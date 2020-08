In Unterägeri geht es durch den Zoo zum Kindergarten Seit knapp zwei Wochen führt der Schulweg in den Kindergarten Chlösterli durch ein Ziegengehege. Fabian Gubser 31.08.2020, 12.12 Uhr

In der Altersinstitution Chlösterli wird seit Juli gebaut: In der neuen Erweiterung soll es unter anderem Platz für eine Kegelbahn, einen Aufenthaltsraum und einen Bankettraum geben. Damit verbunden ist viel Verkehr, und die grossen Lastwagen fahren just beim Kindergarten Chlösterli vorbei. Der Kindergarten Chlösterli befindet sich nämlich direkt neben der Altersinstitution.