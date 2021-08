Coronavirus Zug: So will Martin Pfister die Krise meistern

INTERVIEW «Die letzte Meile ist die anstrengendste» – so will der Zuger Gesundheitsdirektor den Schlussspurt aus der Krise meistern Obwohl der Bundesrat die Coronamassnahmen nicht lockert, ist die Normalität nah. Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister steht hinter den neusten Ankündigungen aus Bern, wünscht sich aber einen konkreten Zeithorizont. Er glaubt: Ab Oktober müssen die meisten Massnahmen fallen. Sonst spiele der Staat mit seiner Glaubwürdigkeit. Kilian Küttel 13.08.2021, 05.00 Uhr

Martin Pfister an einer Medienkonferenz diesen Januar im Impfzentrum Baar. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 08. Januar 2021)

Stadt Zug, Mittwochnachmittag, Ferienstimmung. Die Pandemie? Offenbar weit weg. Während die freien Stühle auf den Restaurantterrassen am Landsgemeindeplatz immer weniger werden und sich die Leute vor dem Glacéstand drängen, teilt in Bern Gesundheitsminister Alain Berset der Öffentlichkeit mit, was der Bundesrat entschieden hat: Gratistests für Freizeitaktivitäten nur noch bis Oktober; Massnahmen werden weder gelockert noch verschärft; Personen, die sich trotz Möglichkeit noch nicht geimpft haben, sollen nicht mehr besonders geschützt werden.

Die Pressekonferenz läuft noch, da setzt sich in Zug Martin Pfister an einen runden Tisch. In einem Sitzungszimmer mit Blick auf den Landsgemeindeplatz empfängt der Zuger Gesundheitsdirektor zum Gespräch, an dem er erklärt, wie er den Schlussspurt der Krise meistern will.

Die Leute kommen aus den Ferien zurück, bald fängt die Schule wieder an. Was sind die grossen Herausforderungen der nächsten Wochen?

Martin Pfister: Die gleichen wie in der Vergangenheit. In erster Linie müssen wir die Spitäler vor einer Überlastung schützen, das Gesundheitssystem muss weiter funktionieren. Wir beobachten genau, wie sich die Situation entwickelt, denn die Zahlen sind in den letzten Wochen wieder stark gestiegen.

Woran liegt das?

Sie haben es angedeutet: Die Ferien gehen zu Ende. Wenn infizierte Ferienrückkehrer ihre Angehörige anstecken, wirkt sich das auf die Zahlen aus. Gleichzeitig registrieren wir eine gewisse Massnahmenmüdigkeit. Man ist nicht mehr so vorsichtig wie im letzten Jahr. Es ist also wichtig, die Durchimpfungsquote zu erhöhen. Das ist das andere grosse Ziel in den kommenden Wochen.

Laut Angaben des Bundes sind 55,25 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer mindestens einmal geimpft, in Zug sind es 56,89 Prozent der Bevölkerung.

Diese Zahlen beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung. Darin enthalten sind also auch Kinder unter 12 Jahren, die nicht zur Impfung zugelassen sind. Wenn wir diese nicht berücksichtigen, liegt die Quote bei 65,1 Prozent, in Zug sind etwa 72'900 Personen mindestens einmal geimpft. Damit sind wir im Vergleich der Kantone im oberen Drittel.

Zufrieden?

Wir sind dort, wo wir erwarten konnten, hinzukommen. Aber zufrieden sind wir noch nicht. Wir sind auf der letzten Meile und die ist bekanntlich die Anstrengendste. Ideal wäre, wenn alle, die grundsätzlich dazu bereit sind, sich auch impfen lassen würden. Noch haben das rund 35 Prozent nicht getan, etwa 40'000 Personen. Jetzt gilt es, die Impfwilligen darunter zur Impfung zu animieren. Wichtig ist: Wer nicht will, soll auch nicht gezwungen werden.

Sie tun das, indem sie Gruppentermine oder Impfungen ohne Voranmeldungen anbieten.

Ja. In dieser Phase versuchen wir, Hürden abzubauen, den Zugang zu vereinfachen. Vereine können aus der Impfung zum Beispiel gleich einen Anlass, einen Event, machen. In einer zweiten Phase wollen wir noch nicht geimpfte Impfwillige direkt ansprechen. Wie wir genau vorgehen, ist allerdings noch in Vorbereitung.

Wie sind die Gruppenimpfungen angelaufen?

Bis jetzt war der Rücklauf gering. Das kann daran liegen, dass noch Ferien sind, Firmen und Vereine erst wieder starten. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Nachfrage in zwei bis drei Wochen grösser ist als heute.

