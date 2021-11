Innovation Ausdrucken in der Badi oder Bahn – die neue Drucklösung Princh der Bibliothek Zug Als erste Schweizer Institution bietet die Bibliothek Zug die cloudbasierte Drucklösung Princh an. Mit dieser Dienstleistung können Interessierte Dokumente überall mit dem eigenen Gerät ausdrucken. Die Ausdrucke können an der Informationstheke der Bibliothek Zug abgeholt werden. 22.11.2021, 15.37 Uhr

Viele Personen werden die Situation kennen: Man möchte noch schnell ein Flugticket oder ein anderes Dokument ausdrucken, ist aber entweder unterwegs, hat selbst keinen Drucker zuhause oder die Druckerpatrone ist gerade leer. Mit der cloudbasierten Dienstleistung Princh ist der Ausdruck vom eigenen Computer, Smartphone oder Tablet unkompliziert, günstig und von überall möglich, heisst es in einer Mitteilung der Bibliothek Zug.

Wer vom Smartphone oder Tablet drucken möchte, benötigt lediglich die kostenlose Princh-App. Für Ausdrucke vom Computer oder Laptop öffnet man im Browser die Webseite print.princh.com. Anschliessend gibt man in der App oder auf der Webseite die Bibliotheksdrucker-ID 103628 ein. Nun müssen noch die zu druckenden Dokumente sowie eine Zahlungsoption gewählt werden (Kreditkarte oder Bezahlen in der Bibliothek). Anschliessend kann man die Dokumente am Informationsschalter in der Bibliothek Zug innerhalb von 72 Stunden abholen.

In der Bibliothek Zug besteht weiterhin die Möglichkeit, vor Ort von einem Bibliothekslaptop auszudrucken. Die Laptops können gegen ein Pfand (Bibliotheksausweis, Identitätskarte, Pass oder Halbtax/Generalabonnement) kostenlos ausgeliehen werden.

Die Kosten für Ausdrucke bleiben mit der Umstellung auf Princh gleich: Eine Seite A4 kostet Schwarz-Weiss 20 Rappen, in Farbe 40 Rappen. Eine Seite in der Grösse A3 ist Schwarz-Weiss für 40 Rappen und in Farbe für 80 Rappen zu haben. (cro)