INTERVIEW «Ein Exekutivamt kommt für mich nicht in Frage»: Die neue Präsidentin des Zuger Kantonsparlaments über ihre Erwartungen und Ambitionen Esther Haas (ALG, Cham) präsidiert seit diesem Jahr den Kantonsrat. Nach ihren ersten Monaten im Amt resümiert sie ihren Start als höchste Zugerin, spricht über Frauen in der Zuger Politik und formuliert ihre Erwartungen an die Volksvertreter. Kilian Küttel 09.03.2021, 16.00 Uhr

Für die Zuger Kantonsrätinnen und Kantonsräte war die erste Sitzung des Jahres eine Routineveranstaltung. Ausgenommen: die neugewählten, ordentlichen Mitglieder des Kantonsparlaments. Ebenfalls ausgenommen: Esther Haas. Unsere Zeitung schrieb nach der Sitzung vom 28. Januar: «Im Zuger Parlament herrschte gestern eine Stimmung wie am letzten Schultag, als Esther Haas (ALG, Cham) um 8.31 Uhr mit einem Glockenklingeln ihre erste Sitzung als Ratspräsidentin eröffnete.» Wofür der Platz nicht gereicht hat: Kaum hatte sie zum ersten Mal die Glocke geläutet, ermahnte Haas die Volksvertreter, sie hätten nun eine Minute Zeit für die Anwesenheitskontrolle. Auf diese Anweisung hatte ihre Vorgängerin, Monika Barmet (CVP/Menzingen), verzichtet - und stand dennoch im Ruf, den Rat straff zu führen.

Ihre Vorgängerin war bekannt für ihre effiziente Ratsführung. Aber sie verzichtete darauf, die Räte an die Zeitlimite von einer Minute zu erinnern. War Ihre Ansage ein Zeichen, den Rat noch ein wenig straffer zu führen als Monika Barmet?

Esther Haas: Nein, keineswegs. Das wäre ja schon fast anmassend, wenn ich mir so etwas vornehmen würde. Ich habe mir bei der Ermahnung ganz ehrlich nicht viel gedacht, sondern bin dem Protokoll gefolgt.

Die erste Sitzung haben Sie hinter sich, die zweite vom 25. Februar wurde abgesagt. Wie war Ihr Start im Amt?

Danke, ich bin zufrieden. Ich war sehr gespannt, wie es sein wird, eine ganze Sitzung über acht Stunden zu leiten. Ich glaube, das ist mir zusammen mit der stellvertretenden Landschreiberin und dem Landschreiber sowie Vizepräsident Karl Nussbaumer und der Staatskanzlei gut gelungen.

Ihre Vorgängerin hat Ihnen im Interview mit unserer Zeitung geraten, dem Amt den Stempel aufzudrücken und den Rat so gut wie möglich nach Ihren Vorstellungen zu führen. Was haben Sie sich für die kommenden zwei Jahre vorgenommen?

Ich möchte Wert auf eine effiziente und kompetente Ratsführung legen. Das heisst, ich will mich gut auf die Geschäfte vorbereiten und mir die Zeit nehmen, mich einzulesen.

Was noch?

Da halte ich es wie Monika Barmet: Ein respektvoller Umgang ist mir wichtig. Das heisst nicht, dass die Kantonsrätinnen und -räte nicht debattieren oder streiten dürfen. Das müssen sie. Aber bei allen Unterschieden inhaltlicher Art soll man immer respektvoll miteinander umgehen. Oder frei nach Joe Biden: Debattieren mit einem «respectfully disagree».

Wo sehen Sie die grossen Herausforderungen in Ihrer Amtszeit?

Wir sind nach wie vor in einer Pandemie. Diese betrifft, nebst vielem anderen, auch den Zuger Kantonsrat. Die Regierung muss schnell Entscheide treffen und Massnahmen ergreifen. Bei dieser Dringlichkeit dürfen wir die parlamentarischen Abläufe aber nicht übergehen. Alles muss geordnet und richtig ablaufen, einfach manchmal etwas schneller als normalerweise. Das braucht Flexibilität von allen Beteiligten.

Und worauf freuen Sie sich?

Natürlich auf die Ratsführung. Ich führe gerne durch ein Programm, moderiere gerne, höre gerne zu. Und daneben natürlich auf die Begegnungen mit den Zugerinnen und Zugern. Vor allem auf solche, die ich ohne das Amt wohl kaum erleben würde.

Also auch auf die repräsentativen Aufgaben, bei denen Sie den Kanton als höchste Zugerin vertreten – so denn die Anlässe stattfinden. Auf welche Veranstaltung freuen Sie sich besonders?

Am Morgartenschiessen war ich noch nie. Das möchte ich gerne einmal erleben, auch wenn ich keine Affinität oder Berührungspunkte mit dem Schiesssport habe. Und insbesondere freue ich mich auf die Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts.

Und das in einem Jahr, in dem mit Ihnen und Tabea Zimmerman-Gibson zwei Frauen derselben Partei den Zuger Kantonsrat und das Stadtparlament präsidieren.

