Kaum Erfolg, keine Perspektive: Pulsfühlen bei der EVZ Academy

Interview Die EVZ Academy darbt, doch der Trainer sagt: «Es zählt nicht nur die Platzierung» Das Team hat in der Swiss League bislang eine von 16 Partien gewonnen und hat keine Perspektive: Nach der laufenden Saison ziehen die Zuger es zurück. Fabio Schumacher erklärt, warum die Spieler dennoch motiviert sind. Michael Wyss Jetzt kommentieren 01.11.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Academy-Trainer Fabio Schumacher (blaue Jacke) glaubt, dass sein Team vom letzten Platz wegkommt. Bild: Matthias Jurt (Zug, 29. Oktober 2021)

Fabio Schumacher, die EVZ Academy belegt nach 16 Runden abgeschlagen den letzten Tabellenplatz. Ihr Fazit?

Fabio Schumacher: Erfreulich ist der sonntägliche 6:4-Sieg bei La Chaux-de-Fonds, das Warten auf den ersten Sieg hat ein Ende. Ich bin stolz auf diese Leistung. Zur Zwischenbilanz: Punktemässig kann ich natürlich nicht zufrieden sein. Die Spieler sind hungrig und arbeiten jeden Tag hart. Doch es fehlt an Erfahrung, der Altersdurchschnitt liegt knapp unter 20 Jahren und 10 bis 14 Spieler sind noch im U20-Elit-Alter. Die fehlende Routine macht sich auch beim Toreschiessen bemerkbar.

Die EVZ Academy wird Ende Saison aufgelöst. Wie wirkt sich das auf die Leistung aus?

Jeder Spieler ist seines Glückes Schmied. Wer seine Leistung zeigt, hat gute Chancen, nächste Saison in der Swiss League oder sogar in der National League ein Team zu finden. Dass die EVZ Academy verschwindet, sehe ich für meine Spieler nicht als Problem, was ihre Zukunft betrifft. Wer gewillt ist, jeden Tag sich zu verbessern, und die richtige Arbeitseinstellung mitbringt, der hat auch Zukunftsperspektiven.

Wie schwierig ist es für den Headcoach, das Team in einer solchen Situation zu motivieren?

Wichtig ist, positiv zu bleiben und diese Energie vorzuleben. Meine Aufgabe ist es, die Spieler auszubilden. Sie sollen den Weg ins Profigeschäft schaffen.

Wie gehen sie mit den negativen Resultaten um?

Wir, damit meine ich nicht nur die Spieler, sondern auch den Staff, sind natürlich alle enttäuscht, das ist klar. Man trainiert tagtäglich, um die Früchte zu ernten. Dass uns niemand aus dieser Situation heraushilft, wissen wir auch. Als Mannschaft sind wir gefordert und müssen uns jeden Tag ans Limit pushen und einfach noch einen Schritt mehr machen und noch mehr blaue Flecken holen. Dann wird es, nach dem jüngsten Sieg, auch vermehrt klappen.

Was hat Sie in der laufenden Saison gefreut?

Trotz der Tabellenlage spüre ich einen positiven Teamgeist, viel Willen und dass sich jeder einzelne Akteur verbessern will.

In welchen Bereichen muss sich das Team steigern?

Es gibt in allen Bereichen noch Verbesserungsmöglichkeiten. Wichtig ist auch, selbstkritisch zu sein und sich zu hinterfragen, was man besser machen kann.

Ist das Erreichen der Pre-Playoffs, also einen Platz von sieben bis zehn, weiterhin ein realistisches Ziel?

Absolut. Unsere Hypothek beträgt fünf Punkte. Wir wollen uns über die Pre-Playoffs in die Playoffs hieven. Mein Ziel ist es aber auch, die Spieler besser zu machen, sei es in technischer oder spielerischer Hinsicht. Es zählt nicht nur die Platzierung, sondern die Fortschritte – als Spieler und als Mensch.

Die EVZ Academy spielt am Dienstag, 2. November, gegen Visp (19 Uhr, Academy-Arena) und am 6. November in Langenthal (17.30 Uhr, KEB Schoren).