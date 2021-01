interview Auge in Auge mit einem Walfisch: Ein Amateursegler aus Edlibach erzählt von seiner Reise um die halbe Welt Der ETH-Student Dario Schwendener war 2019 zu einer Weltumsegelung aufgebrochen, musste die Reise aber nach halber Strecke wegen Corona abbrechen. Trotzdem hat er Unglaubliches erlebt. Cornelia Bisch 14.01.2021, 17.00 Uhr

Am 1. September 2019 brach der Amateursegler Dario Schwendener aus Edlibach mit einem 18-köpfigen Team auf einer 20 Meter langen Rennyacht von London aus zu einer elfmonatigen Weltumsegelung auf. Das Rennen «Clipper Round the World Yacht Race», an dem die Crew teilnahm, gehört zu den anspruchsvollsten seiner Art und ist das einzige, an dem auch Amateure teilnehmen können. Leider wurde die Tour wegen Corona bereits Ende März abgebrochen. Der 26-Jährige berichtet von seinen Erlebnissen.

Dario Schwendener in voller Montur auf hoher See. Bild: PD

Dario Schwendener, was bedeutet Ihnen das Segeln?

Segeln hat etwas Archaisches, aber auch ausserordentlich Schönes. Man versteht schnell, dass die Macht der Natur uns Menschen immer wieder Grenzen aufzeigt und dass man stets im Begriff ist, zu reagieren.

Wie bereiteten Sie sich auf das Rennen vor?

Schon Wochen vor dem Start lebte ich auf dem Schiff im Hafen von Portsmouth im Süden Englands. Mein Team und ich trainierten im Ärmelkanal, bereiteten das Rennen vor und überführten das Schiff an den Start nach London, St.Katherine Docks.

Wohin überall führte und wo endete die Reise?

Die gesamte Weltumrundung besteht aus 15 Rennen, in denen man möglichst viele Punkte ergattern muss, um den Gesamtsieg zu erlangen. Damit ist es neben dem «The Ocean Race» die längste Regatta der Welt. In den ersten beiden Rennen vermochten wir vorne mitzusegeln, erreichten Portugal als Zweite und dann in knapp vier Wochen Punta del Este in Uruguay auf dem vierten Platz. Dann ging es von Uruguay nach Kapstadt. Diese Meere sind extrem verlassen und bekannt für starke Stürme. Die Strecke von Kapstadt nach Fremantle in Australien brachte uns nahe ans Eislimit mit schwierigen Bedingungen. Wir hatten einige Defekte und verloren in diesen Regatten den Anschluss an die Spitze. Anschliessend umrundeten wir Tasmanien südlich und segelten entlang der australischen Ostküste in Richtung Äquator. Weihnachten und Neujahr verbrachten wir auf hoher See.

Wann erfuhr das Team vom Abbruch des Rennens?

Als wir von Australien nach China aufbrachen, wussten wir noch nicht viel von der Situation in China. Wir erhielten auf See fast keine Informationen und staunten nicht schlecht, als die Rennleitung während des Rennens die Ziellinie in die Philippinen verlegte. Mitte März überschlugen sich die Ereignisse. Wir planten die Königsetappe durch den Nordpazifik, als rund zwei Tage vor Rennstart alle Teams nach Hause geschickt wurden. Die Wiederaufnahme war auf diesen Februar geplant. Die momentane Situation macht ein solches Unterfangen jedoch unmöglich.

Warum wurde abgebrochen? Man ist ja innerhalb seines Teams relativ isoliert.

Es herrschte weltweit enorme Unsicherheit, die Informationslage war bescheiden. Über Nacht wurde auf den Philippinen ein Lockdown angeordnet. Wir waren bereits in Quarantäne und durften uns nicht frei bewegen. Die Regale in den Lebensmittelgeschäften waren innert Kürze leer. So konnte die Verpflegung für die knapp vierwöchige Pazifiküberquerung nicht für alle Rennteams sicher gestellt werden.

Was löste der Abbruch in Ihnen aus? Fanden Sie ihn sinnvoll?

Ganz ehrlich: Es war ein Albtraum. Vor dem Abbruch sassen wir schon mehrere Tage in fragwürdiger Quarantäne auf der Rennyacht fest, bei über 30 Grad Hitze ohne Dusche und mit ungenügender Anzahl Betten. Wo hätten wir uns auf dem Meer denn anstecken sollen?! Innert weniger Stunden wechselte die Lage von der Freiheit, über Ozeane zu segeln, zum Gefängnis an Bord, auf Schritt und Tritt bewacht von der örtlichen Polizei. Was ich als emotional schwierig empfand, war, dass wir die Gesamtsituation kaum beeinflussen konnten. Die damit verbundene Planungsunsicherheit machte mir zu schaffen.

Was bedeutet das für Sie in finanzieller Hinsicht?

Die ausstehenden Leistungen machen zurzeit rund 30’000 Franken aus. Das ist für mich als Student enorm viel Geld. Trotzdem wiegt der emotionale Verlust schwerer. Für mich war die Möglichkeit, an diesem Rennen teilzunehmen, einmalig. Die Gefahr besteht, dass es nicht weitergeführt werden kann. Dann müsste ich den Betrag abschreiben.

