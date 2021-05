Interview «Besser kann eine Verkehrsanbindung nicht sein» – der Rischer Gemeindepräsident ist überzeugt vom neuen Kanti-Standort Das Zentrum von Rotkreuz wird sich in den kommenden Jahren massiv verändern. Peter Hausherr (CVP) geht im Gespräch auf die Projekte ein und erklärt, wie der Gemeinderat mit dem Wachstum umgeht. Rahel Hug 10.05.2021, 05.00 Uhr

Die neue Kantonsschule soll zwischen dem Sportpark und dem Bahnhof gebaut werden. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 30. April 2021)

Mit der Kanti Ennetsee, die direkt beim Bahnhof Rotkreuz gebaut werden soll, gewinnt die Gemeinde Risch weiter an Bedeutung im regionalen Gefüge. Im Interview spricht der Gemeindepräsident Peter Hausherr über die Herausforderungen, die das Vorhaben mit sich bringt, sowie über das Wachstum und seine Grenzen.

Nach dem Departement Informatik der Hochschule Luzern hat Rotkreuz auch bei der Kanti Ennetsee das Rennen gemacht. Welche Vorteile sehen Sie, wenn zwei Bildungsinstitutionen so nahe beieinanderliegen?

Peter Hausherr. Bild: Florian Hofer

Peter Hausherr: Bildung ist unsere Zukunft. Von der Ansiedlung einer Kantonsschule profitieren die ganze Region und die Bevölkerung. Aus Sicht der Hochschule sind Synergien möglich. So können sich die beiden Institutionen gegenseitig Räume wie Labore, Schulräume für Weiterbildungen oder Prüfungen sowie für den Sport zur Mitnutzung zur Verfügung stellen. Es besteht generell ein grosses Interesse an einer Zusammenarbeit.

Gerne wird in der Region Zugwest der gute Zusammenhalt betont. Doch das Verfahren um den Standort der Kantonsschule war ein Wettbewerb. Ist bei den anderen Gemeinden ein gewisser Neid spürbar?

Nein. Das erklärte Ziel von Cham, Hünenberg und Risch war es, den zusätzlichen Kanti-Standort im Raum Zugwest anzusiedeln. Die regionale Verteilung bringt Vorteile für die Schülerinnen und Schüler, führt aber auch zu einer Reduktion der Belastung im ÖV durch kürzere Wegstrecken. Wir haben schon zu Beginn vereinbart, dass sich alle hinter den vom Regierungsrat favorisierten Standort stellen.

Gleich neben dem Areal der neuen Kanti plant die SBB einen «Bahnhof der Zukunft». Wie hängen die beiden Projekte zusammen?

Es sind zwei eigenständige Vorhaben. Die Mobilitätsdrehscheibe der SBB wird den öffentlichen Verkehr im Hinblick auf den Bau des Zimmerberg-Basistunnels II deutlich stärken. Nebst den Stadtbahnhalten werden vier Regioexpress-Züge pro Stunde zwischen Rotkreuz und Zürich verkehren. Es ist ideal, dass die Kantonsschule in unmittelbarer Nähe zu diesem Mobilitätshub zu liegen kommt. Besser kann eine Verkehrsanbindung nicht sein.

Die Visualisierung von 2018 zeigt das Projekt «Bahnhof der Zukunft» der SBB. Visualisierung: PD

Bereits seit längerem fordert die Gemeinde Risch einen Halbstundentakt mit Interregio-Halten in Rotkreuz, jedoch erfolglos. Die Kanti wird wohl vor 2035 gebaut. Weibelt der Gemeinderat weiterhin für eine bessere ÖV-Anbindung?

Das ist für uns ein Dauerauftrag, gemeinsam mit der Organisation Zugwest und dem Kanton setzen wir uns für einen zusätzlichen Halt pro Stunde ein. Der Durchbruch ist noch nicht erzielt. Aber natürlich möchten wir Verbesserungen bereits vor 2035 erzielen.

2016 hat das Departement Informatik seine Vorlesungszeiten angepasst, um die Verkehrsspitzen in den Pendlerzügen zu brechen. Ist so etwas auch für die Kanti denkbar?

Diese Diskussion wird unter der Leitung des Kantons geführt. Es können sich in einem koordinierten Zusammenspiel von Kanti, Gemeinde und Hochschule Luzern interessante Lösungsansätze ergeben, welche die Verkehrsspitzen entlasten. Dafür setzen wir uns ein. Ich rechne aber nicht mit einer übermässigen Belastung der Stadtbahn. Wir haben am Bahnhof Rotkreuz täglich mehr als 17'000 Personenbewegungen. Die Kanti-Schülerinnen und -Schüler werden da nicht stark ins Gewicht fallen, es werden zudem viele nicht mit dem Zug anreisen.

Blick in das Gebäude des Departements Informatik der Hochschule Luzern, das 2019 offiziell eröffnet wurde. Bild: Patrick Hürlimann (Rotkreuz, 14. September 2019)

Genau, viele Jugendliche werden mit dem Velo zur Schule kommen. Wie steht es um die Velowege in Rotkreuz, konkret den geplanten Ausbau der Chamerstrasse für den Langsamverkehr?

Ziel ist die Trennung des Velo- und Autoverkehrs auf der ganzen Achse bis zum Industriegebiet Forren. Der Zeitplan wird zusammen mit dem Kanton erarbeitet. Wann der Ausbau erfolgen wird, ist zurzeit noch offen. Was die Velowege von den und in die umliegenden Gemeinden betrifft, haben wir ideale Voraussetzungen für Velofahrer. Ab Cham besteht die Route via Dersbach und Buonas, ab Hünenberg die Route über Berchtwil.

