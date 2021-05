Innovation Die Zugerland Verkehrsbetriebe fahren in Sachen E-Mobilität an der Spitze mit Ein Bus mit einem Elektroantrieb ist schon erfolgreich auf Zuger Strassen unterwegs. Der Unterhalt dieser Fahrzeuge ist laut André Roth, Leiter Technik bei den ZVB, sehr komplex. Mit seinem Team hat er jetzt eine weitere Hürde geschafft. Marco Morosoli 11.05.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der vollelektrische eCitaro-Bus bei seiner Testfahrt auf dem ZVB-Gelände in Zug. Bild: Daniel Frischherz (16. September 2019)

Noch vor ein paar Jahren war die Marke Tesla mit ihren elektrischen Autos der Platzhirsch in dieser zukunftsträchtigen Branche. Die Vormachtstellung aber bröckelt nun: Deutsche Hersteller drängen in diesen Wachstumsmarkt. Auch bei den Zugerland Verkehrsbetrieben (ZVB) ist seit längerem ein E-Bus fahrplanmässig unterwegs. Bis ins Jahr 2035 soll die ganze ZVB-Flotte elektrisch fahren.

Die Zuger Dienstleister haben den Vorteil, dass sie ihren ersten E-Bus auf dem Gelände des Hauptstützpunktes an der Aa in Zug gleich selber unterhalten können. Möglich macht dies ein Evo-Bus-Zertifikat für E-Mobilität. Das hat sich das Zuger Transportunternehmen zielstrebig erarbeitet. Schweizweit gibt es nur noch eine weitere Werkstätte, welche diese Bezeichnung führen darf.

Zuvorderst in der E-Parade mitzufahren, bedingt, dass sich André Roth (48), Leiter Technik bei den ZVB, mit seinem 30-köpfigen Werkstatt-Team ständig in diesem Segment weiterbilden muss. Wer in dieser Branche rastet, der rostet – und das richtig schnell. Auch auf das Berufsbild des Nachwuchses hat das vorerwähnte Zertifikat Auswirkungen. Verbrennungsmotoren zu reparieren, gehört zwar weiterhin zu ihrem Pflichtprogramm, doch neu dürfen die Lernende immer tiefer in die Welt der Elektronik eintauchen. Die Fähigkeit, einen Kolbenmotor in seine Bestandteile zu zerlegen, verliert in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung. Das wirkt sich natürlich auch auf die Ausbildung der Mechatroniker aus.

Zug soll sich in eine Hochburg der Elektromobilität verwandeln

Das Fachwissen rund um den Unterhalt von elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen aller Art will die ZVB auch Dritten zur Verfügung stellen. Das hilft, all die Gerätschaften, welche notwendig sind, um bei E-Busse, E-Lastwagen oder E-Cars einen routinemässigen Service zu besorgen, optimal auszulasten. So haben E-Busse zum Beispiel die Batterie im Deckenbereich platziert. Das bedingt einen Dacharbeitsplatz, um sie fachgerecht unterhalten zu können. Die Öffnung der ZVB-Werkstätte für Dritte ist auch in anderer Weise ein Segen. André Roth sagt:

«Wir können die Infrastruktur besser auslasten und so die Kosten senken.»

Dieses Arbeiten auf zwei Ebenen hat zudem folgenden Vorteil: Die Auszubildenden, welche durch die ZVB-Schule gehen, passen sicher in die Kategorie «beste Leute», welche laut Roth sehr gefragt seien. Auch ihr Arbeitsfeld ist sehr abwechslungsreich. Bei der ZVB geht es dynamisch zu und her. Im steten Wandel befindet sich aber auch das fahrbare Material.

«Wir ersetzen unsere Busflotte aber nicht in einem Zug. Vielmehr sind wir laufend dran», sagt André Roth. Diese langjährige Strategie verfolgen die Zugerland Verkehrsbetriebe auch weiterhin. Kern dieser Philosophie ist, dass Busse sukzessive durch neue Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr zu ersetzen sind. Diese Umwandlung der heute rund 120 Busse umfassenden Flotte planen die ZVB, bis 2035 durch E-Busse zu ersetzen. Busfachmann André Roth schätzt, dass ein Dieselbus eine Lebensdauer zwischen 12 und 16 Jahren hat. Wie schon bei Dieselfahrzeugen setzen die Zugerland Verkehrsbetriebe nicht auf einen einzigen Hersteller.

Der bisher im Betrieb stehende Elektrobus kommt aus dem Hause Mercedes Benz. Die E-Fahrzeuge, welche dann ab dem kommenden Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres den Betrieb einer bisher nicht genannten Linie sicherstellen sollen, kommen aus der Solaris-Fahrzeugfamilie. Dieses Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Polen. Wie André Roth erklärt, prüfe ein Fachmann des Bundesamts für Verkehr aus Bern jeden neuen Bus vor der Inverkehrsetzung auf Herz und Nieren.

Die Preise für E-Busse dürften in Zukunft sinken

Der ZVB-Buskenner, er arbeitet seit nunmehr 30 Jahren im Betrieb, verrät auch noch, was hilft, einen E-Bus zu einem vertretbaren Preis zu kaufen: Kooperation mit anderen Unternehmen. Will heissen: Bei öffentlichen Ausschreibungen spannen die ZVB mit anderen Verkehrsunternehmen zusammen. E-Busse sind in einer gewissen Weise auch Stangenware, wobei sich logischerweise die Konfiguration unterscheidet. Trotz dieser Bestellverbünde kostet ein E-Bus heute rund 700'000 Franken. Ein Dieselbus kostet die Hälfte davon. Über die gesamte Lebensdauer gesehen, muss aus heutiger Sicht noch mit Mehrkosten gerechnet werden, welche je nach Bussystem und Einsatzkonzept unterschiedlich hoch sind. Es ist aber zu erwarten, dass sich die Preise nach unten bewegen und sich die Kosten angleichen.

Die Batterien, so erklärt Roth, seien in jüngster Zeit nicht unbedingt kleiner, aber sicher leistungsfähiger als ihre Vorläufer. Um das öffentliche Netz nicht zu überlasten, ziehen die ZVB zum Aufladen des E-Busses Strom aus einer speziell für sie konfigurierten Anlage. Wie vom Fachmann zu hören ist, sind alte Batterien zu 99 Prozent wieder verwendbar. André Roth schreckt aber auch nicht davor zurück, einen Punkt anzusprechen, welcher bei Fahrzeugen mit E-Antrieb negativ ins Gewicht fällt: der Pneuabrieb. Dies, weil ja Gefährte mit E-Antrieb eine hohe Beschleunigungsrate haben. Das führt naturgemäss dazu, dass die Räder stärker belastet werden. André Roth hat aber seine Hausaufgaben gemacht, wenn er sagt:

«Der Kaufvertrag für ein E-Fahrzeug ist schnell unterschrieben, dabei vergisst ein jeder schnell, dass er hinterher gepflegt und repariert werden muss.»