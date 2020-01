In Neuheim ist ein Fahrzeug komplett ausgebrannt Während einer Transportfahrt fing ein Auto plötzlich Feuer und brannte vollständig aus. 16.01.2020, 09.54 Uhr

Aus noch ungeklärten Gründen fing ein Auto kurz vor dem Neuheimer Dorfeingang Feuer. Bild: Zuger Polizei

(mua) Am Mittwochabend, 15. Januar, kurz nach 19.30 Uhr, war ein Auto mit einem Sachentransportanhänger auf der Baarerstrasse in Richtung Neuheim unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen drang laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden kurz vor dem Dorfeingang Neuheim plötzlich Rauch aus dem Motorenraum und wenig später stand das Auto in Vollbrand. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Der Sachentransportanhänger, der mit Holz beladen war, blieb unversehrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50'000 Franken.