Mit der Kanti wird auch der Individualverkehr weiter zunehmen. Bereits jetzt ist das Zentrum von Rotkreuz oft überlastet, der geplante Autobahnhalbanschluss wird wohl kaum schon in den nächsten zehn Jahren realisiert. Wie begegnet man dem Mehrverkehr?

Die Parkplatzzahl auf dem ganzen Areal wird durch das geplante Kanti-Projekt nicht erhöht. Die Schule wird rund 60 Parkplätze benötigen, entsprechend wird das Angebot der Park-and-Ride-Plätze reduziert. Durch die Lage am Bahnhof ist das Areal sehr gut mit dem ÖV erreichbar. Die beiden Nachbargemeinden sind optimal angeschlossen mit Stadtbahnverbindungen nach Cham und Bussen nach Hünenberg. Mit dem kommunalen Mobilitätskonzept ist die Gemeinde laufend daran, neue Projekte und Ideen zu entwickeln, um die Verkehrssituation zu verbessern.

Das Areal um den Bahnhof Rotkreuz ist gemäss Richtplan ein Verdichtungsgebiet. Wird mit dem Bau der Kanti ein weiteres Hochhaus im Zentrum entstehen?

In der Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen sind keine Gebäudehöhen definiert. Ein Hochhaus wird für die Kanti-Nutzung meines Erachtens nicht in Frage kommen, weil es sich nicht für eine Schule eignet, da die Räume für die Schülerinnen und Schüler ja zu Fuss erreichbar sein müssen. Der Kanton als Bauherr wird einen Architekturwettbewerb durchführen. Dieses Verfahren wird zeigen, was städtebaulich zum Gebiet passt.

Auf dem rotgefärbten Areal soll die neue Kantonsschule entstehen. Bild: Flying Camera Baar

Auf dem Areal der SBB ist hingegen ein weiteres Hochhaus vorgesehen als Teil des Bebauungsplans Bahnhof Süd.

Genau, das ist richtig. Daneben wird im Rahmen der Masterplanung Zentrum auch die Bevölkerung miteinbezogen bei der Frage, wie sich das Zentrum entwickeln soll. Ich betrachte die Projekte als einmalige Chance, da sie zusammen Mehrwerte für alle generieren. Die Aufenthaltsqualitäten rund um den Dorfplatz und den Sportpark werden gesteigert.

Die Sportplätze wurden kürzlich saniert und erweitert. Ein Ersatz des Sportparkgebäudes ist in Planung. Bleibt genügend Platz für die Rischer Vereine?

Es profitieren alle. Der Kanton braucht für den Sportunterricht eine neue Dreifachturnhalle, welche die Vereine nach Schulschluss teilweise nutzen können. Im Gegenzug kann der Kanton die Infrastruktur des Sportparks am Tag nutzen. Es bestehen genügend freie Kapazitäten. Es ist durchaus auch denkbar, gemeinsame neue Sportinfrastrukturen zu schaffen. Die Gemeinde hat mit den Vereinen das Projekt «Vereinsräume der Zukunft» gestartet. In Zusammenarbeit mit den Vereinen, den Schulen und dem Kanton sollen diese Synergien erkannt und diskutiert werden.

Blick auf den Sportplatz in Rotkreuz. Bild: Matthias Jurt (30. April 2021)

Was ist mit dem Ökihof?

Dieser soll an einen neuen Standort verlegt werden. An der Gemeindeversammlung vom letzten September wurde ein Kredit für eine Standortevaluation und eine Machbarkeitsstudie gesprochen.

Gut 600 Jugendliche werden künftig in der Kanti unterrichtet. Sie brauchen auch Plätze, um zu verweilen, und Verpflegungsmöglichkeiten. Gibt es dafür genügend Kapazitäten im Zentrum von Rotkreuz?

Mit dem Projekt der SBB wird das Laden- und Verpflegungsangebot am Bahnhof ausgebaut. Rund um den Bahnhof und auch auf der Nordseite gibt es schon diverse Verpflegungsmöglichkeiten, und diese werden auf die Nachfrage sicherlich reagieren. Der Dorfplatz soll mit der Umsetzung des Bebauungsplans Bahnhof Süd zusätzlich vergrössert und aufgewertet werden. Dazu kommen der Sportpark mit seinen grossen Freiflächen und der Sijentalwald in Gehdistanz.

3000 zusätzliche Einwohner und 3000 weitere Arbeitsplätze – davon gehen Prognosen für Rotkreuz bis ins Jahr 2040 aus. Wie viel Wachstum ist aus Sicht des Gemeinderats noch verträglich?

Wir sind mit der Revision der Ortsplanung gestartet. Wir wollen mit der Bevölkerung in einen aktiven Austausch treten, wie die Gemeinde in den Jahren 2035 bis 2040 aussehen soll. Im Gegensatz zur letzten Revision vor 15 Jahren stehen nicht grossflächige Neueinzonungen zur Diskussion, eine qualitative Innenentwicklung ist zentral. Hier steht der Dorfkern sicherlich im Fokus. Wir möchten das Bewährte stärken und trotzdem neue Chancen nutzen. In den kommenden Jahren wird es im Zentrum mehrere bauliche Veränderungen geben. Es darf danach schon eine etwas ruhigere Zeit kommen, das ist klar.