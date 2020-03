In Hünenberg sind Betreuungsgutscheine eingeführt worden Sie sollen das Familienbudget entlasten. Vanessa Varisco 12.03.2020, 05.00 Uhr

Maximal 240 Betreuungstage werden abgedeckt. B Bild: Matthias Jurt

In verschiedenen Gemeinden des Kantons Zug wurden bereits Betreuungsgutscheine eingeführt. Es handelt sich dabei um finanzielle Beiträge der Gemeinde an Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in einer anerkannten Kita. Die Höhe des monatlich ausbezahlten Betrags ist dabei abhängig vom Betreuungspensum des Kindes, dem Erwerbspensum der Erziehungsberechtigten und dem Einkommen. Baar und die Stadt Zug etwa haben dieses System schon länger eingeführt.