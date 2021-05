Interaktive Karte Walchwiler Autos sind die «schmutzigsten» im Kanton Zug Am 13. Juni entscheidet das Stimmvolk über das CO2-Gesetz. Der Verkehr ist in der Schweiz der grösste Verursacher von Treibhausgasen. Die Analyse unserer Zeitung zeigt, in welchen Gemeinden die Besitzer der klimaschädlichsten Autos wohnen. Zoe Gwerder und Mark Walther 26.05.2021, 05.00 Uhr

Die «dreckigsten» Autos des Kantons Zug stehen in der Gemeinde Walchwil. Dies zeigt die Analyse eines Datensatzes des Bundesamts für Strassen (Astra), in dem rund 4,7 Millionen Autos mit CO 2 -Werten erfasst sind. 176,9 Gramm pro Kilometer stossen die PW der Walchwiler Einwohner im Durchschnitt aus.

Zum Vergleich: Personenwagen, die dieses Jahr neu zugelassen werden, dürfen durchschnittlich 95 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen. Allerdings schafft es bisher keine Gemeinde in der Schweiz auch nur in die Nähe davon. Die Gemeinde mit dem tiefsten Wert ist Montagny-près-Yverdon (Waadt) mit 128,8 Gramm CO 2 pro Kilometer.

Den Grund für den hohen Durchschnittswert seiner Gemeinde sieht der Walchwiler Gemeindepräsident Stefan Hermann bei deren sowohl ländlichen Bergregion wie auch der tendenziell privilegierten städtischen Wohnlage am Hang mit Blick auf den See. «Ganz Walchwil liegt am Hang, dadurch gibt es viele Allrad-Fahrzeuge, die ländliche Bevölkerung fährt traditionell starke Autos – vielleicht auch nicht immer die neusten –, und die teilweise wohlhabenden Einwohner im Dorf leisten sich oft schwere und sportliche Wagen.»

In Walchwil ist der durchschnittliche CO 2 -Ausstoss pro Auto besonders hoch.

Keine Aussagen machen die Zahlen hingegen zum effektiven Schadstoffausstoss durch die Autos. Stehen die 2302 Personenwagen in Walchwil hauptsächlich in der Garage, stossen sie auch kein CO 2 aus – was jedoch nicht nur der Realität entsprechen dürfte. Für Gemeindepräsident Hermann wäre dies aber die richtige Richtung. «Wir haben uns immer für den öffentlichen Verkehr in Walchwil starkgemacht, damit zumindest die Pendler auch ohne Auto auskommen können.» So fährt inzwischen auch der Bus in den oberen Teil des Dorfes. Doch Hermann vermutet:

«Ein grosser Teil der Walchwiler wird auf ein Auto angewiesen bleiben.»

Hier gebe es einzig der Wechsel auf ein alternatives Antriebssystem als Möglichkeit. Die Gemeinde erstellt dieses Jahr beim Bahnhof eine öffentliche Ladestation für Elektrofahrzeuge, sagt der Gemeindepräsident.

Risch: Am wenigsten CO 2 , am meisten Elektromobile

Und wohl hauptsächlich ein solcher Wechsel – insbesondere auf Elektroautos – hat in Risch dazu geführt, dass die Gemeinde den tiefsten Durchschnittswert pro Wagen aufweist. 152 Gramm pro Kilometer stossen hier die Autos aus. Gemeindepräsident Peter Hausherr verweist auf eine Auswertung der «Handelszeitung», gemäss deren Ergebnissen Risch schweizweit die Gemeinde mit dem höchsten Anteil an Elektroautos ist. Pro 1000 Wagen werden 66 mit Strom betrieben. Dies liegt gemäss Einschätzung des Blatts wohl nicht nur an einem hohen Durchschnittseinkommen, sondern unter anderem auch an den zahlreichen Ladestationen auf öffentlichen Abstellplätzen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Cham, welches im Kanton Zug nach Risch den zweittiefsten CO 2 -Ausstoss bei seinen Autos aufweist. Auch diese Gemeinde gehört gemäss Handelszeitung zu den zehn Gemeinden und Grossstädten mit den meisten Elektrofahrzeugen: 22 pro 1000 Autos.

