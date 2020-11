In Zuger Klassenzimmern hat die klassische Prüfung immer öfter

ausgedient – was bei einigen Eltern für Unverständnis sorgt Seit diesem Sommer erhalten die Schüler der Schulen Hünenberg ihre Prüfungen nur noch einmal pro Quartal nach Hause. Dies hat bei Eltern für Unmut gesorgt – ist aber eigentlich seit Jahren aufgrund eines kantonalen Konzepts möglich. Zoe Gwerder 16.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es ist ein Trugschluss, wenn Eltern meinen, wenn sie eine Prüfung sehen würden, wüssten sie, wo ihr Kind in der Schule steht», sagt Renate Durrer, Leiterin der Steuergruppe Schulentwicklung der Schulen Hünenberg. Wie sie erklärt, haben die Schulen Hünenberg auf dieses Jahr hin über alle Schulhäuser hinweg neue Leitsätze eingeführt.

An den Schulen Hünenberg wird seit dem Sommer nach acht Leitsätzen unterrichtet. Bild: Maria Schmid

(10. November 2020)

Darunter auch jener, wonach der «Stand der Beurteilung den Eltern nur noch quartalsweise transparent» gemacht werde – also Prüfungen nicht mehr sofort nach Hause gegeben werden.

«Dieser Leitsatz ist Teil der Weiterentwicklung der Beurteilungskultur der Schulen Hünenberg, mit welcher wir die Schüler ganzheitlich beurteilen und fördern wollen», erklärt Durrer. Rektor Rolf Schmid ergänzt:

«Wir wollen eine Kultur schaffen, bei der man die Kinder in ihren Stärken fördert und den Fokus auf die Defizite wegnimmt.»

Hierbei gibt es zwar noch klassische Prüfungen, doch werden diese durch zahlreiche weitere Arten des Beurteilens und Bewertens ergänzt. Die Schulen Hünenberg nennen diese «Bewertungsanlässe».

«Nicht mehr die Note soll im Zentrum stehen, sondern der Lernprozess und das, was der Schüler gelernt hat», so Schmid. «Wir schaffen Situationen, in welchen die Kinder zeigen können, was sie können.» Es gehe darum, nicht nur Wissen abzufragen, sondern auch die Kompetenzen, die sich die Schüler angeeignet haben, zu prüfen. Dies entspricht dem Lehrplan 21, der verlangt, dass erworbenes Wissen auch in verschiedenen Situationen eingesetzt werden kann. «Banal erklärt soll der Schüler nicht nur wissen, wie man in der Theorie einen Kuchen backt, sondern auch zeigen, dass er einen solchen selber backen kann», so Schmid.

Zeugnisnote wird nicht als Durchschnitt aller Noten errechnet

Die Noten sollen zudem nicht mehr als reine Zahlen betrachtet werden, sondern als Übersetzung einer Bewertung. Also beispielsweise als «genügend» oder «ungenügend». Entsprechend ist es auch das Ziel, dass die Zeugnisnote nicht nur aus vorhandenen Noten errechnet wird. «Die Lehrperson macht eine Auslegeordnung von Prüfungen, Beobachtungen und Gesprächen. Sieht sie beispielsweise, dass es sich um ein Kind handelt, welches meist gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt und nur ein-, zweimal einen Ausreisser nach unten hatte, dann soll das Kind auch eine entsprechend gute Bewertung erhalten», erklärt Durrer.

«Zeugnisnoten sind keine mathematisch berechneten Werte.»

Wie Rektor Rolf Schmid erklärt, will man mit dem neuen Konzept die Lernmotivation der Schüler möglichst erhalten. So gibt es auch ausdrücklich die Möglichkeit, in der Primarschule bei ungenügenden Noten – also einer Drei und tiefer – dies dem Kind anders zu vermitteln. «Weil sich solche Noten entmutigend auswirken können, dürfen die Primarlehrer solchen Schülern auch mündliche Rückmeldung geben oder anstelle der Noten Symbole oder einen Ausdruck für die Leistung verwenden.»

