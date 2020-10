In Hünenberg wehrt sich die Bevölkerung erfolgreich gegen die geplante Abschaffung der Papiersammlung Der Gemeinderat hat Reaktionen aus der Bevölkerung ernst genommen und auch für das Jahr 2021 zwei Papiersammlungen in Aussicht gestellt. Raphael Biermayr 02.10.2020, 05.00 Uhr

Das hat er kürzlich im Amtsblatt bekanntgegeben. Im gleichen Erzeugnis also, in dem er im April den Verzicht auf Papiersammlungen nach dem laufenden Jahr publiziert hatte.

Daniel Schriber, der Leiter Sicherheit und Umwelt bei der Gemeinde, erklärt die Hintergründe. Der ursprüngliche Entscheid, die Sammlungen abzuschaffen, habe auf der Tatsache beruht, dass die Menge an gesammeltem Papier in den letzten Jahren «drastisch» zurückgegangen sei. Die von der Gemeinde erfasste Statistik belegt das: 2009 waren es 42,4 Tonnen, zehn Jahre später noch 17,6 Tonnen, die die seit Jahren damit betraute Pfadi sammelte. Schriber ergänzt, dass die im Jahr 2019 gesammelte Menge nur noch 3,7 Prozent der Gesamtmenge entspricht. Der Rest wurde in den beiden Ökihöfen im Dorf- und im Seeteil der Gemeinde entgegengenommen.

In Luzern dürfen Vereine nicht mehr sammeln

Im Jahr 2021 wird nicht mehr die Pfadi, sondern eine Firma das Altpapier bei den Haushalten einsammeln, dies gemäss Daniel Schriber aus Sicherheitsüberlegungen. «Zum Beispiel ist das Verkehrsaufkommen stark gestiegen, was Papiersammlungen für Vereine gefährlich macht», führt er aus und verweist dabei auf die Stadt Luzern. Deren Stadtrat gab unlängst bekannt, dass die Kartonsammlungen nicht mehr durch Vereine bestritten, sondern in die Hände professioneller Sammler übergeben werden sollen. Dies ebenfalls aus Sicherheitsbedenken. Die von diesem Entscheid betroffenen Jugendorganisationen in Luzern beklagten die dadurch wegfallenden Einnahmen. Die Verantwortlichen in Hünenberg haben der Pfadi einen Ersatzauftrag angeboten. «Die Gemeinde wird ab 2021 zweimal jährlich ein Repair Café anbieten, bei dem die Pfadi für Speis und Trank sorgen wird und so etwas Geld verdienen kann», erläutert Daniel Schriber. Es sei den Verantwortlichen wichtig, die Jugend in die «Entsorgungsproblematik» einzubeziehen.

Künftig wird der Zeitaufwand abgerechnet

ie Pfadi, die am 24. Oktober dieses Jahres letztmals in Hünenberg sammeln wird, erhält pro Tonne Altpapier 80 Franken. Im Jahr 2019 waren das total also ungefähr 1400 Franken. Die Firma, die den Auftrag für die Sammlungen im kommenden Jahr erhalten wird – gegenwärtig läuft die Bewerbungsfrist –, wird nach ihrem zeitlichen Aufwand für die Sammlung entschädigt. Wie viele Bewohner sich gegen den Entscheid des Gemeinderats zur Abschaffung der Papiersammlungen wehrten, ist nicht bekannt. Daniel Schriber spricht von «vereinzelten, vor allem mündlichen Meldungen». Da es in der Gemeinde keinen regelmässigen mobilen Entsorgungsdienst gibt, dürften manche Bewohner froh sein um die Papiersammlungen.

Kommt dazu, dass das Thema Ökihof in Hünenberg ein heisses Eisen für den Gemeinderat ist. Dieser plant nämlich, in der zweigeteilten Gemeinde statt heute zwei nur noch einen, dafür grossen Ökihof zu betreiben. Übrigens: An der Gemeindeversammlung im Dezember 2013 erklärten die Stimmberechtigten eine Motion der SP zur Einführung eines Ökibusses für nicht erheblich, womit das Thema vom Tisch war. Dafür starkgemacht hatte sich die SP um ihren damaligen Präsidenten und heutigen Gemeinderat Hubert Schuler.

Ob nach 2021 Papiersammlungen durchgeführt werden, ist offen. Denn der Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen sucht derzeit nach einer einheitlichen Lösung für das gesamte Kantonsgebiet (siehe Hauptartikel). In Hünenberg will man gemäss Daniel Schriber die Ergebnisse dieser Prüfung abwarten.