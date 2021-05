Interpellation Abbruch der Scheibenhäuser in Inwil: «Der Gemeinderat redet um den heissen Brei herum» Die vier Mehrfamilienhäuser im Baarer Weiler sollen ersetzt werden. Die ALG reichte eine Interpellation mit Fragen unter anderem zur Situation der rund 800 derzeitigen Bewohner ein. Mit den Antworten des Gemeinderates ist die Partei alles andere als zufrieden. Carmen Rogenmoser 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Scheibenhäuser prägen das Ortsbild in Inwil.

Bild: Maria Schmid (6. Oktober 2020)

Seit November 2020 ist klar: Die Scheibenhäuser in Inwil werden abgerissen und ersetzt. Damals informierten die Eigentümer, die Pensionskassen der V-Zug und der Zürcher BVK, die Bewohner und Nachbarn über ihre Pläne. Die vier zehnstöckigen Bauten sollen in einem ähnlichen Umfang wieder erstellt werden. Kurz darauf, im Dezember, reichten die Alternativen – die Grünen (ALG) Baar beim Gemeinderat eine Interpellation mit Fragen ein, unter anderem dazu, ob sich der Gemeinderat für die Erhaltung des preisgünstigen Wohnraums einsetzt, ob er von der Eigentümerschaft eine Begründung für den Abbruch anstelle einer Sanierung verlangt habe und ob die Gemeinde auf den künftigen Wohnungsmix Einfluss nehmen wird und auch wie man die aktuellen Bewohner bei der Wohnungssuche unterstütze.

In den 220 Wohnungen der vier Hochhäuser, die Ende der 1960er-Jahre fertiggestellt wurden, wohnen rund 800 Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen, viele leben dort in der zweiten oder gar dritten Generation. «Die Scheibenhäuser weisen familienfreundliche und bezahlbare Wohnungen auf. Die vielen Grünflächen bieten Kindern und Jugendlichen viel Platz, um sich zu treffen und zu spielen», heisst es in der Interpellation. All das soll auch für die Zukunft erhalten bleiben, wünscht sich die ALG.

Der Gemeinderat hat nun auf die Interpellation reagiert – dies allerdings nicht zur Zufriedenheit der Partei. Zu vage und beschwichtigend antworte der Rat. Gurbetelli Yener, Vorstandsmitglied der Baarer ALG, führt aus:

Gurbetelli Yener, ALG Baar. Bild: PD

«Wenn man die Antworten des Gemeinderats liest, dann hört es sich so an, als sei alles kein wirkliches Problem.»

Gut allerdings sei, dass der Gemeinderat Teil der Begleitgruppe des Sanierungsprojekts ist, merkt sie an.

Was wird unternommen, damit die Bewohner bleiben können?

So wollte die Partei wissen, ob der Gemeinderat aktiv darauf hinarbeite, dass der Anteil preisgünstiger Wohnungen erhöht wird. Dieser entgegnet, dass bereits Einfluss genommen wurde, indem einen Anteil von mindestens 30 Prozent der Nettowohnfläche für preisgünstige Wohnungen eingefordert wurde. «30 Prozent bezahlbare Wohnungen sind nur ein Drittel von dem, was heute dort vorhanden ist», erklärt die Politikerin und führt aus:

«Die Bewohner werden wahrscheinlich wegziehen müssen während der mehrjährigen Bauphase und es ist schwierig zu glauben, dass sie dann wieder eine Wohnung dort finden werden.»

Auch das ist Thema in der Interpellation: Die ALG wollte wissen, ob der Gemeinderat bereit sei, eine Etappierung der neuen Überbauung zu verlangen, damit Bewohnerinnen und Bewohner, die in Inwil bleiben möchten, in den Altbauten vorübergehend eine Wohnung beziehen können. «Die Etappierung muss vom Gemeinderat nicht explizit eingefordert werden. Sie ist bereit Bestandteil der Planung», so der Gemeinderat. Im Studienauftrag sei festgelegt, dass die Entwicklung etappiert durchzuführen sei, «um während der Bauzeit möglichst viel Wohnraum zur Verfügung stellen zu können».

Der Gemeinderat weiss, dass es schwierig ist, für alle Bewohner eine ideale Lösung zu finden. «Dem Gemeinderat ist aber bewusst, dass die Nachfrage nach preisgünstigen Wohnungen in der Gemeinde Baar das Angebot übersteigt.»

Ebenfalls nicht überzeugt ist die ALG von der Äusserung auf die Frage, wieso nicht saniert statt abgebrochen wird. «Die Gemeinde schreibt sich ja auch in ihrer Strategie den bezahlbaren Wohnraum auf die Fahnen. Wieso also nicht zum Beispiel das stärker finanziell unterstützen?», so Gurbetelli Yener.

Die vier Scheibenhäuser wurden nach mehreren Abklärungen 2017 aus dem Inventar der schützenswerten Denkmäler entlassen. Der Gemeinderat schreibt dazu: «Auch bei einer voraussichtlich kostspieligen Sanierung würden die Mieten steigen. Zudem erhält die Gemeinde über den ordentlichen Bebauungsplan die Möglichkeit, verbindlich preisgünstige Wohnungen zu verlangen und auch weitere Rahmenbedingungen zu definieren, die den jetzigen Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch allen anderen Inwilerinnen und Inwilern zugutekommen.»

ALG will eine Fachstelle «Bezahlbarer Wohnraum»

«Wir sind der Meinung, dass der Gemeinderat viel prägnantere Antworten hätte liefern sollen», resümiert Gurbetelli Yener. Es werde um den Brei herum geredet und der Gemeinderat drücke sich vor genauen Antworten zu den Fragen. Der Gemeinderat beantragt, dass die Antworten an der kommenden Gemeindeversammlung vom 15. Juni (19.30 Uhr in der Waldmannhalle in Baar) zur Kenntnis genommen werden.

Für die ALG aber reicht das nicht. «Die Förderung und Beratung in Bezug auf bezahlbaren Wohnraum ist in der Gemeinde ungenügend. Die ALG fordert eine Fachstelle ‹Bezahlbarer Wohnraum› bei der Gemeinde Baar», führt Yener aus. Diese soll einerseits Wohnungssuchenden kompetente Beratung zur Verfügung stellen, aber vor allem auch bezahlbare Wohnungen bei Investoren, Eigentümern und Genossenschaften anregen.