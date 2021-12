Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel Präsident GPK des Ständerates

Interview Matthias Michel: «So schnell entlassen wir den Bundesrat nicht aus der Verantwortung» Der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel wird ab 1. Januar als Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Ständerats im Amt sein – etwas früher als erwartet. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel (Mitte) in einem Gespräch mit Nationalrat Matthias Samuel Jauslin (FDP/AG, links) und Ständerat Hans Wicki, (FDP/NW). Bild: Anthony Anex/Keystone

Matthias Michel, Sie sind kürzlich zum Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Ständerates gewählt worden. Obwohl bisher nicht Vizepräsident der GPK. Das ist doch eher ungewöhnlich. Was waren die Gründe?

Matthias Michel: Ab Januar werde ich für zwei Jahre die GPK des Ständerats präsidieren. Normalerweise rückt der Vizepräsident nach. Das wäre der Aargauer Ständerat Thierry Burkart gewesen. Da er im Oktober dieses Jahres zum FDP-Parteipräsidenten gewählt wurde, wollte er sich etwas entlasten. Auf seine Anfrage hin habe ich mich bereiterklärt. Im Nationalrat dürfte übrigens die Zugerin Manuela Weichelt die nächste Präsidentin der GPK werden. Sie ist aktuell Vizepräsidentin.

Die GPK schaut ja dem Bundesrat auf die Finger. Sind Sie nun so etwas wie das Gewissen des Ständerats?

Die GPK sei eigentlich eine «Wahrheitskommission», hat mir unser Bundeskanzler gesagt. Das Parlament hat die Oberaufsicht über den Bundesrat und die Gerichte. Diese Kompetenz hat das Parlament an die Geschäftsprüfungskommissionen delegiert. Das sind 25 Nationalrätinnen und Nationalräte sowie 13 Ständerätinnen und Ständeräte. Sie nehmen die Aufsicht wahr und erstatten dem Parlament mindestens jährlich Bericht, wie sie diese Aufsicht wahrnehmen.

Wie muss man sich die Arbeit der GPK vorstellen? Gleich wie im Kanton?

Im Ansatz schon: Im Kanton schaut die Staatswirtschaftskommission hauptsächlich auf die Finanzen. Unsere Aufgabe ist umfassender: Es ist eine Geschäftsprüfung, wir schauen also alles an. Und wir laden diverse Personen aus der Verwaltung und von ausserhalb zu Anhörungen ein.

Wie ist die Geschäftsprüfungskommission organisiert?

Jede GPK hat fünf Subkommissionen. Jede Subkommission ist jeweils zuständig für zwei Departemente bzw. die Bundeskanzlei, die Gerichte und die Staatsanwaltschaft. Selber präsidierte ich bisher eine Subkommission und war Mitglied in einer anderen. Dort haben wir zum Beispiel die Bussenpraxis der Zollbehörden während der covidbedingten Einschränkungen an der Grenze untersucht.

Was genau tut eine Subkommission?

Sie untersucht Vorgänge hinsichtlich ihrer Rechtmässigkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit in den zu beaufsichtigenden Departementen. Die Resultate unserer Untersuchungen resultieren in einem Bericht. Diesen legen wir dann der Gesamtkommission vor.

Visitieren Sie als GPK-Präsident noch?

Ich werde in zwei Subkommissionen bleiben; es ist mir wichtig, diese Arbeit an der Basis auch zu tun. Ein Beispiel: Wir haben rund 25 Fragestellungen alleine zu Covid. Angefangen bei der Armeeapotheke bis zur Zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen. Wir nehmen dabei Sachen auf, von denen wir aufgrund interner oder externer Hinweise den Eindruck haben, genauer hinschauen zu müssen. Nicht, um zu sagen, was ist schlecht gelaufen in der Vergangenheit, sondern um Verbesserungen zu erreichen.

Wie muss man sich solche Verbesserungen vorstellen?

