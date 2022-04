Zweite Kollektivunterkunft für Flüchtlinge in Menzingen

Ukrainekrieg Gemeindeübergreifende Solidarität, kreative Lösungen und Hilfe vom Kanton: So will die Gemeinde Menzingen über 300 Flüchtlinge angemessen versorgen können Die Gemeinde Menzingen ist einwohnermässig eine der kleinsten im Kanton Zug und soll ab Mitte April zwei Kollektivunterkünfte für ukrainische Flüchtlinge bewirtschaften. Vanessa Varisco 06.04.2022, 22.27 Uhr

Ab Mitte April soll in der Gemeinde Menzingen neben jener im Luegeten eine zweite Kollektivunterkunft für Flüchtlinge eröffnet werden: Im Südtrakt des Klosters sollen bis zu 200 Flüchtlinge Platz finden. Vertreter und Vertreterinnen von Gemeinde und Kanton luden die Bevölkerung deshalb zu einem Informationsanlass ein, wie sie es vor anderthalb Wochen bereits in Risch getan hatte.

Im Kloster Menzingen sollen 200 Flüchtlinge Platz finden. Es ist die zweite Unterkunft in der Gemeinde. Bild: PD/Regine Giesecke

Viele Themen sind ähnlich wie vor anderthalb Wochen in Risch: Der Kanton informiert über Unterbringung, Beschulung und das Engagement in der Bevölkerung, das gebraucht wird. Was sich geändert hat, ist die Anzahl an Flüchtlingen, welche im Kanton Zug erwartet werden.

Vor anderthalb Wochen rechnete man noch damit, dass dem Kanton 1'000 Menschen zugewiesen werden und man erwartete 10 Zuweisungen pro Tag. Mittlerweile rechnet man mit 1'500 Flüchtlingen und 15 Zuweisungen pro Tag. Aktuell sind 160 Menschen mit Schutzstatus S in Zuger Kollektivunterkünften und 288 in Privatunterkünften - 104 davon sind Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter.

Kantonale und gemeindliche Anlaufstellen Interessierte können Hilfsangebote angeben unter der Hotline +41 41 723 78 99 (Montag bis Freitag: von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr.) Ebenfalls per sofort zur Verfügung steht die E-Mail-Adresse ukrainehilfe@zg.ch. An diese Kontaktstelle können sich Personen aus der Bevölkerung wenden, wenn sie ukrainischen Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung stellen und anderweitig gemeinnützig helfen möchten. In Menzingen selbst übernimmt die Abteilung Soziales und Gesundheit die Koordination von Hilfsangeboten und Spenden. Interessierte können sich direkt bei der Abteilung melden: Vor Ort im Rathaus oder telefonisch unter +41 41 757 22 30. Weitere Informationen und Kontakte der Abteilung erhalten Sie hier.

Froh um jede Unterkunft

Andreas Hostettler. Bild: Stefan Kaiser

Direktor des Innern, Andreas Hostettler betont, dass die Unterbringung der Menschen den Kanton vor eine Herausforderung stellt: «Wir sind massiv gefordert, mit der Anzahl Menschen, die kommen und froh, dies gemeinsam stemmen zu können.» Froh, ist man vor allem auch darüber, dass man im Kloster Menzingen bis im Sommer 2023 befristet Platz gefunden hat für eine Unterkunft. Die Unterkunft ist betreut und die Flüchtlinge werden verpflegt.

Beschulung als Herausforderung

Eine Herausforderung für die Gemeinde wird vor allem die Beschulung. Man schätzt, dass ein Drittel bis die Hälfte der Flüchtlinge, schulpflichtige Kinder sind. In Menzingen hat die Schule bereits erste Erfahrungen gesammelt, wie der Rektor der Menzinger Schulen Walter Holdener den Anwesenden verrät.

So stellte man eine Klasse zusammen mit 17 Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine, welche zuerst separat vom Regelbetrieb unterrichtet und in den nächsten Wochen dann in den normalen Schulbetrieb eingegliedert werden. Die Klasse ist im Alter völlig durchmischt: Der jüngste Schüler ist sechs Jahre alt, der älteste fünfzehn.

Die Schule Menzingen, so Holdener, war und ist gefordert, Personal und Räume für die zusätzlichen Schülerinnen und Schüler aufzubringen. Das gelingt so weit gut. Bereits in den nächsten Wochen sollen zwei weitere Klassen der oben genannten Art in Menzingen eingeführt werden.

Andere Gemeinden sollen aushelfen

In Menzingen arrangiert man sich. Dennoch, und das ist auch dem Bildungsdirektor Stephan Schleiss klar, welcher an der Informationsveranstaltung ebenfalls anwesend ist, werden die Menzinger Schulen überproportional beansprucht.

Deshalb sollen auch andere Gemeinden aushelfen. Die Solidarität ist laut dem Menzinger Gemeindepräsident Andreas Etter hoch und eine erste Lösung für die Kinder und Jugendlichen, welche im Kloster untergebracht werden, hat man bereits gefunden: Man spannt mit der Gemeinde Baar zusammen. Dort werden die Kinder nach den Frühlingsferien beschult werden können.

Sylvia Binzegger, Schulpräsidentin in Baar, betont, dass die Hilfsbereitschaft vorhanden sei und sich im Austausch mit anderen Gemeinden gezeigt habe, dass diese Solidarität nicht nur von Baar aus käme, sondern von allen Seiten. Wichtig aber sei, dass auch der Kanton Hand biete - auch in finanzieller Hinsicht. Denn auf die Gemeinden kommen durch die Aufnahme von schulpflichtigen Flüchtlingen Kosten zu.

Stephan Schleiss. Bild: PD

Regierungsrat Stephan Schleiss versichert, dass der Kanton dies in die Wege leiten wird. Doch für eine Kostenaufteilung und eine Finanzierung durch den Kanton braucht es eine gesetzliche Grundlage, welche erst noch geschaffen werden muss. Dafür ist ein Kantonsratsbeschluss notwendig. Für den Bildungsdirektor ist es aber «sonnenklar», dass ein solcher Beschluss im Kantonsrat durchkommt.