Derweilen kann wohl die Vermutung, dass die Autos mit dem höchsten CO 2 -Ausstoss in der Gemeinde mit den meisten wohlhabenden Einwohnern zu finden sind, entkräftet werden. Zumindest für den Kanton Zug. Zwar stehen tatsächlich die drei Gemeinden mit den dreckigsten Autos auch beim durchschnittlichen steuerbaren Einkommen auf den obersten Plätzen – Walchwil, Zug und Oberägeri. Dies zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Wie aber im Beispiel von Risch und Cham zu sehen ist, kann ein hohes Einkommen auch zu vielen Elektroautos sowie verbrauchsärmeren Wagen führen. Weshalb für den Kanton Zug zu vermuten ist, dass es wie in Walchwil, Zug und Oberägeri die Mischung zwischen ländlicher Bergregion und wohlhabender Bevölkerung den C0 2 -Durchschnitt hochtreibt.

Im landesweiten Vergleich liegt der Kanton Zug im oberen Drittel der Abgas-Klimasünder. In ländlich-bergigen Kantonen wie Appenzell Innerrhoden oder Graubünden werden im Schnitt die klimaschädlichsten Autos gefahren. Und im schweizweiten Vergleich bestätigt sich: Auch das Berg-Argument alleine ist nicht die ganze Wahrheit. Mit dem Tessin schneidet ein bergiger Kanton am klimafreundlichsten ab, gefolgt von mehreren Westschweizer Kantonen.

Die Autofahrer sind hierzulande für rund ein Viertel der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Betrachtet man alle Treibhausgase, sind die Emissionen in keinem anderen Sektor so hoch wie im Verkehr:

Alte Autos stossen tendenziell mehr CO 2 aus – aber auch Neuwagen werden zunehmend zum Problem. Das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Energie: Der CO 2 -Ausstoss der neu zugelassenen Autos steigt seit drei Jahren, nachdem es zuvor lange abwärtsging. Den Schweizer Neuwagenkäufern scheint das Umweltbewusstsein abhandengekommen zu sein.

Ein Grund für die Trendwende ist, dass die Schweizer auf Allradfahrzeuge stehen. Die neusten Modelle stossen im Schnitt 28 Prozent mehr CO 2 aus als Autos mit Front- oder Heckantrieb. Im Mittelland ist es rund die Hälfte der Autos. Im Kanton Zug allerdings sind zwei von drei Neuwagen ein Allrad. Nur in den beiden Bergkantonen Appenzell Ausserrhoden und Graubünden ist der Anteil höher – mit 76 und 80 Prozent. Und: Die Bewohner im Flachland kaufen die stärkeren Allradautos. Eine Auswertung des Bundesamts für Energie zeigt, dass die Allradfahrzeuge in den Mittelland- und städtischen Kantonen – wie Zug – mehr CO 2 verursachen als in den Bergregionen.

Schweiz verpasst Klimaziel

So erstaunt es nicht, dass die Treibhausgasbelastung durch den Verkehr heute gleich hoch wie vor 30 Jahren ist. Das ist einer der Hauptgründe, warum die Schweiz ihr gesetzlich verankertes Klimaziel für 2020 – 20 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990 – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verfehlt hat.

Das neue Schweizer Ziel lautet: minus 50 Prozent Treibhausgasausstoss bis 2030 im Vergleich zu 1990. Erreicht werden soll es dank des revidierten CO 2 -Gesetzes, über das das Stimmvolk am 13. Juni entscheidet. Im Verkehr sieht das Gesetz hauptsächlich zwei Massnahmen vor: zum einen schärfere CO 2 -Ziele für Neuwagen. So sollen Autoimporteure dazu gebracht werden, umweltfreundlichere Autos auf den Markt zu bringen. Zum anderen müssen Treibstoffimporteure einen höheren Anteil der CO 2 -Emissionen kompensieren. Dafür können sie den Benzinpreis neu um maximal 12 statt 5 Rappen pro Liter erhöhen.

Der Datensatz des Bundesamts für Strassen (Astra) umfasst rund 4,7 Millionen in der Schweiz registrierte Autos. Er datiert vom 1. Mai dieses Jahres. Für die Auswertung des durchschnittlichen CO 2 -Ausstosses pro Gemeinde wurde ein Skript verwendet, das der «Tages-Anzeiger» für die schweizweite Analyse erstellt und öffentlich zugänglich gemacht hat. Rund sieben Prozent der Wagen wurden zu Beginn der Analyse entfernt, weil die CO 2 -Angabe fehlte. Das betraf vor allem mehrere Jahrzehnte alte Autos.