Stellen wir etwas fest, das besser hätte laufen können, machen wir dem Bundesrat eine entsprechende Empfehlung. Wir sind frei in der Wahl der Themen, die wir untersuchen wollen. Wir stützen uns auf Dokumente, laden aber auch Personen ein, die uns Auskunft geben müssen. Wichtig ist, immer alle Seiten anzuhören, damit wir uns ein umfassendes Bild machen können. Dabei geht es um die Gesetzmässigkeit und Wirksamkeit der Handlungen des Bundesrats und der Verwaltung: Besteht für Handlungen eine gesetzliche Grundlage und waren die Handlungen wirksam?

Gesetzt den Fall, die GPK würde Unregelmässigkeiten entdecken, welche Mittel hätte sie zur Verfügung, um einzugreifen?

Grundsätzlich geben wir dem Bundesrat Empfehlungen ab, wenn wir Handlungsbedarf sehen. Sehen wir beispielsweise Handlungsbedarf auf gesetzlicher Ebene, dann reicht die GPK eine entsprechende Motion ein. Wir sind aber kein Gericht und entscheiden nicht in Einzelfällen. Wir haben ausser Empfehlungen, parlamentarischer Vorstösse und öffentlicher Berichte keine weitere Handhabe.

Der Bundesrat könnte also Empfehlungen der GPK im Grundsatz ignorieren?

Nein, das kann er nicht; er muss dazu Stellung nehmen. Entweder reagiert er auf unsere Empfehlungen mit einer Zusage zur Umsetzung oder einem Nein dazu. Ein Nein muss er natürlich begründen: Es kann sein, dass er sie als unnötig erachtet oder mit zu hohen Kostenfolgen verbunden.

Wie steht es um die Nachkontrollen?

Solche erfolgen in der Regel alle zwei Jahre. Wurden Empfehlungen nicht umgesetzt, machen wir den Bundesrat darauf aufmerksam. Wir wollen sicherstellen, dass Empfehlungen der GPK umgesetzt werden. So schnell entlassen wir den Bundesrat nicht aus der Verantwortung.

Wird die GPK wahrgenommen?

Es gibt zwei Aspekte. Gegen aussen ist die GPK nicht stark sichtbar. Von uns hört man nur, wenn etwas wirklich schiefläuft. Zum Beispiel im Fall Crypto. Man sollte schon die Antennen ausgefahren haben, damit man früh genug reagieren und abklären kann, ob dringender Handlungsbedarf besteht. Gegen innen merke ich, wie die Verwaltung einen beachtet. Geht man fair mit ihr um, gewinnt man gegenüber der Verwaltung an Glaubwürdigkeit. Und daraus ergibt sich eine gegenseitige Offenheit. Dann kann man zusammenarbeiten und nicht gegeneinander.

Die Erfahrung als Regierungsrat ist im Umgang mit der Verwaltung von Vorteil?

Ich glaube schon. Reibungen müssen sein und solange sie konstruktiv sind, ist das auch in Ordnung. Die Glaubwürdigkeit als ehemaliges Exekutivmitglied ist für die Verwaltung schon ziemlich hoch. Sie geht davon aus, dass ein ehemaliger Regierungsrat weiss, wie Verwaltungen ticken.

Und wie immer – die Frage an den Parlamentarier: Treten Sie zur Wiederwahl an?

Das habe ich vor. Ich bin im Jahr 2019 nicht angetreten, um nach einer Legislatur bereits wieder aufzuhören.

Hinweis: Ständerat Matthias Michel lädt zu einem weiteren Samstagsgespräch nach der Session ein. Aufgrund der aktuellen Situation wird es wieder ein Online-Meeting sein. Matthias Michel berichtet von den Geschäften, Abstimmungen und Ereignissen der Wintersession 2021. Danach ist das Samstagsgespräch offen für Fragen und Diskussionen der Teilnehmenden. Den Link zum Zugang zum digitalen Samstagsgespräch gibt es hier.

