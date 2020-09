In einer Zuger Gemeinschaftspraxis kündigen die meisten Ärzte auf einen Schlag Eine Kündigungswelle geht durch die Zuger Gemeinschaftspraxis Centramed. Zwar schweigen sich Geschäftsleitung und Betroffene über die Hintergründe aus – fest steht aber: Die Leiterin wurde freigestellt. Kilian Küttel 09.09.2020, 17.43 Uhr

Blick in eine Arztpraxis. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Wo, wenn nicht auf der firmeneigenen Website, soll man Werbung für sich selbst machen? Die Meconex AG aus Basel zum Beispiel schreibt über sich, sie biete «abwechslungsreiche und spannende Tätigkeiten» sowie «fortschrittliche Arbeitsbedingungen». Die Tochtergesellschaft der Krankenkasse Sympany sucht «laufend engagierte und qualifizierte Fachkräfte». Man freue sich auf die Kontaktaufnahme oder die Bewerbung.

In den nächsten Wochen und Monaten dürften sich die Bewerbungsdossiers auf dem Pult der Meconex-Personalabteilung häufen. Denn in einer Gemeinschaftspraxis in Zug, die Meconex unter dem Namen Centramed betreibt, rumort es gewaltig: Wie unsere Zeitung erfahren hat, soll es zu einer grossen Kündigungswelle gekommen sein. Dem Vernehmen nach hätten alle Ärzte den Bettel hingeworfen. Zudem soll die medizinische Leiterin freigestellt worden sein.

CEO bestätigt die Kündigungen

Falsche Gerüchte oder Tatsache? Letzteres. Nach einigen fruchtlosen Anfragen – unter anderem bei der Interimsleiterin in Zug – beantwortet Meconex-CEO Heidi Zbinden unsere Fragen schriftlich: «Es trifft zu, dass am Standort Zug ein grosser Teil der Ärzte eine Kündigung eingereicht hat.» Zudem bestätigt sie die Freistellung der angestammten medizinischen Leiterin.

Kantonsarzt Stv. ist Centramed-Angestellter

Doch auch Zbinden liefert keine Begründung für das Warum: «Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir über die Hintergründe der Situation keine weiteren Angaben machen können.» Weiter schreibt die Meconex-CEO, sie bedauere die Kündigung sehr. Mit den Mitarbeitenden würden Gespräche laufen, diese seien noch nicht abgeschlossen. Ebenfalls macht Zbinden keine Angaben dazu, wie viele Ärzte gekündigt haben. Sie sagt lediglich, es sei nur der Standort Zug betroffen. Meconex betreibt elf Centramed­Praxen in der Deutschschweiz. ­Gemäss Eigenangaben hat das Unternehmen rund 120 Angestellte – unter anderem in Altdorf, Luzern, Basel oder Aarau. Laut der Firmenwebsite arbeiten in Zug 12 Ärzte und Ärztinnen, 2 Assistenzärztinnen und 5 Therapeuten.

Zur Belegschaft gehört auch der stellvertretende Kantonsarzt Hanspeter Kläy, der in einem 50-Prozent-Pensum angestellt ist. Auf Anfrage will er sich nicht zu den Geschehnissen äussern.

Ex-Leiterin ist im Vorstand der Zuger Ärztegesellschaft

Kläy schweigt. Gleich wie die ehemalige Zuger Leiterin. Nach mehreren Anfragen auf verschiedene E-Mail-Adressen meldet sie sich am frühen Mittwochabend. Allerdings teilt sie mit, in der Angelegenheit keine Auskunft geben zu können. Stattdessen verweist sie an die Verantwortlichen bei Meconex und Centramed.

Dabei wäre nebst ihren Beweggründen auch der Zeitpunkt interessant. Zumindest deuten Indizien darauf hin, dass die Freistellung noch nicht lange zurückliegen kann. Die Mittfünfzigerin, die ihren Doktortitel 1993 erlangt hat, ist im Vorstand der Zuger Ärztegesellschaft. Auf der dortigen Website wird sie weiterhin als Centramed-Leiterin geführt. Ebenso ist sie gemäss Eintrag im Basler Handelsregister nach wie vor Mitglied der Meconex-­Geschäftsleitung, der sie mit einem Unterbruch seit Januar 2005 angehört.