Innovation Nirgendwo gibt es pro Einwohner mehr Autos als in Cham – das ist auch dem Schweizer Fernsehen aufgefallen Cham wird im Rahmen einer SRF-Sendung, in der drei Frauen auf der Suche nach Ideen für eine nachhaltige Zukunft sind, porträtiert. Gemeinsam werden Lösungen gegen die täglichen Blechlawinen gesucht. Carmen Rogenmoser 08.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein gewohntes Bild: Stau in Cham. Bild: Stefan Kaiser (25. August 2015)

Nachhaltigkeit wird in Cham grossgeschrieben. Die Gemeinde trägt das Label Energiestadt Gold mit Stolz, und gerade erst wurde über die Lancierung einer neuen Nachhaltigkeitsinitiative informiert. Cham hält aber auch einen Rekord, der in krassem Gegensatz dazu steht: Seit dem Jahr 2017 gibt es hier die grösste Fahrzeugdichte pro Einwohner im ganzen Land.

Das ist nun auch der Grund, weshalb die neue SRF-Serie «Team F – für eine nachhaltigere Zukunft» im Kanton Zug Halt macht. Drei Frauen – SRF-3-Moderatorin Florence Fischer, Marketingfrau Barbara Eisl und Künstlerin Ernestyna Orlowska – , begleitet von Hündin Canelle, setzen sich für nachhaltige Lösungen ein.



Unterwegs für die vierteilige Serie ist das Frauenpower-Team mit einem kultigen VW-Bus aus den 1970er-Jahren, der zu einem Elektromobil mit Solardach umgebaut worden ist. Besucht werden Burgdorf im Emmental, Olsberg im Fricktal, das bündnerische Davos und eben Cham im Zugerland.

«Wir haben einen Ansatz gesucht, die sehr aktuelle Diskussion um ein nachhaltiges Leben auf eine spielerische Weise in den Alltag zu integrieren. Der Fokus liegt auf unserer Lebensweise und auf unserem täglichen Leben»,

führt Florence Fischer aus. «Deswegen haben wir uns auf vier Themen konzentriert: Landwirtschaft, Verkehr, Ernährung und Tourismus. Wir haben die drängendsten Fragen in Challenges verpackt und diese quer durch die Deutschschweiz gestellt.»

Florence Fischer, Barbara Eisl und Ernestyna Orlowska hören aufmerksam zu.





Bild: Copyright: SRF/Nous Production/Maxime Von Der Mühll

Die Dreharbeiten als spannende Erfahrung

Am 7. Februar startete die Serie mit der ersten Folge. Cham kommt am Sonntag, 21. Februar (18.15 Uhr, SRF 1), zum Zug. «Team F» hat sich zum Ziel gesetzt, die Chamer weg von der Strasse und in ein Co-Working-Space zu locken, um so den Pendelverkehr etwas zu reduzieren. Unterstützt wurde das Trio von Gemeinderat Drin Alaj (SP). «Es war eine ausserordentlich spannende Erfahrung für mich», erzählt er.

Zum unrühmlichen Spitzenplatz seiner Gemeinde meint Alaj: «Im Rahmen der Ortsplanungsrevision im Jahr 2019 haben wir herausgefunden, dass die Fahrzeugdichte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner in Cham weit über dem schweizerischen Durchschnitt liegt.» Mit dieser erstaunlichen Feststellung sei man stets offen umgegangen. Bemerkenswert sei zudem, dass die Fahrzeugdichte in mehreren Zuger Gemeinden über dem Schweizer Durchschnitt liege.

«Team F» erfährt mehr über die Mobilitätssituation in Cham: Drin Alaj (Gemeinderat Verkehr und Sicherheit), Florence Fischer, Barbara Eisl und Ernestyna Orlowska.



Bild: Copyright: SRF/Nous Production/Maxime Von Der Mühll

Die Mobilität sei ein wichtiges Thema im Engagement der Gemeinde, «denn sie soll zukunftsfähig sein». Das Langsamverkehrsnetz werde ausgebaut, auf attraktive Zugänge zur Bahn gesetzt und die ÖV-Linien optimiert. «Wir sind intensiv mit der Weiterentwicklung des Dorfes beschäftigt, haben mit HitchHike einen regionalen Carpooling-Anbieter gefunden und unterstützen alternative Mobilitätslösungen wie beispielsweise E-Trottinets oder Cargovelo, um die letzte Meile abzudecken. Und wir haben für unsere Gemeindeangestellten ein Mobilitätskonzept erarbeitet», weiss der Gemeinderat.

Eine bereichernde Aussensicht

Die Idee des Schweizer Fehrnsehens füge sich sehr gut in diese Strategie ein. «Daher hat die Einwohnergemeinde Cham das ‹Team F› wo immer möglich unterstützt. Wir standen den Damen beratend und für Fragen zur Seite. Zudem fanden wir es als Gemeinde spannend, eine weitere Aussensicht durch dieses Projekt zu erhalten.»

Das «Team F» ist von der Chamer Unterstützung genauso begeistert: «Drin Alaj war sehr offen und kooperativ und hat sofort seine Hilfe angeboten. Er hat uns Cham gezeigt und was da in Zukunft alles passiert. Da entsteht ein wunderschönes neues Quartier, das Papieri-Areal, wo man durchaus einen Co-Working-Space reindenken darf», erinnert sich Florence Fischer.

Viel Offenheit fürs Thema Nachhaltigkeit erlebt

Damit sei ein spannendes Experiment gewagt worden. «Während des Betriebes vom 19. bis 23. Oktober 2020 haben jedoch leider nur wenige Personen am Projekt teilgenommen», sagt Alaj. Das könnte aber auch daran liegen, dass das Projekt genau in jener Woche stattfand, nachdem der Bund weitere restriktive Massnahmen in Bezug auf Corona lanciert hatte. «Um einen Co-Working-Space zu realisieren, braucht es Zeit, das Projekt bekannt zu machen, er muss zentral gelegen sein und ein charmantes gastronomisches Seitenprojekt beinhalten. Zwei von diesen Punkten konnten wir voll und ganz erfüllen», verrät die Moderatorin.

Die drei Frauen, so Florence Fischer, haben generell viel Offenheit für die Thematik erlebt. «Das vielzitierte Thema Nachhaltigkeit ist, so glaube ich, ein Thema, an dem alle interessiert sind.» Das Ziel sei es nun, diese Informationsflut so aufzubereiten, dass der Zuschauer ein Maximum davon mitnehmen könne.

Auch für sich selber konnte die Moderatorin einiges lernen: «Was ich mir täglich zu Herzen nehme, ist der Tipp der veganen Köchin Nadja Biedermann: Wenn man sicher sein will, dass man alle wichtigen Nährstoffe auf einem Teller hat, dann soll man einen Regenbogen kochen. Je mehr Farben dabei sind, desto mehr Nährstoffe sind drin. So simpel und so nützlich.»