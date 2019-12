In Oberägeri fing ein Abfallbehälter Feuer In der Gemeinde Oberägeri musste die Feuerwehr ein offenes Feuer in einem Entsorgungsbehälter löschen. Verletzt wurde niemand. 16.12.2019, 12.00 Uhr

(mua) Am Montagmorgen, 16. Dezember, kurz vor 5.30 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, wonach im Eichli in der Gemeinde Oberägeri ein Haus brenne, heisst es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden.