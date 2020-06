In Zug die Kontrolle übers Motorrad verloren – 64-Jähriger muss mit erheblichen Verletzungen ins Spital Bei der Autobahneinfahrt in Zug verlor ein Mann die Konrolle über sein Motorrad und zog sich beim Sturz erhebliche Verletzungen zu. Die Autobahneinfahrt musste kurzzeitig gesperrt werden. 01.06.2020, 14.16 Uhr

(lil) Am Montagmorgen kurz nach 8.15 Uhr war ein Motorradfahrer bei der Autobahneinfahrt Zug in Fahrtrichtung Baar unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wie die Zuger Polizei am Montagnachmittag mitteilt. Der 64-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Während der Bergung sowie der Unfallaufnahme musste die Autobahneinfahrt kurzzeitig gesperrt werden. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Zug, ein Abschleppunternehmen und die Zuger Polizei.