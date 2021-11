Infoabend in Alterszentrum Neustad fand seit langem wieder statt

Vereine & Verbände Infoabend in Altersheim fand seit langem wieder statt Im Stadt-Zuger Altersheim Neustadt wurde über die Nachbarschaftliche Weinproduktion informiert. 15.11.2021, 17.55 Uhr

Stefan Hegglin beim Referat. Bild: PD

Am 3. November fand im Alterszentrum Neustadt nach einer einjährigen Pause der Informationsabend der Nachbarschaft Vorstadt-Neustadt wieder statt. Der Obmann Fritz Meier begrüsste die zahlreich erschienen Nachbarn.

Durch den Abend führte Stefan Hegglin, Reb-Obmann der IG Weingartenhof Zug, zum Thema «der Rebberg der Stadt Zug». Die Anwesenden waren gespannt auf die Geschichte des Rebberges, welcher sich auf dem Boden der Nachbarschaft Vorstadt-Neustadt befindet.

Gewählte Traubenart stellte sich als schwierig heraus

Der Weinanbau in Zug begann bereits im Mittelalter. Damals zählte der Wein zum Grundnahrungsmittel und kam täglich auf den Tisch. Rund um das Stadtgebiet wurde Wein angebaut. Durch den Bau der Eisenbahnstrecke 1896 entstand durch den Aushub der Hügel bei der Schanz. Der Rebberg der Stadt Zug wurde hinter dem Weingartenhof durch die Familie Landtwing angelegt.

Fast 100 Jahre später – 1999 – wurde die IG Weingartenhof mit 7 Reb-Männern gegründet. Initiator war Mags Landtwing. Heute umfasst die IG 12 aktive sowie 4 passive Mitglieder. Bei der Bepflanzung der Reben wurden die Reb-Männer durch Ueli Schobinger (Dozent eidgenössische Forschungsanstalt Wädenswil) beraten. Die Wahl der Trauben fiel auf Riesling Silvaner, welche sich als sehr pflegeaufwendig herausstellte. Auf der Seite des Rebberges wurden zu einem späteren Zeitpunkt noch Americano Trauben angepflanzt, die nicht ganz so anfällig sind.

Stefan Hegglin erklärte den Anwesenden detailliert den Ablauf eines Rebjahres. Vom Zurückschneiden der Rebe über die Wachstumsphase und Pflege bis hin zur Lese. Ebenfalls hat der Nährstoffgehalt des Bodens, die Temperatur sowie die gesamte Vegetation einen grossen Einfluss auf das Endergebnis. So kam es bereits vor, dass Frost oder zum Beispiel das Unwetter vom Juni 2021 einen Ernteausfall brachten.

300 bis 400 Flaschen pro Jahr werden produziert

Seit 2018 findet die Wein Kelterung im eigenen Weinkeller in den Räumlichkeiten von Thomas Heiner im Zurlaubenhof statt. Der Wein wird über den Winter hindurch gelagert und jeweils im April abgefüllt. Im selben Weinkeller werden zugekaufte rote Trauben gekeltert und unter dem Namen WB (Weinbiss) verkauft. Weinbiss ist ein Verein, der im Jahr 2013 gegründet wurde.

Der Zuger Rebberg gibt in einem guten Jahr 300 bis 400 Flaschen her, welche jedoch nicht gekauft werden können. Die anwesenden Nachbarn kamen nach dem Vortrag in den Genuss, den edlen Zuger Tropfen zu degustieren.

Für die Nachbarschaft Vorstadt-Neustadt: Fritz Meier-Iten