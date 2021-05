Interview Der abgetretene Chefarzt der Klinik Zugersee sagt: «Mir gehen menschliche Schicksale immer noch sehr nahe» Nach knapp drei Jahren hat Chefarzt Josef Jenewein die Klinik Zugersee für ein Angebot aus Graz Ende April verlassen. Auf die Zeit in Zug blickt er mit grosser Freude und etwas Stolz zurück. Vanessa Varisco 02.05.2021, 19.00 Uhr

Chefarzt Josef Jenewein verlässt die Klinik Zugersee und somit auch sein Büro mit der schönen Aussicht. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. April 2021)

Herr Jenewein, liest man Interviews mit Ihnen, spürt man, dass Sie viel von der menschlichen Psyche verstehen. Verliert der Mensch für Sie an Faszination, wenn Sie alles rational einordnen können?

Danke für das Kompliment! Wenn Sie sich viel mit der menschlichen Psyche beschäftigen, dann merken Sie bald, dass psychische Phänomene häufig sehr irrational, also widersprüchlich, sind. Das macht das Ganze auch spannend und faszinierend. Und weil unser Verhalten oft irrational ist, ist es wichtig, es in einem grösseren Kontext einzuordnen.

Und irrationales Verhalten kann dann Sinn ergeben?

Wenn man versucht, das menschliche Verhalten in einem grösseren Kontext zu sehen, dann macht doch vieles Sinn, auch wenn es zunächst unvernünftig wirkt. Die menschliche Psyche, das heisst das Denken, Verhalten und die Gefühle eines Menschen sind und bleiben für mich immer faszinierend. Deshalb habe ich auch diesen Beruf gewählt.

Sie sind schon lange in ihrem Beruf tätig, haben wohl viele Menschen gesehen und erlebt. Gehen Ihnen die Schicksale noch nah?

Ja, obwohl ich bereits mehr als 25 Jahre in der Psychiatrie tätig bin, gehen mir menschliche Schicksale immer noch sehr nahe. Und in einem gewissen Ausmass erachte ich das für den ärztlichen Beruf auch als notwendig, denn Mitgefühl, also Compassion, ist einerseits eine wichtige Voraussetzung, dass sich Patientinnen und Patienten verstanden fühlen, andererseits ist es eine wichtige Triebfeder, um Behandlungsangebote weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Seit über 25 Jahren ist er in der Psychiatrie tätig. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. April 2021)

Wie gelingt dennoch eine gesunde Abgrenzung?

Sie ist natürlich wichtig. Das ist eine Fähigkeit, die man sich im Verlauf des Berufslebens aneignen und im Gespräch und Austausch mit guten Kollegen sowie Supervisoren stetig üben muss. Dazu gehört auch, dass man gut für sich selbst sorgen muss, man spricht deshalb von Self-compassion.

Ab 2018 waren Sie Chefarzt der Klinik Zugersee. Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die knapp drei Jahre zurück?

Mit grosser Freude und auch mit etwas Stolz. Wir hatten grosse Herausforderungen zu bewältigen, da die Klinik Zugersee ab 2018 von einer neuen Trägerschaft, der Triaplus AG, übernommen wurde. Der neue Verwaltungsrat und die neue Geschäftsleitung mussten sich erst finden und eine gute Zusammenarbeit etablieren.

Ist das gelungen?

Ich denke, das ist uns sehr gut gelungen und dafür möchte ich auch allen herzlich danken. Auch die Mitarbeitenden der Klinik und der Ambulatorien mussten sich erst mit der neuen Organisation zurecht finden. Auch hier war eine grosse Bereitschaft und enormes Engagement spürbar, für das ich mich ebenfalls herzlich bedanken möchte.

Neben der neuen Trägerschaft ‒ wo gab es Herausforderungen?

Eine weitere Herausforderung war die Einführung des neuen Leistungsvergütungssystems im stationären Bereich, was erhebliche Umstellungen erforderte und äusserst heikel ist, weil die Finanzierung der gesamten Klinik daran hängt. Beinahe alle Mitarbeitenden mussten bezüglich der neuen Vorgaben und Prozesse geschult werden, was mit einem grossen Aufwand verbunden war. Wir konnten das Projekt aber erfolgreich umsetzen.

Was hat Sie besonders gefreut?

Besonders gefreut hat mich auch die Entwicklung des neuen Behandlungsangebots für jungen Erwachsene, das sehr gut angenommen wird. Dies bestätigt uns, dass dafür auch eine dringender Bedarf bestand.

Ein neues Leistungsvergütungssystem und eine neue Trägerschaft also. In der Mitteilung der Triaplus wird ausserdem davon gesprochen, dass Sie die Klinik auf eine neue Ebene gebracht haben. Von welcher Ebene ist die Rede?

