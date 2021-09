Leserbriefe Informationen sind eine Holschuld Zu verschiedenen Leserbriefen im Zusammenhang mit der Coronapandemie 20.09.2021, 13.14 Uhr

Einer schreibt, solange es noch 40 Prozent Ungeimpfte gebe, könne ihm die Zertifikationspflicht nicht egal sein. Ist da etwa der Bundesrat schuld?

Das meint offenbar Kantonsrat Thomas Werner. Sein Leserbrief beginnt mit dem Satz: «Obwohl man in einer Krise zusammenhalten muss, spaltet der Bundesrat mit seiner selektiven Informationspflicht die Bevölkerung.» Wer spaltet denn da die Bevölkerung?

Der Bundesrat empfiehlt seit Beginn der Krise, wie sich die Menschen verhalten sollen, damit sie nicht angesteckt werden. Es ist im Grunde immer die gleiche Botschaft, die nicht wechselt, auch wenn die Behörden über momentane Änderungen sprechen. Dass die oben genannten 40 Prozent nicht hören wollen, was empfohlen wird, kann dem Bundesrat nicht angelastet werden.

Übrigens, sich zu informieren, ist eine Holschuld, in einer gefährlichen Pandemie erst recht. Das gilt bei allen Gesetzen des Staates und den verfügten Regeln. Ich habe mich im Vertrauen darauf, dass der Bundesrat mein Bestes will, an die Regeln gehalten, habe mein Zertifikat im freundlichen Kontakt im Zuger Impfzentrum erhalten und konnte jüngst ohne Probleme ins Restaurant Seefeld und ohne Maske herumlaufen, weil alle durch das gleiche Loch ins Lokal kamen. Danke Bundesrat!

Andreas Iten, Unterägeri

In seinem Leserbrief vom 15. September schreibt Ueli Krasser, dass eine Impfung, die mehrmals jährlich verabreicht werden müsse, keine taugliche sei.

Dazu möchte ich Folgendes bemerken: Nach der letzten schweren Kinderlähmungsepidemie 1955/56 in der Schweiz, bei welcher u.a. auch ein 17-Jähriger aus meiner Nachbarschaft leider sterben musste und viele Betroffene lebenslange Schäden davontrugen, wurde an der Kantonsschule Zug (und wohl auch an den anderen öffentlichen Schulen) ein Impfprogramm durchgezogen. Da wurden weder Schüler noch Eltern dazu befragt, und von März bis September 1957 erhielten alle eine Dreifachimpfung. Schon damals und in den folgenden Jahren fanden auch immer wieder öffentliche Impfauffrischungskampagnen statt, manchmal auch zwei relativ kurz hintereinander, denn der Impfstoff war immer ein anderer, bis dann ab 1969 nur noch Poloral Sabin Typ I, II, III verimpft wurde mit ständig längeren Abständen. Ich wurde 1999 letztmals mit Berna gegen Polio geimpft. Nach jahrzehntelangem Kampf sind nun seit vielen Jahren weltweit die meisten Länder inzwischen poliofrei.

Was sagt mir das als medizinischer Laiin? Ein neuer Impfstoff muss aufgrund ständig neuer Erkenntnisse und Virusmutationen laufend angepasst und verändert werden. Bei der jährlichen Grippeimpfung wird ja auch jedes Mal ein anderer Stoff gespritzt.

Mein Fazit: Der Aussage von Herrn Krasser kann ich nicht beipflichten.

Elisabeth Schaller, Baar