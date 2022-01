Millionen schauen die Videos von Dalia Bohn aus Rotkreuz

Riesen-Hit auf Instagram Top-Video von Rotkreuzer Fotografin hat so viele Fans wie Spanien Einwohner 46 Millionen Mal wurde das erfolgreichste Video der Hobby-Fotografin Dalia Bohn (25) auf Instagram angeklickt. Auf ihrem Instagram-Account bringt sie anderen bei, wie Fotos in Zeiten von ständig wechselnden Algorithmen online am besten inszeniert werden. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 19.01.2022, 13.00 Uhr

Dalia Bohn mit ihrer Nikon am Zugersee, wo sie gerne Fotos von der Rigi und von Sonnenuntergängen schiesst. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. Januar 2021)

Sie analysiert Algorithmen, baut selber Computer zusammen, unterhält auf mehreren Plattformen der sozialen Medien eine über 170'000-köpfige Community und weiss, wie man ein Geschäft führt. Dalia Bohn gehört zu einer neuen Generation Hobby-Fotografinnen: Social-Media-affin und ohne Scheu, sich die Funktionsweisen der sich ständig ändernden Algorithmen zunutze zu machen, um ihren Werken Reichweite zu verschaffen. Und das in einer Zeit, in der es vielen Fotografen schwerfällt, eine lohnende Social-Media-Präsenz aufzubauen. Wer sich auf Plattformen wie Instagram profilieren will, muss nämlich mehr machen, als gelegentlich Fotos zu posten: Interaktionen prüfen, Kommentare und Nachrichten beantworten, Inhalte kuratieren, an originellen Formaten tüfteln, die Konkurrenz im Auge behalten, auf Trends reagieren und, und, und.

Doch auch wer das ABC des Social-Media-Marketings beherrscht, startet weder garantiert noch sofort durch. Dalia Bohn war schon seit vier Jahren auf Instagram aktiv, bevor ihre Followerzahl durch die Decke ging. Im vergangenen Oktober stieg sie innert drei Wochen von 8000 auf 100'000 Follower. Das ist mehr als das Zwölffache. Bis dahin postete die 25-Jährige vor allem Landschaftsbilder und vereinzelt kurze Videos, in denen sie ihre Bilder wie in einer Diashow zusammenschnitt und mit Musik hinterlegte. Auslöser für die Followerflut war ein Tutorial – also etwas wie eine Anleitung in Videoform –, welches bis heute 46 Millionen Mal angeklickt wurde. Zum Vergleich: Spanien hat 47 Millionen Einwohner.

«Ich habe das Tutorial gemacht, weil zahlreiche Leute wissen wollten, wie ich meine Videos schneide», sagt Bohn.

«Das Tutorial dauert keine zehn Sekunden. Ich wollte nur meine Idee weitergeben, wie man Bilder in Szene setzen kann. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht.»

Bohn sitzt auf einer Bank in Zug am See und blickt zum gegenüberliegenden Ufer nach Rotkreuz, wo sie aufgewachsen ist und bis heute wohnt. Die Zugerseepromenade ist einer ihrer Lieblingsplätze, um Fotos zu schiessen, gerade während Sonnenuntergängen.

Durch die Linse die Welt bewusster wahrnehmen

Schon als Kind habe die Fotografie sie fasziniert, sagt sie. Die ersten Bilder schoss sie auf einem Nokia-Handy. «Während der Semesterferien an der Uni habe ich mir dann das erste Mal die Kamera meiner Mutter geschnappt und bin raus in den Schnee.» Das meiste, was sich die Hobby-Fotografin mit Bachelorabschluss in Wirtschaft seither an Kamerafertigkeiten beigebracht hat, weiss sie aus Youtube-Videos oder aus dem Austausch mit ihrer Instagram-Community.

Durch die Linse nimmt Dalia Bohn ihre Umwelt bewusster wahr. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. Januar 2021)

Mittlerweile hat Bohn ihr eigenes Unternehmen gegründet und bietet auch kommerziell Event- und Porträtfotografie an. «Das Fotografieren ist für mich ein Nebenjob und dient mir als Ausgleich zum Alltag», sagt sie. Sie arbeitet Vollzeit als Kundenberaterin im Softwarebereich. Am liebsten ist sie aber in der Natur unterwegs. Als besonders wertvoll empfindet sie den Perspektivenwechsel, wenn sie durch die Linse blickt:

«Seit ich fotografiere, nehme ich die Welt bewusster wahr. Ich schaue mir Berge, Bäume oder Wetterphänomene viel genauer an.»

Videos laufen besser als Fotos

In den animierten Diashows, in denen Dalia Bohn ihre Landschaftsbilder in Sekundenbruchteilen auf dem Handydisplay auftauchen und sogleich vom nächsten Bild verdrängen lässt, kommt die Wucht der einzelnen Berge, Bäume und Wetterphänomene aber denkbar schlecht zur Geltung. «Instagram war für mich zunächst einfach ein Portfolio, um meine Naturbilder zu zeigen. Aber damit bin ich halt nicht die einzige», sagt Bohn und schmunzelt. «‹Pretty pictures› gibt's genug. Ich wollte mich weiterentwickeln, Mehrwert generieren, ein Netzwerk aufbauen.» Was nämlich feststeht: Seit die Fotoplattform Instagram auch Kurzvideoplattform ist, werden die Videos vom Algorithmus deutlich bevorzugt. Das heisst: Die Filmchen erreichen ungeachtet ihrer Qualität eine grössere Reichweite als Fotos, schon nur, weil die Videofunktion relativ neu ist. So reagiert das Unternehmen Instagram auf den Konkurrenzdruck anderer Videoplattformen wie Tiktok. Für eine Fotografin bedeutet das, dass sie ihre Bilder besser in kurzen Filmen inszeniert, sofern sie ihr Publikumsnetzwerk ausdehnen will.

Und genau da setzt Dalia Bohn an. Sie versteht ihren Instagram-Account mittlerweile nicht mehr nur als Portfolio, sondern auch als Lernplattform für Fotografie-Neulinge. «Ich will nicht einfach wahllosen Content generieren und mich auf Followerzahlen und Likes versteifen», sagt Bohn. Das sei nämlich auch psychisch schädlich.

«In meinem Netzwerk will ich Wissen vermitteln, Erfahrungen austauschen sowie Feedback geben und empfangen.»

Und dies aus purem Spass an der Freude – denn Geld lasse sich damit bislang keins verdienen.

