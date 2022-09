Vereine/Verbände Institut Montana war «on air» Ein bekannter Radiomoderator aus den USA führte die Schülerinnen und Schüler in die Welt des Radiomachens ein. 20.09.2022, 19.08 Uhr

Für einmal eine Radiosendung erstellen. Bild: PD

Moderator Cary Harrison von der Radiostation KPFK FM Los Angeles war kürzlich zu Gast im Institut Montana am Zugerberg. Während eines Sommercamps coachte er die Schülerinnen und Schüler im Radiomachen. Harrison war selber Schüler am Institut Montana und zählt heute zu den bekanntesten US-Radiomoderatoren. Er interviewt Politgrössen wie John Kerry, ebenfalls ehemaliger Schüler am Institut Montana, oder Barak Obama. Zusammen mit Harrison haben die Schülerinnen und Schüler ein echtes Radiostudio aufgebaut und selber Sendungen produziert. Sie haben damit einen Einblick in die faszinierende Radiowelt erhalten. Nun ist eine Sendung vom Zugerberg auf Radio KPFK FM Los Angeles ausgestrahlt worden. Ein Einblick gibt es hier, in Form eines Videos oder Radio.

Für das Institut Montana: Paul Martin Padrutt, Medienbeauftragter

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.