Der Anteil der Schattenwirtschaft wird für Ende letzten Jahres in der Schweiz auf 5,9 Prozent des Bruttoinlandprodukts (2019: 726,9 Milliarden Franken) beziffert. Damit weist die Schweiz den niedrigsten Anteil im Vergleich mit den Nachbarländern aus. Am höchsten ist der Anteil mit 16,5 Prozent in Italien, gefolgt von Frankreich (15,9 Prozent) , Deutschland (10,5 Prozent) und Österreich (7,2 Prozent). Die Zahlen stammen von Ende 2020 und wurden vom Ökonomen Friedrich Schneider unter der Annahme einer Rezession in den jeweiligen Ländern zwischen 6 und 15 Prozent berechnet.