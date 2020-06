Interessengemeinschaft kämpft gegen weiteren Mobilfunkausbau und will ein 5G-freies Ägerital Eine neu gegründete Interessengemeinschaft (IG) will das Aufrüsten und den Ausbau von Mobilfunkanlagen im Ägerital verhindern. Politiker und Behörden werden von der IG 5G-freies-Ägerital aufgefordert, sich für einen Marschhalt und ein 5G-Moritorium einzusetzen. 08.06.2020, 08.47 Uhr

(zim) Am 25. Mai wurde im Kanton Zug die IG 5G-freies-Ägerital gegründet. Den Stein ins Rollen gebracht hätten die Aktivitäten rund um die Einsprachen bezüglich dem von der Swisscom geplanten Aufrüsten und Ausbauen der Mobilfunkanlagen im Ägerital, in Baar und Hünenberg, heisst es in einer Medienmitteilung der IG. Nachdem die Einsprachefrist in Unterägeri bis zum 31. Mai verlängert wurde, sei die Anzahl der gezählten Unterschriften auf 1090 gestiegen.

Blick auf das Ägerital, das nach dem Willen der Interessengemeinschaft 5G-frei bleiben soll. Stefan Kaiser (24. April 2019)

Ende Mai habe die Gemeinde Baar das Baugesuch der Swisscom sistiert. Nun hab sich die Kerngruppe entschieden, aktiv zu bleiben und die Bevölkerung weiterhin auf das Thema Mobilfunk und 5G aufmerksam zu machen. Aktuell sei man an der Organisation, der Formierung der IG und der Formulierung deren Ziele, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem sei eine Website in Erarbeitung.

Ein zentrales Anliegen der IG sei es, die Öffentlichkeit über 5G zu informieren und damit den öffentlichen Dialog über Chancen und Gefahren von 5G in Gang zu bringen.

Glasfasernetz soll flächendeckend eingesetzt werden

Die Vision der IG 5G-freies-Ägerital sei es, die Bevölkerung über 5G zu informieren und somit den öffentlichen Dialog über Chancen und Gefahren von 5G in Gang zu bringen. Der IG schwebt laut Mitteilung ein 5G-freies-Ägerital vor. Stattdessen soll das Glasfasernetz flächendeckend ausgebaut werden. So könne das Ägerital ein wunderbares Naherholungsgebiet mit minimaler Strahlenbelastung sein. Politiker und Behörden werden von der IG aufgefordert, sich für einen Marschhalt und ein 5G-Moritorium zu engagieren.

Die Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Swisscom (51 Prozent) und die Einnahmen von 380 Millionen für Frequenzvergabe führen laut IG zu einer finanziellen Verstrickung und es bestehe daher ein offensichtlicher Interessenkonflikt seitens des Bundes. Aus diesem Grund seien die Gemeinden und Kantone diejenigen, welche wirklich von einem unabhängigen Standpunkt aus, die Interessen des Volkes vertreten können.

Hinweis

Die IG 5G-freies-Ägerital lädt alle Interessierten am 24. Juni, 19.30 Uhr, zu einer ersten Informationsveranstaltung über Mobilfunk und 5G in der Maienmatt in Oberägeri ein.