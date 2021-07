Interview FDP-Präsident Cédric Schmid: «Wir sind das liberale Original» Der 41-jährige Stadtzuger Cédric Schmid führt die kantonale FDP seit Anfang Mai. Der verheiratete Treuhänder tritt die Nachfolge von Carina Brüngger an, die nach zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Harry Ziegler 06.07.2021, 05.00 Uhr

Cédric Schmid ist neuer Präsident der FDP Kanton Zug. Im Bild im Gespräch im Freiruum.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021)

Cédric Schmid, wie kommt man dazu, das Amt des FDP-Kantonalpräsidenten zu übernehmen? Man kann sich ja nicht unbedingt Meriten verdienen damit.

Cédric Schmid: Einen Orden wird man kaum als Kantonalpräsident erhalten. Spass beiseite – ich durfte zwei Jahre die Stadtpartei führen und konnte die Partei weiterentwickeln. Es ist mir gelungen, zahlreiche Zugerinnen und Zuger für die politische Arbeit zu begeistern; sich für das liberale Gedankengut – Gemeinsinn, Fortschritt und Freiheit – zu engagieren. Verschiedene Gespräche mit Freunden aus der Zuger Politik sowie meinem privaten Umfeld haben mich letztlich dazu motiviert, dass ich diese «liberale Bewegung» und diese Lust auf Zukunftsgestaltung nicht nur in der Stadtpartei, sondern auch in der Kantonalpartei weiter entwickle.

Nun behaupten praktisch alle bürgerlichen Parteien, sie seien dem liberalen Gedankengut verpflichtet. Wo unterscheidet sich die FDP von den anderen?

Wir sind das liberale Original. Zudem gibt es einen Unterschied zwischen dem konservativ-bürgerlichen und dem liberal-bürgerlichen Lager. Der Konservative unterscheidet sich vom Liberalen doch ziemlich stark. Der Konservative setzt mehr aufs Bewahren, der Liberale schaut vorwärts, orientiert sich an künftigen Herausforderungen und hat keine Berührungsängste mit Neuem.







Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021)

In der nationalen FDP rumort es: Der Klimakurs hat nie recht Fahrt aufgenommen, Parteipräsidentin Petra Gössi tritt zurück. Wie wirkt sich solches auf die FDP des Kantons Zug aus?

Das Rumoren innerhalb der nationalen Partei ist meines Erachtens etwas unglücklich in die Öffentlichkeit gelangt. Der liberale Grundgedanke vereint stets verschiedene Strömungen und sie sind letztlich dafür verantwortlich, dass es zu einer ausgewogenen Lösung kommt. Schliesslich gibt es nicht nur eine Antwort auf die relevanten Zukunftsfragen. Bei unseren politischen Mitwettbewerbern mag dies durchaus anders aussehen. Dort sagen entweder ein Milliardär, ein Bauernpräsident oder ein Gewerkschaftspräsident, was Sache ist, und alle rennen widerspruchslos hinterher. Die FDP-Parteibasis trägt den eingeschlagenen Klimakurs mit. Wie dieser Kurs nun im Detail umgesetzt wird – daran arbeiten wir derzeit.

Natürlich gibt es immer mal einzelne Heckenschützen. Im Kanton Zug scheint mir das weniger ein Problem. Täuscht der Eindruck?

Das ist schon eher ein nationales Problem. Im Kanton Zug wird dies mit dem parteiinternen intensiven Austausch verhindert. So entwickeln wir die besten politischen Lösungen für den Kanton Zug. Für uns gehört der Dialog zu den relevanten Zukunftsfragen schlicht zum politischen Alltagsgeschäft.

Wie gehen Sie persönlich mit solchen Abweichlern um? Es gibt im Kanton Zug ja schon hin und wieder alteingesessene Liberale, die dezidiert eine andere Haltung vertreten als die Mehrheit der Partei.

Ich suche das Gespräch. Wie gesagt, nur im Dialog lassen sich Ideen und konkrete Lösungen entwickeln. Ein politisches Programm ist erst tragfähig, wenn sämtliche Parteimitglieder in den Meinungsbildungsprozess proaktiv eingebunden sind. Ein aktuelles Beispiel ist die CO 2 -Abgabe. Die FDP hat in den Räten dafür gekämpft, dass keine Verbote im Gesetz stehen – im Gegensatz zur Linken, die ausschliesslich mit Verboten und Entmündigung arbeitet. Nachdem sich die FDP-Parlamentarier dafür eingesetzt, sich die FDP-Delegierten mehrheitlich dafür ausgesprochen hatten, war nach einer durchaus kritischen Aussprache innerhalb der Kantonalpartei klar, dass wir – auch im Kanton Zug – hinter dieser Vorlage stehen.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021)

Die Partei musste gerade in dieser Frage aber ein Stück weit über den eigenen Schatten springen, vor allem bezüglich staatlicher Eingriffe.

