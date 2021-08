Interview «Ich hatte Selbstzweifel»: Die Baarer Sprinterin Silke Lemmens spricht über ihren schwierigen Weg zum Glück Für die 21-Jährige jagte in den vergangenen Wochen ein Höhepunkt den nächsten – jetzt ist sie Olympionikin. Zunächst musste sie aber den Glauben an sich selbst finden. Interview: Raphael Biermayr 16.08.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Silke Lemmens (vorn) macht sich an den Olympischen Spielen in Tokio als zweite Läuferin der Staffel über 4-mal 400 Meter auf den Weg. Bild: Laurent Gilliéron/Keystone (5. August 2021)

Silke Lemmens befindet sich in einer denkwürdigen Saison. Die 21-jährige Baarerin gewann über 400 Meter die Bronzemedaille an den U23-Europameisterschaften, bevor sie Teil der Olympiastaffel über 4-mal 400 Meter war. Von beiden Grossanlässen kehrte die grossgewachsene Läuferin vom LC Zürich mit einem Schweizer Rekord zurück. Um den Kopf für den Sport frei zu haben, hat Lemmens ihr Wirtschaftsstudium von sechs auf sieben Semester ausgedehnt. Auch ohne Uniprüfungen blickt sie auf erfolgreiche, aber anstrengende Wochen zurück.

Wo sind Sie gerade?

Zu Hause in Baar.

Es dürfte Ihnen in den vergangenen Wochen nicht immer leicht gefallen sein, diese Frage zu beantworten.

Das stimmt, besonders in den letzten zwei Monaten bin ich oft gereist: Staffel-WM und Team-EM in Polen, Schweizer Meisterschaften, U23-EM in Estland, Vorbereitungscamp und Olympische Spiele in Japan. Es ist schön, jetzt für mich zu sein und etwas Ruhe zu haben.

Wie gingen Sie mit der Belastung um?

Ich konnte mich ein bisschen darauf einstellen. Es war klar, dass wegen der coronabedingten Verschiebungen viele Anlässe in kurzer Zeit stattfinden werden. Dennoch war es schwierig, von Freunden und der Familie getrennt zu sein. Letztlich war es aber genau das, wofür ich trainiert hatte. Und rückblickend war es eine super Zeit.

An der U23-EM in Tallinn liefen Sie die 400 Meter erstmals unter 53 Sekunden und wurden Dritte. Auf Instagram schrieben Sie danach sehr offen über Ihre Gefühle. Was hat Sie dazu gebracht?

Ich machte im letzten Jahr grosse Fortschritte und wusste, dass ich gut war, mein Coach sprach zudem oft von meinem grossen Potenzial. Im Training gelangen mir auch immer wieder gute Läufe, aber im Wettkampf konnte ich es einfach nicht abrufen. Ich hatte Selbstzweifel und glaubte nicht an mich. In Tallinn passte dann endlich alles – das war eine enorme Erleichterung, das schönste Gefühl überhaupt.

Die 52,09 Sekunden im Final von Tallinn bedeuten eine Verbesserung Ihrer persönlichen Bestzeit um fast eine Sekunde.

Schon im Vorlauf gelang mir in 52,73 Sekunden eine persönliche Bestzeit und der Schweier U23-Rekord, obwohl ich auf Bahn acht gelaufen war und nicht durchgezogen hatte. Das gab mir so viel, dass ich mit Spass im Final startete. Ich hoffte auf eine Zeit um 52,5 Sekunden – 52,09 waren dann wirklich cool.

Laufen Sie seither anders?

Definitiv mit mehr Selbstvertrauen. Ich weiss jetzt, dass ich am Tag X meine Leistung abrufen kann.

Das haben Sie auch an den Olympischen Spielen mit der Staffel bewiesen. Wie erlebten Sie diesen Wettkampf?

Lea Sprunger war schnell, als sie mir den Stab gab. Von meinem Lauf weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr viel. Danach sah ich, dass wir viel näher an den Polinnen dran waren als an früheren Wettkämpfen. Das hiess: Es lag eine gute Zeit drin. Beim Zieleinlauf von Yasmin Giger sah ich eine Zeit deutlich um 3:26 Minuten. Doch wir wollten uns nicht zu früh freuen. Es ging mega lange, bis die Zeit offiziell angegeben wurde. Als dann 3:25,90 aufleuchteten, waren wir einfach unglaublich glücklich.

Silke Lemmens, Rachel Pellaud, Yasmin Giger und Lea Sprunger (von links) im Moment der Bekanntgabe der Zeit – Schweizer Rekord. Bild: Laurent Gilliéron/Keystone (5. August 2021)

Wie ging der Abend weiter?

Wir gaben etwa eine Stunde lang Interviews, machten Fotos, sprachen mit dem Coach und schauten uns die weiteren Wettkämpfe an. Anschliessend blieben wir lange wach, sicher bis 2 Uhr – und am nächsten Morgen früh wurden wir für die Dopingkontrolle geweckt.

Haben Sie den Schweizer Rekord gefeiert?

Ein bisschen für uns, nichts Grosses. Die Saison ist ja noch nicht vorbei.

Vorbei ist jedoch die internationale Karriere Ihrer Staffelkollegin Lea Sprunger. Wie haben Sie sie erlebt?

Sie ist viel älter als wir, sogar zehn Jahre älter als ich, und war wie ein Mami für die Staffel. Lea verfügt über eine enorme Erfahrung und konnte uns andere vor dem Wettkampf in Tokio beruhigen. Dass wir bei ihrem letzten Lauf so gut waren, war schon speziell und freut mich sehr. Ich weiss noch, wie ich das erste Mal im gleichen Rennen wie sie lief.

Erzählen Sie.

Das war 2017 über 200 Meter an meinem ersten Final bei Schweizer Meisterschaften. Sie war schon damals ein Vorbild für mich. Ich war mega scheu und traute mich nicht, sie anzusprechen.

Welche Rolle übernehmen Sie in der Staffel nach Sprungers Rücktritt?

Jemand muss jetzt die Leaderposition übernehmen. Wer das ist, müssen andere entscheiden. Ich wäre bereit dazu.

Was braucht es dazu?

Man muss gut organisiert und verantwortungsbewusst sein, was ich im normalen Leben, also zum Beispiel in der Schule, bin. Das bewies ich auch im Vorbereitungscamp in Japan, wo Lea nicht dabei war. Der Trainer sagte, ich solle die anderen motivieren, das ist mir sicher gut gelungen.

Lea Sprunger ist die einzige Schweizerin, die über 400 Meter unter 51 Sekunden gelaufen ist. Wann schaffen Sie das?

Zuerst muss ich unter 52 Sekunden kommen (lacht). Die verbleibenden Läufe dieser Saison will ich geniessen und zeigen, dass die Zeit von Tallinn keine einmalige Sache war.

Können Sie nach den Erfolgen der letzten Wochen genügend Emotionen dafür aufbringen?

Im Moment bin ich noch dabei, alle Eindrücke einzuordnen. Mein Kopf muss sich zuerst beruhigen. Ich denke, ich werde mit Spass an die nächsten Wettkämpfe herangehen. An den Diamond-League-Meetings in Lausanne und Zürich kann ich über 400 Meter starten, das erachte ich als Bonus. Denn egal, was passiert: Diese Saison kann nicht schlecht werden.