Impfzentrum bleibt bis 2022 offen Nachdem der Kanton Zug am Mittwoch mitgeteilt hat, das Impfzentrum in Baar nach den Sommerferien wieder sieben Tage in der Woche zu betreiben, gibt Gesundheitsdirektor Martin Pfister einen weiteren Ausblick: Er geht davon aus, dass der Kanton Zug das Impfzentrum trotz sinkender Nachfrage bis ins kommende Jahr betreibt. Grund dafür sind die möglichen Auffrischimpfungen, so Pfister: «Wenn es zu einer grösseren Impfkampagne für die breite Bevölkerung kommt, wird das erneut vor allem im Impfzentrum passieren.» Mann wisse im Moment noch nicht, ob und wann es tatsächlich zu diesen Boosterimpfungen käme, bereite sich aber auf den Fall vor und richte das Impfzentrum darauf aus, wieder «Hunderte Impfungen am Tag» zu verabreichen. Erst danach wolle man wieder in die Regelstrukturen zurückkehren.

Dieser Tage erreichte viele Eltern im Kanton Zug ein Brief der Bildungsdirektion. Darin beschreiben die Behörden die Vorzüge einer Impfung und erwähnen, dass Impfungen ab 12 Jahren möglich sind. Was war die Motivation hinter diesem Schreiben?

Uns ging und geht es darum, die Eltern über die Möglichkeit einer Impfung zu informieren. Wir glauben, dass viele ein Interesse daran haben, dass ihre Kinder geimpft werden. Hinzu kommt, dass für Geimpfte die Reihentests an den Schulen entfallen. Wenn man die fast vollständige Teilnahme der Jugendlichen an den Reihentests als Massstab für die Sensibilisierung für die Coronamassnahmen nimmt, können wir mit einer hohen Impfbereitschaft der Jugendlichen rechnen.

Und sie befürchten nicht das Gegenteil zu bewirken? Bei unentschlossenen oder latent impfskeptischen Eltern einen Antireflex auszulösen, weil sie eine behördliche Einmischung fürchten?

Ich glaube, in einem demokratischen Land passiert vieles über Aufklärung. Wir versuchen der Bevölkerung zu erklären, wieso eine Impfung wichtig ist – natürlich immer mit der Möglichkeit, auf eine andere Meinung zu stossen, die man respektieren muss. Schlussendlich ist dieses Schreiben unser Versuch, die Schülerinnen und Schüler für die Impfung zu sensibilisieren. Was wir sicher nicht machen, sind Massenimpfungen auf dem Schulhausplatz, wie ich und frühere Generationen das noch erlebt haben.

Soeben hat der Bundesrat mitgeteilt, Tests für Nicht-Geimpfte noch bis Oktober zu finanzieren. Was halten Sie davon?

Da wir den Beschluss noch nicht in der Regierung diskutieren konnten, kann ich nur für mich selber sprechen. Ich finde es gut, dass der Bundesrat eine Übergangsfrist einräumt, ehe er die Finanzierung der Tests einstellt. So haben wir genügend Zeit, auf die Reiserückkehrer zu reagieren, denen wir raten, sich testen zu lassen. Niederschwellige Tests sind jetzt wichtig. Aber ich finde es auch richtig, dass die Tests danach kostenpflichtig werden. Es kann nicht sein, dass der Staat ohne zeitliche Beschränkung hohe Kosten für den Besuch von Freizeitanlagen übernimmt.

Alain Berset und Martin Pfister an einer Medienkonferenz in Zug. Bild: Maria Schmid (6. Oktober 2020)

Gleichzeitig will die Landesregierung in die Normalisierungsphase übergehen, die Massnahmen aber vorerst nicht lockern.

Es ist schwierig, klar zu kommunizieren, wann man gänzlich auf Eigenverantwortung setzen will. Das verstehe ich. Trotzdem hätte ich mir das gewünscht. Es braucht bald eine Perspektive für die Normalisierungsphase. Das hat auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun.

Wie meinen Sie das?

Das Gesundheitswesen muss im Zentrum stehen, das Ziel der Massnahmen muss sein, das System vor einem Zusammenbruch zu schützen. Im Moment ist die Belastung für das System nicht übermässig, die Hospitalisierungen sind tief. Wenn das so bleibt, die Massnahmen aber nicht aufgehoben werden, werden Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Entscheide leiden. Die Bevölkerung muss nachvollziehen können, weshalb Massnahmen aufrechterhalten werden.

Ihr Vorschlag für ein Ende der Massnahmen?

Im Frühling hat der Bundesrat angekündigt, die Massnahmen Ende Juli zu beenden. Schon da habe ich gesagt, wir brauchen etwas länger, um alle Impfwilligen zweimal impfen zu können. Mittlerweile gehe ich davon aus – sollte nichts Aussergewöhnliches mehr passieren – dass ein Grossteil der Massnahmen im Oktober beendet werden könnte. Bleiben könnte zum Beispiel die Zertifikatspflicht für Grossanlässe, um den grössten Ansteckungsrisiken vorzubeugen. Aber klar ist: Eine Gesellschaft hält Einschränkungen und Anspannung, wie wir sie jetzt haben, nicht ewig aus.