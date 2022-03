Interaktive Karte Steuern: So gross sind die Unterschiede in der Zentralschweiz Zwischen 2800 und 9460 Franken müssen ledige Personen mit 70'000 Franken Jahreseinkommen in den verschiedenen Zentralschweizer Gemeinden für das Jahr 2021 bezahlen. Sowohl die höchsten Steuern wie auch die grösste Differenz weisen Luzerner Gemeinden auf. Zoe Gwerder, Mark Walther Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Diese Woche endet in fast allen Kantonen der Zentralschweiz die reguläre Frist zur Einreichung der Steuererklärung. Einzig Zugerinnen und Zugern bleibt noch bis zum 30. April Zeit.

Eine Berechnung für alle Gemeinden in der Zentralschweiz mit dem Steuerrechner der Eidgenössischen Steuerverwaltung zeigt die eindrücklich grossen Unterschiede in der Region.

Eine ledige Person ohne Kinder mit einem Einkommen von 70'000 Franken muss im Kanton Zug maximal 2991 Franken Steuern bezahlen – wenn sie in Hünenberg oder Menzingen lebt. Wird der Jahreslohn auf 12 Monate verteilt, entspricht dies rund einem halben Monatslohn. Wohnt diese Person in Baar, sind es sogar nur 2801 Franken.

Am teuersten wird es im Kanton Luzern: Auch in der günstigsten Luzerner Gemeinde, in Meggen, bezahlt die ledige Person mit 70'000 Franken Jahreseinkommen mehr als doppelt so viel wie im Kanton Zug in der teuersten Gemeinde. 6380 Franken muss sie in der Luzerner Steueroase bezahlen. Zieht die Person nach Luthern oder Wikon, werden es gar 9460 Franken, was mehr als dem Eineinhalbfachen des monatlichen Einkommens entspricht.

Grosse Unterschiede auch innerhalb der Kantone

Mit 3000 Franken Differenz zwischen der teuersten Gemeinde und der günstigsten innerhalb eines Kantones fällt diese nirgends so hoch aus wie im Kanton Luzern. Im Kanton Zug beträgt diese lediglich 190 Franken (bei einem Jahreseinkommen von 70’000 Franken).

Der Unterschied zwischen den Gemeinden steht aber nicht direkt mit der Höhe der Steuern in Verbindung. So weist der Kanton Schwyz den zweithöchsten Unterschied zwischen der günstigsten Gemeinde und der teuersten auf (rund 2000 Franken), obwohl die Steuern im Zentralschweizer Vergleich bei einem Einkommen von 70'000 Franken in Schwyz nach Zug am tiefsten sind.

Wer in der Zentralschweiz steuerlich also am günstigsten wegkommen will, muss in den Kanton Zug ziehen. Ob allerdings das Leben als solches dort unter dem Strich tatsächlich am günstigsten ist, ist angesichts der hohen Lebenskosten zu bezweifeln. Insbesondere bei einem tiefen Einkommen. Doch das ist eine andere Geschichte.

