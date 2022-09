In eigener Sache CH Media übernimmt die Radiosender Central, Sunshine und Eviva Rückwirkend per 1. Januar 2022 übernimmt CH Media die Zentralschweizer Radiosender Central, Sunshine und Eviva. Damit stärkt die Nummer 1 im Schweizer Privat-Radiomarkt ihre Position weiter. 21.09.2022, 15.00 Uhr

Rückwirkend per 1. Januar 2022 übernimmt CH Media, zudem auch dieses Online-Portal gehört, 100 Prozent der Aktien an der Radio Central AG, der Radio Sunshine AG, der Radio Eviva AG und der Neue Medien Zentralschweiz Werbe AG, die Sales- und Marketingorganisation der drei Radiosender. Durch die Übernahme der Radios baut CH Media ihr Radio-Portfolio weiter aus und stärkt ihre Stellung in der Zentralschweiz, nachdem man mit Radio Pilatus bereits ein erfolgreiches und bei der Hörerschaft beliebtes Privatradio in der Zentralschweiz betreibt.

Organisatorisch werden die drei Sender im Bereich Regionale Elektronische Medien von CH Media Entertainment angegliedert. Das Team unter der Leitung von Roman Spirig wird übernommen. Roman Spirig berichtet in seiner Funktion als Programmleiter an Nicola Bomio, Leiter Radio bei CH Media Entertainment. Alfons Spirig, der Inhaber der Zentralschweizer Radiosender Central, Sunshine und Eviva, wird künftig als «Senior Berater Unternehmensentwicklung Radio Central» beratend zur Seite stehen; er berichtet an Florian Wanner, Leiter Regionale Elektronische Medien. Alle Mitarbeitenden werden übernommen; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Konzessionen von Radio Central und Radio Sunshine werden übernommen. Die Übertragung der Konzessionen an CH Media untersteht der Zustimmung des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM). Um die «2-plus-2-Regel» der Radiokonzessionen zu erfüllen, hat CH Media in diesem Frühjahr die Konzession von Radio 32 zurückgegeben und wird dies im Herbst auch mit der Konzession von Radio Bern1 tun. Die Zustimmung des BAKOMs vorausgesetzt, verfügt CH Media damit in Zukunft über zwei Radio-Konzessionen für Radio Sunshine und Radio Central.

Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung CH Media, zeigt sich erfreut: «Die drei Radiosender bereichern unser Portfolio und ermöglichen uns, unsere Stellung im Schweizer Radiomarkt und insbesondere in der Zentralschweiz noch weiter zu stärken.» Florian Wanner, Leiter Regionale Elektronische Medien, ergänzt: «Wir freuen uns sehr über den Zuwachs unserer CH Media Entertainment-Radiofamilie und heissen die Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen.» (chm)