Interaktive Karte Sind die Steuern gestiegen oder gesunken? So sieht es in den Zentralschweizer Gemeinden aus Das zweite Coronajahr 2021 kostet einen Grossteil der Steuerzahlenden etwas weniger als das Vorjahr. So richtig können aber nur Zugerinnen und Zuger von Senkungen profitieren – sowie Personen im Nidwaldner Dallenwil. In einigen Luzerner, Obwaldner und Schwyzer Gemeinden müssen die Steuerzahlenden gar deutlich tiefer in die Tasche greifen. Zoe Gwerder, Mark Walther Jetzt kommentieren 29.03.2022, 09.03 Uhr

Das Coronajahr 2021 war für viele Personen eine Belastung. Hingegen werden die Steuern für die meisten Steuerzahlenden weniger stark zu Buche schlagen als noch im Vorjahr. Dies zeigt eine Berechnung für alle Gemeinden in der Zentralschweiz mit dem Steuerrechner der Eidgenössischen Steuerverwaltung.

Bei einem Grossteil der Zentralschweizer Gemeinden müssen ledige Personen, die pro Jahr 70'000 Franken verdienen, einige Franken weniger bezahlen als noch für das Jahr zuvor. Allerdings trifft dies nicht auf alle Gemeinden zu.

Zuger Corona-Senkung wird ersichtlich

So hat sich die Steuerbelastung im Kanton Zug auffällig stark verringert. Ledige Zugerinnen und Zuger mit 70'000 Franken Einkommen müssen für 2021 zwischen 400 und 500 Franken weniger bezahlen als noch im Vorjahr.

Grund für den Rückgang ist die temporäre Steuersenkung, die der Kanton Zug für die Steuerjahre 2021 bis 2023 beschlossen hatte. Das Stimmvolk segnete diese vor einem Jahr ab. Wie die Finanzdirektion Ende Februar mitteilte, plant der Kanton weitere Steuererleichterungen.

Auch in Dallenwil im Kanton Nidwalden werden die Steuerrechnungen deutlich geringer ausfallen. So wird eine ledige Person mit 70'000 Franken Einkommen rund 370 Franken weniger bezahlen müssen als noch im Vorjahr. Dies gilt allerdings nur für das Steuerjahr 2021, für welches aufgrund der guten finanziellen Lage ein einmaliger Steuerrabatt von 0,3 Prozent gewährt wurde.

Erhöhungen wegen Engpässen, aber auch wegen Rabatt im Vorjahr

Weniger glücklich sind die Steuerzahlenden in den Gemeinden Lauerz (SZ), Engelberg (OW) und Lungern (OW). Am stärksten gestiegen ist die Steuerbelastung hierbei in Lauerz. Eine ledige Person muss demnach fürs Steuerjahr fast 260 Franken mehr bezahlen, als noch im Vorjahr. In den beiden Obwaldner Gemeinden sind es rund 250 Franken mehr.

In Lauerz ist der deutliche Mehrbetrag von rund 260 Franken auf die Erhöhung des Steuerfusses der Gemeinde zurückzuführen. Dieser war von 140 Prozent um 20 Prozentpunkte auf 160 Prozent erhöht worden. Hintergrund der Erhöhung war die Aussicht auf ein negatives Eigenkapital, sollte der Steuerfuss auf dem langjährigen Niveau belassen werden, wie bei der Schwyzer Finanzdirektion zu erfahren ist.

In den beiden Obwaldner Gemeinden ist ein Rabatt für das Steuerjahr 2020 verantwortlich, dass nun wieder mehr bezahlt werden muss. Engelberg und Lungern hatten 2019 mit ihrem Steuerrabatt von 0,3 Prozent die Erhöhung des kantonalen Steuerfusses ausgeglichen. Nachdem in den beiden Gemeinden 2021 die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu den regulären Sätzen besteuert wurden, sind für das laufende Steuerjahr in Lungern und Engelberg bereits wieder Steuerrabatte beschlossen worden .