Das finde ich grossartig. Nur schon wie das klingt: Zwei Frauen führen die beiden Parlamente des Kantons im Jubiläumsjahr des Frauenstimmrechts. Wunderschön.

Die Frauen im Zuger Kantonsrat machen ohnehin nicht den Eindruck, als würden Sie sich mit Anzahl und Intensität der Voten hinter Ihren Amtskollegen verstecken.

Das ist auch gut so. Es gibt keinen Grund, das zu tun. Es ist schön zu spüren und zu hören, dass sich unsere Frauen im Parlament selbstbewusst einbringen. Noch schöner wäre es, wenn wir ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in der Zuger Politik hätten.

Haben Sie Ambitionen?

Nein, ein Exekutivamt kommt für mich nicht in Frage. Erstens haben wir, gerade in unserer Fraktion, sehr, sehr gute Leute, die sich empfehlen würden. Zweitens lasse ich in meinem Alter den Vortritt sehr gerne den Jüngeren, die ihren Platz nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in der Politik einnehmen können sollen. Die jungen Stimmen sollen gehört werden.

Wenn wir von der Zukunft sprechen: Was sind die grossen Themen, die den Kanton Zug in den nächsten Jahren beschäftigen?

Das ist sicher die ganze Verkehrsthematik. Die Frage, wie wir mit dem Verkehr in einem wachsenden Kanton umgehen und welche Ideen wir haben, um bei steigender Nachfrage mobil zu bleiben. Damit geht natürlich die ganze Klimathematik einher. Auch wenn Zug ein kleiner Kanton ist, haben wir eine Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen. Und zum Schluss beschäftigt mich auch die gesellschaftspolitische Situation, sprich die Lebenshaltungskosten und steigende Mietpreise oder die Frage, wie wir unsere Natur sinnvoll als Naherholungsgebiete erhalten können.

Das sind einige.

Ich denke nicht, dass uns die Themen ausgehen.

Und die kurzfristigen Aufgaben?

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass uns das Coronavirus heute noch beschäftigt und weiter beschäftigen wird? Wobei die Krise, bei aller Härte, auch schöne Begleiterscheinungen mit sich brachte. Jedenfalls am Anfang.

Was meinen Sie?

Solidarität, Gemeinschaftssinn. Vor Corona haben wir zwar gewusst, dass es Katastrophen und Epidemien gibt. Aber die haben immer die anderen betroffen. Jahrzehntelang. Und plötzlich sind wir mitten in einer Problematik, deren Ausmass uns alle überrascht und die sich niemand gewünscht hat. Am Anfang hatte ich das Gefühl, die Leute rücken zusammen, helfen einander, gehen für ihre Nachbarn einkaufen. Das Wort Solidarität hat ein ganz anderes Gewicht bekommen. In letzter Zeit hat sich das geändert.

Sie sprechen von Widerstand gegen die Coronamassnahmen, Anfeindungen gegen Gesundheitsminister Alain Berset oder vom Ton in sozialen Medien.

Ich habe manchmal Angst, die Stimmung kippt vollends. Ich bin mir bewusst, dass viele von der Krise in ihrer Existenz getroffen wurden und dass viele nervös sind. Aber auf der Welt leben acht Milliarden Menschen. Und jeder hat eine Meinung. Das ist auch gut so, jeder soll seine Meinung haben und man soll sich dafür auch auf der Strasse starkmachen können. Aber das muss respektvoll passieren. Das kommt mir zu kurz. Kommt hinzu – die verschiedenen Ansichten in Ehren – dass man eines nicht vergessen darf: Wissenschaft ist keine Meinung.

Die Coronamassnahmen haben auch im Parlament für Friktionen gesorgt, auch im Rat spürt man da und dort zwischendurch ein Aufmucken gegen die Vorgaben des Bundes. Wie stehen Sie dem gegenüber?

Sagen wir es so: Ich unterrichte Berufsschülerinnen und Berufsschüler zwischen 16 und 20 Jahren. Manche von ihnen versuchen die Grenzen auszuloten, indem sie die Masken gar nicht oder nicht richtig tragen wollen. Ich gehe nicht auf jede Provokation ein. Aber wenn sie ein gewisses Mass überschreiten, ergreife ich Massnahmen. Als Kantonsratspräsidentin habe ich keine Sanktionsbefugnis, ich würde aber eingreifen und Betreffende darauf aufmerksam machen, wenn sie sich wiederholt in einer Art und Weise benehmen, die nicht angebracht ist. Etwa, wenn die Coronmassnahmen bewusst und in provokativer Art missachtet würden. Letztlich sind wir aber alles Erwachsene. Und ich will den Rat nicht wie eine Schulklasse führen.

Was das Ihr Schlusswort?

Nein, etwas ist mir noch wichtig zu sagen: Ich wünsche mir, dass wir als Kanton Zug möglichst gut durch diese Coronazeit hindurchkommen und dass die Menschen, die am meisten leiden, die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Ich hoffe, dass sich die Gastroszene über Wasser halten kann, das Härtefallprogramm des Kantons Zug greift, dass wir weiterhin eine bunte Gastronomie haben und es uns als Gesellschaft gelingt, jene Menschen zu stützen, die existenziell von der Krise getroffen werden.