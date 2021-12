Leserbrief Innovation ist entscheidend Leserbrief «Man muss auch über Risiken der Gentechnologie sprechen», «Zuger Zeitung» vom 20. Dezember 26.12.2021, 17.42 Uhr

Ich möchte der «Zuger Zeitung» zur Berichterstattung zum Entscheid des Stände­rates, das Editierungsver­fahren als Ausnahme des Gentech-Moratoriums zu ermöglichen, gratulieren. Da ich die pauschale Ablehnung jeglichen Fortschritts bei der Gentechnologie durch den Leserbriefschrei- ber nicht verstehe, möchte ich die Gelegenheit benutzen, um auf die Notwendigkeit moderner Innovation für den Konsumenten, die Ökologie und die Landwirtschaft hin­zuweisen.

Es gibt in der Landwirtschaft viele Zielkonflikte. Einerseits sollen die Nahrungsmittel möglichst ohne Chemie in Topqualität und genügender Menge produ- ziert werden, anderseits will man der Landwirtschaft die dazu notwendigen Instrumente verwehren. Der Klimawandel und das damit verbundene katastrophale Agrarjahr 2021 lassen grüssen. Es wurde viel gearbeitet und die Kulturen gehegt, doch allzu oft haben sich die Anstrengungen nicht gelohnt. Die Folge davon ist «Food Loss» auf dem Acker. Es sollte doch möglich sein, durch Forschung und Innovation den Pflanzenschutz laufend zu verbessern und mittels neuer Technologien noch gezielter anzuwenden. Selbst der Schweizer Biopionier und Agrarforscher Urs Niggli sieht den einzigen Ausweg in «Innovation».

Eine Möglichkeit dazu bietet die vom Ständerate beschlossene Ausnahme des Gentech-Moratoriums, der Crisper/Cas-Methode. Bei diesem Editierungsverfahren darf, im Gegensatz zur traditionellen Gentechnik, kein artfremdes Erbmaterial eingefügt werden. So gezüchtete Sorten sind somit vergleichbar wie solche mit traditionellem Züchtungsverfahren. Sie sind überprüfbar «transgen-frei». Die pauschalen Vorbehalte gegen die klassische Gentechnik sind für Crisper-Pflanzen deshalb nicht anwendbar!

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Gentechnologie bei der Humanmedizin alltäglich ist und viele Medikamente und Impfstoffe (auch gegen Corona) ohne diese Technologie undenkbar wären.

Ein wichtiger Lösungsansatz für weniger Pflanzenschutz sind robustere Sorten. Die bisherigen Züchtungsverfahren für Früchte dauern bis zur Markteinführung bis 20, für das Erreichen einer marktrelevanten Produktion nochmals mindestens fünf Jahre. Mit der Crisper/Cas-Methode hätten wir nun die Möglichkeit, die Züchtungsdauer massiv zu verkürzen und resiliente Sorten auch gegen extreme Wetterereignisse zu züchten. Für eine nachhaltige Produktion sind robuste, resiliente Sorten jedoch «matchentscheidend» und der Konsument darf sich auf nachhaltig produzierte Früchte freuen.

Eine im umfassenden Sinne nachhaltige und ressourceneffiziente Landwirtschaft braucht Planungssicherheit und Kohärenz. Techniken und Innovationen aber staatlich zu blockieren, ist für mich nicht nur widersprüchlich und unlogisch, sondern auch kontraproduktiv.

Louis Suter, Hünenberg