Zurück zum Leben auf hoher See: Wie empfanden Sie den Alltag an Bord?

Das Gefühl, mit 18 kg Gepäck für ein Jahr aus der Schweiz zu verreisen, um auf allen grossen Ozeanen dieser Welt zu segeln, war unbeschreiblich. Persönlich gefällt mir das einfache, unkomplizierte Leben an Bord. Dazu gehörte zum Beispiel, meine Liege mit jemandem zu teilen. An den speziellen Schlafrhythmus – vier Stunden wach, vier Stunden schlafend – gewöhnt man sich relativ schnell. Die komplett verschiedenen Klimazonen, die wir durchquerten, brachten immer wieder neue Anforderungen mit sich. Am Äquator hatten wir schon mal zirka 45 Grad Celsius unter Deck. Teilweise war es aber auch eisig kalt und sehr nass.

Was lehrte Sie das Leben auf hoher See?

Persönlich lernte ich viel im Umgang mit Menschen in fordernden Situationen. Schon früh wurde mir grosse Verantwortung übertragen, und es gelang mir, immer ruhig zu bleiben und mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Es herrschte nie Panik an Bord, und wir konnten viele brenzlige Situationen gemeinsam entschärfen.

Schildern Sie bitte einen eindrücklichen Moment.

Im Südatlantik hatten wir innert fünf Tagen drei grosse Stürme. Vor allem der zweite und dritte erreichten Orkanstärke mit Windspitzen zwischen 60 und 80 Knoten, was zirka 130 Kilometern pro Stunde entspricht. Das Leben an Bord war extrem hart, alles war nass, und die starken Südwestwinde brachten eisige Temperaturen der Antarktis mit sich. Nach einer schwierigen Nacht durchdrang ein fahles, graues Licht die dunklen Wolken, und es bot sich ein atemberaubender Anblick: Die Wasseroberfläche war schäumend weiss, und Wellen so hoch wie Häuser erhoben sich zum Himmel. Im Lee der Wellen suchten kleine Seevögel Unterschlupf und Albatrosse rauschten majestätisch entlang der Wellenkämme.

Nichts für schwache Mägen: Bei starkem Wellengang legt sich die Segelyacht buchstäblich auf die Seite. Bild: PD

Gab es weitere Tierbegegnungen?

In den Philippinen standen wir eines Sonnenaufgangs fast still, als ein Wal der Grösse eines Busses unmittelbar unter dem Schiff durchschwamm. Das riesige Säugetier drehte sich zur Seite, zeigte seinen weissen, furchigen Bauch und musterte uns mit dem einen, riesigen Auge. So passiert viel Unvergessliches Tag und Nacht. Ich müsste wahrscheinlich ein Buch schreiben, um alles erzählen zu können.

Vor dem Rennen haben Sie gesagt, es werde eine extreme körperliche und mentale Herausforderung sein: Hat sich das bewahrheitet?

Ja, vor allem die mentale Belastung ist enorm. Wenn man sich erst kurz nach Mitternacht ins Bett legt und dann um drei Uhr wieder geweckt wird, weil der Wind sich gedreht hat und man das Segel wechseln muss, dann kann der Tanz übers Vordeck schon fordern. Die erste Welle weckt dann die Lebensgeister und man weiss wieder, wo man ist. Klar ist es auch körperlich anstrengend, zum Beispiel wenn man mit den Segeln hantiert, im 30 Meter hohen Mast arbeitet oder kopfüber in der Bilge hängt, während sich das Schiff durch die Wellen pflügt.

Blick vom 30 Meter hohen Mast. Bild: PD

Welcher Teil der gesamten Reise wurde erfüllt? Wohin hätte sie noch geführt?

Wir segelten rund 25’000 Seemeilen, das ist etwas mehr als die Hälfte der gesamten Route. Ursprünglich geplant waren noch die Destinationen Seattle, Panama, New York, Bermuda, Nord Irland und abschliessend wieder London. Vor allem der Nordpazifik im Winter gilt als Besonderheit. In den endlosen Weiten zwischen Sibirien und Alaska peitschen oft heftige Winterstürme und Wassermassen türmen sich zu enorm hohen, weiten Wellen.

Wie sehen nun Ihre Pläne fürs 2021 aus? Werden Sie teilnehmen, falls das Rennen fortgesetzt wird?

Ja natürlich! Unser Schiff liegt in den Philippinen und muss zurück nach England gebracht werden. Wir können jedoch nicht jederzeit lossegeln, sondern müssen die Zeiten von tropischen Wirbelstürmen entlang der Route beachten. Vom momentanen Standort aus ist der nächste realistische Starttermin im Spätsommer. Sofern man ohne grosse Restriktionen reisen kann, möchte ich beenden, was ich begonnen habe. Ich hoffe, das Team findet wieder zusammen, für mich hängt einfach noch zu viel drin. Wir waren nicht bereit für ein so abruptes Ende.