Initiative Zuger Velonetz-Initiative ist eingereicht Mit über 2150 beglaubigten Unterschriften reichten die Alternative – die Grünen Kanton Zug, Pro Velo Zug und der VCS Zug die Zuger Velonetz-Initiative ein. 08.06.2022, 18.30 Uhr

Viele Velowege enden im Kanton Zug ausgerechnet an Gefahrenstellen, sie sind nicht durchgehend signalisiert oder es müssen grössere Umwege in Kauf genommen werden, heisst es in einer Medienmitteilung der ALG. Sie, Pro Velo und der VCS Zug reichten die Zuger Velonetz-Initiatibe vor der letzten Kantonsratssitzung am 2. Juni ein.