägerer Kantonsräte Laura Dittli und Peter Letter kritisieren in ihrem Leserbrief die Steg-Idee gleich mehrfach – und zu Recht. Sie erkennen auch Widersprüche zu den ökologischen Zielen zur Verbesserung von der Biodiversität sowie der Renaturierung und ökologischen Aufwertung des Seeufers, die sich die Gemeinde in ihrer eigenen Raumentwicklungsstrategie gesetzt hat.

Auch Pro Natura Zug wird im Rahmen der aktuell laufenden Mitwirkung zur Ortsplanung Oberägeri den Antrag stellen, auf den Steg über den See zu verzichten. Ein Leitbild einer Gemeinde darf durchaus Visionen haben. Aber anstatt einen neuen Fremdkörper in den See zu stellen, ist eine Vision viel eher in einer attraktiveren Gestaltung und Nutzung der Verbindungsstrasse zu suchen. Dazu muss allerdings die heutige Dominanz des Strassenverkehrs reduziert werden, z. B. mit einer Anpassung von Geschwindigkeit und Fahrbahnen. Damit kann für den seeseitigen Fuss- und Veloverkehr mehr Raum gewonnen werden. Zusätzliche, punktuelle Plattformen, verbunden mit einer echten, ökologischen Aufwertung des Seeufers erhöhten die Aufenthaltsqualität ebenfalls. Und für das Problem der fehlenden Beschattung auf der Wegverbindung können Bäume gepflanzt werden. Auch diese Aufwertungen sind nicht einfach zu haben. Doch lieber das Bestehende verbessern, als ein unrealistisches «Leuchtturmprojekt» in der Schublade verstauben lassen.

Andre Guntern, Präsident Pro Natura Zug, Baar