Das ist so. Liberal funktioniert anders. Aber im Sinne des Kompromisses sind wir über den eigenen Schatten gesprungen. Dem Volkswillen entnehmen wir nun, dass dieser Sprung zu gross war. Wir müssen nun dezidiert auf Kostenwahrheit beim CO 2 -Verbrauch setzen zur Erreichung der Pariser Klimaziele.

Ihre politische Karriere startet jetzt richtig. Sie haben bislang kein Mandat innegehabt wie beispielsweise Kantons- oder Gemeinderat. Ist das ein Hindernis?

Das ist richtig. Ich sehe darin keinen Nachteil. Ich engagiere mich innerhalb der Partei- und den Kirchenparlamenten. Insofern bin ich gerüstet. Und die Kantonalpartei ist mandatsmässig so gut aufgestellt, dass es von Vorteil ist, wenn der Präsident sich ganz auf die Führung der Partei konzentrieren kann.

Sie sind Treuhänder mit einem gewissen Faible für Start-ups. Gibt es Parallelen zwischen einem Start-up und der FDP in der aktuellen Situation? Ich denke da an die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger von Petra Gössi oder die Richtungsdiskussion innerhalb der FDP.

Die FDP ist vorwärts orientiert und steht somit für den Fortschritt. Start-ups orientieren sich an den gleichen Werten wie die Liberalen: Den gegenwärtigen Wandel als Chance begreifen und nach innovativen Lösungen suchen. Wohlstand sichern respektive ausbauen und letztlich Lebensqualität steigern und Lust auf Zukunft haben. Persönlich bedaure ich den Rücktritt von Petra Gössi. Aber ich kann verstehen, dass sie sich nach fünf Jahren wieder vermehrt ihrem Beruf widmen möchte.

Wollen Sie bei der kantonalen FDP etwas verändern?

Der Parteivorstand und ich sind ein Team. Jeder kennt seine Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten und nimmt diese auch wahr. Zudem haben wir neulich die Grundausrichtung der Partei respektive unserer Strategie gemeinsam mit der Parteibasis erarbeitet und verabschiedet. Ferner arbeiten wir derzeit am Aktionsplan und Kommunikationskonzept, welche die konkreten Massnahmen für die anstehenden Wahlen und Abstimmungen beinhalten. Somit sind wir auf Kurs und agil genug aufgestellt, um auch auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Klar ist aber auch, dass wir weitere Anstrengungen bei der Mitgliederwerbung vornehmen müssen.

Und wie wollen Sie das bewerkstelligen?

Aktuell eruieren wir in den Zuger Gemeinden, wo der Bevölkerung der Schuh drückt. Wir engagieren uns zudem sehr stark in den jeweiligen Ortsplanungsrevisionen, welche für unsere Zukunft von grösster Relevanz sind. Auf unserer Agenda stehen ganz zuoberst die Steigerung der Zuger Standortattraktivität und die damit verbundene Lebensqualität für die Zuger Bevölkerung. Nachhaltige Steuer- und Finanzpolitik, Lösungen für lebenslanges Lernen, eine gute Gesundheitsinfrastruktur und eine Klima- und Umweltpolitik, welche keine Umverteilungspolitik ist, sondern Kostenwahrheit und technologische Innovationen beinhaltet. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren liberalen Lösungen Sitze im Kantonsrat hinzugewinnen können. Bewahren und Verbieten sind die Angebote unserer Konkurrenten – ein wahrlich unattraktives Angebot für einen starken und international verflochtenen Wirtschaftskanton.

Das wird nicht ganz einfach werden.

Die genannten Ziele sind durchaus ambitioniert, dies ist mir und dem Parteivorstand bewusst. Wir sind nun als Team gefordert, die Zuger Bevölkerung von unserem liberalen Angebot zu überzeugen, welches für einen lebenswerten und nachhaltigen Kanton Zug steht – für Junge und Alte sowie Arme und Reiche.