In Unterägeri bietet sich am 2. Februar eine einmalige Aussicht Die katholische Kirchgemeinde lädt Interessierte zu einem besonderen Anlass ein. Im Anschluss an den Gottesdienst, etwa ab 11 Uhr, kann der Turm der Marienkirche besichtigt werden – sozusagen auf Augenhöhe. Raphael Biermayr 23.01.2020, 20.00 Uhr

Der Turm der Marienkirche ist eingerüstet. PD

Vom Baugerüst am Turm der Marienkirche in Unterägeri geniesst man eine einzigartige Aussicht über das Ägerital. Am 2. Februar kann man dank der Sanierungsarbeiten auf das Baugerüst steigen. Ausserdem spendiert die Kirchgemeinde einen Apéro – auch für nichtschwindelfreie Besucher.