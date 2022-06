In einer anderen Welt Die Vereinsreise führte Pro Audito Zug zu Franz Webers faszinierendem Hotel Giessbach. Für den Verein Pro Audito Zug: Anna Lustenberger 26.06.2022, 13.08 Uhr

Das Hotel Giessbach. Bild: PD

«Man bittet um festliche Kleidung, wenn möglich im Stil der Jahrhundertwende.» So stand es im Programm des Giessbach-Einweihungsfestes im schlossähnlichen Hotel über dem Brienzersee. Ein Zeitungsausschnitt zu diesem Fest, in einem Bilderrahmen geschützt, liess uns von Pro Audito Zug erahnen, welch grandiose Einweihung dies im Sommer 1984 gewesen sein musste.

Was der Umweltschützer Franz Weber mit seiner Familie im wahrsten Sinn und Worte gerettet hatte, liess uns in eine andere Welt eintauchen. Die Leuchter an der Decke, die antiken Möbel, die barocken Vorhänge, alles schön platziert, jedes Detail äusserst durchdacht. Auch wenn wir nicht in «festlicher Kleidung» waren, löste dieses historische Gebäude immer wieder Erstaunen aus.

Zuerst aber erlebten über 30 Mitglieder des Schwerhörige-Vereins Pro Audito eine angenehme Reise mit dem Chauffeur Paul. Obwohl das Entlebuch den meisten vertraut ist, genossen wir die Fahrt bei schönem Wetter durch malerische Landschaften, an blumengeschmückten Häusern vorbei auf den Schallenberg.

Regenfälle auf dem Weg zu den Wasserfällen

Gestärkt im Restaurant Gabelspitz, setzten wir die Reise fort. Und ja, jetzt eröffnete sich bei der Hinunterfahrt eine andere Region – das Berner Oberland. Bei vielen liess dies eine Ferienstimmung aufkommen. Erinnerungen wurden ausgetauscht. Da störte auch der kurze Regenguss nicht, als wir dem Thuner- und Brienzersee entlang Richtung Giessbachfälle fuhren.

Nicht nur das Hotel mit dem schönen Naturpark war ein Erlebnis, sondern auch die imposanten Giessbachfälle selber. Die Frische des Wassers tat in der aufkommenden Wärme gut. Unsere Gruppe bekam auf der Terrasse des Hotels für das Mittagessen einen Logenplatz – die Giessbachfälle direkt vor uns. Das Tosen des Wassers störte auch uns hörbeeinträchtigte Menschen in keiner Art und Weise. Im Gegenteil, es wirkte angenehm und beruhigend.

Wir waren froh, dass wir noch genügend Zeit hatten, die Giessbachfälle aus nächster Nähe zu besichtigen, im Park zu spazieren mit Blick auf den blauen Brienzersee. Die historische Standseilbahn, die älteste in Europa, passt natürlich bestens zu dieser besonderen Oase im Berner Oberland.

Wie klein unser Land ist, erfuhren wir bei der Rückfahrt ins Zugerland. Kaum über dem Brünig, fühlten sich doch viele bereits wieder zu Hause. Wir kehrten zurück von einer anderen Region, von einer anderen Welt.

Dieser Tag wurde als Abschluss bestens von Frieda Waldispühl Zindel, Präsidentin, zusammengefasst: «Wenn Engel reisen, lacht der Himmel! Am Vereinsausflug dürfen wir zusammen einen schönen Tag verbringen, werden durch den Chauffeur gemütlich und sicher an einen schönen Ort gefahren, geniessen ein feines Essen und das Wichtigste: Wir plaudern und lachen miteinander und gehen beglückt nach Hause.»