Verunsicherung bei vielen Eltern

Dass nun Prüfungen nicht mehr laufend nach Hause gegeben werden, stösst bei einigen Eltern auf Unverständnis und löst Unsicherheiten aus. Zudem wird im Datenschutz-Leitfaden für die gemeindlichen Schulen festgehalten, dass Eltern in Bezug auf Leistungsnachweise jederzeit das Recht hätten, Einsicht zu erhalten. Rektor Schmid versichert, dass dies auf Anfrage auch heute noch jederzeit möglich sei. Zudem steht in den Leitsätzen, dass sich Lehrpersonen vorzeitig melden, wenn ein Kind die Lernziele mehrmals nicht erreicht. «Die Lehrer kennen ihre Schüler», fügt Renate Durrer an.

«Wenn die Leistung eines Kindes, welches sonst nur sehr gute Noten erzielt, plötzlich einbricht, wird sich der Lehrer melden. Auch wenn die Noten noch immer genügend sind.»

Dass die Beurteilung der Kinder für ihre Eltern nun etwas weniger gut nachvollziehbar sein könnte, räumt Rektor Schmid zwar ein, betont aber: «Die allermeisten Lehrpersonen gehen sehr gewissenhaft mit dem Beurteilen um.» Doch auch wenn es teilweise schwierig sein wird, zu erklären, was man wie beurteilt hat, ermutige er die Lehrer, auch neue Arten von Testsituationen auszuprobieren. «Wir wollen nicht mehr in alte Muster zurückfallen.» Wichtig sei vor allem, dass die Eltern auch auf die Lehrer zukämen, wenn sie Fragen hätten oder mehr zum Leistungsstand ihres Kindes wissen möchten. «Das Gespräch zwischen Eltern, dem Kind und der Lehrperson soll im Vordergrund stehen», so Durrer.

Das bestätigt auch Martina Krieg. Die ehemalige Primarlehrerin leitet den Bereich Schulentwicklung beim kantonalen Amt für gemeindliche Schulen. Sie betont, wie wichtig es sei, dass die Eltern den Lehrern auch vertrauen könnten.

Sporadische Prüfungseinsicht als Teil eines kantonalen Konzeptes

Dass Hünenberg nun mit den neuen Leitsätzen arbeitet und damit unter anderem nur noch sporadisch Prüfungen der Kinder nach Hause gibt, entspreche ganz den Vorgaben des Kantons. Und die sind nicht neu, wie Krieg sagt. Denn 2009 – also vor mehr als 10 Jahren – hatte der Kanton Zug das Konzept «Beurteilen und Fördern» verabschiedet. In diesem geht es darum, kompetenzorientiert zu arbeiten. Und öfter bereits im Lernprozess zu beurteilen anstatt erst am Ende des Themas. «Dies ist die einzige Lösung, dazuzulernen», ist Krieg überzeugt. «Denn wenn man erst nach der abschliessenden Prüfung weiss, wo man steht, ist der Zug bereits abgefahren und die Klasse widmet sich einem neuen Thema.»

Hünenberg sei mit seiner neuen Beurteilungskultur kein Einzelfall, sagt Krieg.

«Seit 2009 haben sich schon etliche Gemeinden eigene Leitsätze gegeben und arbeiten nun nach solchen.»

Hierbei gebe es andere Gemeinden, die Rückmeldungen nur noch sporadisch an die Eltern weitergeben. Dass es mit diesem Vorgehen auch darum gehen könnte, einen möglichen Druck des Elternhauses von den Kindern zu nehmen, relativieren sowohl Martina Krieg, wie auch die Leiterin der Hünenberger Steuergruppe Renate Durrer und Rektor Rolf Schmid. «Wir hatten diesbezüglich keine Absichten», sagt Schmid. Er bezweifelt, ob man durch eine Änderung des Systems einen bestehenden Druck der Eltern auf die Kinder wegnehmen könnte. Doch Krieg fügt an: «Wenn dies jedoch so eintreffen würde, wäre es ein positiver Nebeneffekt.»