In Zusammenhang mit der Neugründung der Triaplus AG als Trägerschaft der Klinik Zugersee war es erforderlich, dass die Leitung der Klinik neu organisiert wurde. Wir haben uns deshalb überlegt, welche Führungsstruktur für die Klinik sinnvoll und passend sein könnte.

Für Jenewein geht es nun nach Graz. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. April 2021)

Wie entschied man sich?

Wir wählten eine Struktur, die Mitarbeitende auf allen Hierarchiestufen in Entscheidungen und Verantwortung einbezieht, was raschere Entscheidungsprozesse ermöglicht und die Zufriedenheit fördert. Ich denke, dass uns diese Neuorganisation gut gelungen ist und die neue Klinikleitung sehr gut funktioniert. Auch hier haben wir grosse Unterstützung durch Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, namentlich auch den CEO der Triaplus, Erich Baumann, erfahren.

Sie haben gute Kontakte zur Universität. Wurden die genutzt?

Ja, der Kontakt zur Universität Zürich war für mich ‒ und ich denke auch für die Klinik ‒ sehr wichtig. Ich habe mich weiterhin an Vorlesungen und Kursen für Medizinstudierende beteiligt. Dabei habe ich auch ein Seminar für Studierende, die kurz vor Studienabschluss beziehungsweise kurz vor Beginn ihrer Tätigkeit als Ärztin oder Arzt standen, geleitet.

Mit welchem Ziel?

Das Ziel war, sie möglichst gut auf ihren Beruf vorzubereiten. Das hat mir grosse Freude bereitet. Ich konnte auch sehr viel darüber lernen, wie kompliziert und komplex medizinische Einrichtungen für Berufseinsteiger sind, und was man dabei verbessern kann. Zudem konnte ich die Studierenden auch für das Fach Psychiatrie begeistern und einige Ärzte für die Klinik gewinnen.

Als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Konsiliar –, Liaisonpsychiatrie- und Psychosomatik (SSCLPP), Vorstandsmitglied der Krebsliga Zürich sowie Vorstandsmitglied der Europäischen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin (EAPM) und als Chefarzt der Klinik Zugersee hatten Sie viele Aufgaben ‒ wie bringt man das alles unter einen Hut?

Ja, das sind tatsächlich viele Aufgaben. Deshalb habe ich die eine oder andere auch in den letzten Jahren abgegeben. Unabhängig davon ist die Tätigkeit als Chefarzt einer Klinik nicht in 50 Stunden pro Woche zu bewältigen.

Und dann war da noch die Pandemie. Die dürfte während eines Grossteils ihrer Zeit in der Klinik Zugersee aktuell gewesen sein.

Die Pandemie hat das letzte und auch das laufende Jahr sehr mitgeprägt. Aber nicht nur. Wir haben uns laufend bemüht, die Behandlung der Patienten unserer Versorgungsregion sicher zu stellen, und das ist uns auch geglückt. Wir haben rasch Sicherheitsmassnahmen eingeführt und konnten somit grössere Ausfälle von Mitarbeitenden verhindern.



Und die Folgen derzeit?

Die richtigen Folgen der Pandemie spüren wir in der Klinik eigentlich erst jetzt: Wir ‒ und auch andere Kliniken ‒ haben extrem viele Zuweisungen und sind voll. Im ambulanten Bereich war das schon früher der Fall. Wahrscheinlich können die Menschen im ambulanten Bereich nicht mehr ausreichend gut betreut werden ‒ zum Teil gibt es sehr lange Wartezeiten ‒ und werden deshalb vermehrt für stationäre Behandlungen zugewiesen. Ansonsten haben wir unser Behandlungsangebot unabhängig von Corona weiterentwickelt und uns auf die «Zeit danach» vorbereitet.

Für Sie kommt jetzt die Zeit nach der Klinik Zugersee. Ein Angebot aus Graz, in dem Ihnen eine Professur und die Leitung der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie übertragen wird ‒ was reizt Sie an dieser Stelle?

Das Angebot aus Graz kam für mich ziemlich unerwartet und ist gleichzeitig eine einmalige Chance für meine weitere berufliche Entwicklung und Tätigkeit. Trotzdem ist mir die Entscheidung, von der Klinik Zugersee wegzugehen, sehr schwer gefallen, weil ich die Tätigkeit hier auch sehr schön und spannend finde. In Graz werde ich mich wieder mehr der Forschung und Lehre widmen können, was ich hier ein bisschen vermisst habe.

Josef Jenewein (1970) studierte Medizin in Innsbruck. Er sammelte klinische Erfahrungen als Assistenz- und Oberarzt an mehreren Psychiatrischen Kliniken in der Schweiz. Vom 1. September 2018 bis Ende April 2021 war er als Chefarzt und Mitglied der Geschäftsleitung in der Klinik Zugersee tätig.

Das Interview wurde schriftlich geführt.