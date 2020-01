In Zug findet ein Trauermarsch für die Brandopfer in Australien statt – samt Mahnwache vor der Glencore

Heute ab 18.10 Uhr gedenken in Zug zig Personen in einem Trauermarsch mit Mahnwache den 27 menschlichen und den geschätzten 1,25 Milliarden tierischen Verbrennungsopfer der verheerenden Buschbrände in Australien.