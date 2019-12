In Menzingen ist eine Scheune abgebrannt Am Freitagabend ist eine Scheune niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. 21.12.2019, 19.46 Uhr

Der Wind erschwerte die Löscharbeiten. Bild: PD/Daniel Hegglin, FFZ

(vv) Am vergangenen Freitagabend, kurz nach 19.15 Uhr erreichte die Einsatzzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass eine Scheune in Menzingen, in Schurtannen, brenne, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehren von Menzingen, Neuheim, sowie der Stützpunktfeuerwehr Zug hätten unverzüglich mit mehreren Atemschutztrupps und von verschiedenen Seiten mit den Löscharbeiten begonnen, heisst es weiter. Es gelang ihnen schliesslich, das Feuer sowie die verschiedenen Glutnester zu löschen. Verletzt worden ist niemand.