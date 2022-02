Impfquote bei Zuger Kindern liegt über dem Schweizer Durchschnitt

Interview Impfquote bei Zuger Kindern liegt fünf Prozent über dem Schweizer Durchschnitt – das sagt Gesundheitsdirektor Martin Pfister dazu Der Kanton Zug hat Ende Dezember 2021, was vergleichsweise früh war, mit den Kinderimpfungen gegen Covid-19 begonnen. Möglicherweise sei die Impfquote deshalb über dem Durchschnitt, sagt Martin Pfister im Interview. Ebenfalls geht er auf die Zukunft des Impfcenters und des Contact-Tracings ein. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 09.02.2022, 17.00 Uhr

Die Impfquote der Kinder zwischen fünf und elf Jahren ist in Zug überdurchschnittlich hoch. Symbolbild: Andrea Tina Stalder (6. Januar 2022)

Schweizweit wurden rund 7,4 Prozent aller Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft. Wie sieht den die aktuelle Impfquote in dieser Altersklasse im Kanton Zug aus? Auf Anfrage geht der Gesundheitsdirektor Martin Pfister auf diese und weitere Fragen bezüglich der Impfsituation im Kanton Zug ein. Ausserdem erläutert er, was der Bundesratsentscheid über die Aufhebung der Kontaktquarantäne für die Zukunft des Contact-Tracings bedeutet und ob es überhaupt noch benötigt wird.

Wie sieht die Impfquote der Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren im Kanton Zug aus?

Martin Pfister: Im Kanton Zug sind aktuell 1143 Kinder zwischen fünf und elf Jahren mindestens einmal geimpft. Dies entspricht rund 12,4 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe.

Was könnte die Erklärung dafür sein, dass Zug hierbei über dem nationalen Schnitt liegt?

Der Kanton Zug hat bereits vergleichsweise früh, Ende Dezember 2021, mit den Kinderimpfungen begonnen. Möglicherweise ist die Impfquote deshalb über dem schweizerischen Durchschnitt.

Gibt es auch im Kanton Zug überschüssigen Kinderimpfstoff oder konnte bisher alles verabreicht werden, was vom Bund geliefert wurde?

Der Kanton Zug bestellt beim Bund jeweils nur die Mengen an Impfstoff, welche wir in den kommenden Wochen voraussichtlich benötigen. Aktuell hat der Kanton noch rund 2000 Impfdosen für Kinder auf Lager, wobei rund 1000 für die Zweitimpfungen benötigt werden. Der Impfstoff bleibt zudem gekühlt sehr lange haltbar, wir müssen also keinen Impfstoff entsorgen.

Wie sieht es derzeit im Impfcenter im Allgemeinen aus – wie viele Personen werden derzeit täglich noch geimpft oder geboostert?

Aktuell werden pro Tag im Schnitt rund 50 Impfungen durchgeführt, wobei kaum noch Erstimpfungen gemacht werden.

Gibt es Pläne, das Impfcenter abzubauen?

Eine Schliessung des Impfcenters ist im Moment nicht geplant. Die Kapazitäten werden aber der Nachfrage entsprechend zurückgefahren.

Was bedeutet das konkret?

Zum einen möchten wir nach wie vor allen die Möglichkeit geben, sich einfach und rasch impfen zu lassen. Zum anderen ist es aktuell noch unklar, ob in den nächsten Monaten eine erneute Impfung gegen Covid-19 für die breite Bevölkerung oder gewisse Risikogruppen empfohlen wird. Falls dies der Fall sein sollte, haben wir das Ziel, diese Impfungen so rasch wie möglich durchführen zu können – dafür ist das Impfzentrum optimal. Der Impfstoff wird auch in diesem Jahr in grösseren Mengen geliefert werden, weshalb eine Verimpfung über die Arztpraxen oder Apotheken allein schwierig umzusetzen ist.

Wie viele Personen arbeiten derzeit im Impfcenter?

Im Impf- und Zertifikatscenter arbeiten aktuell rund 140 Personen, die meisten davon in Teilzeitpensen.

Was bedeutet der Bundesratsentscheid bezüglich der Aufhebung der Kontaktquarantäne für das Contact-Tracing? Wird dieses nun überhaupt noch benötigt?

Das Contact-Tracing nimmt nach wie vor Kontakt zu allen Infizierten auf, informiert diese über die Isolation und stellt Bestätigungen der Isolation für die Arbeitgeber aus. Zudem bleibt die Auskunftsstelle in Betrieb, da immer noch viele Fragen aus der Bevölkerung zum Thema vorhanden sind. Mit der Aufhebung der Quarantäne reduzieren sich die Aufgaben jedoch. Eine starke Entlastung würden erst der Rückgang der Fallzahlen und die Einführung der Selbstquarantäne bewirken.

Wie viele Personen und Stellenprozente werden derzeit fürs Contact-Tracing eingesetzt?

Aktuell arbeiten noch 74 Personen in rund 45 Vollzeitstellen im Contact-Tracing. Ein Abbau dieser Ressourcen ist ab Mitte Februar geplant.

Dieses Interview wurde schriftlich geführt.

