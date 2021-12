Interview Wie weiter mit der Schulraumplanung in Steinhausen? Gemeindepräsident Hans Staub nimmt Stellung Die Schulanlage Sunnegrund in Steinhausen soll vergrössert werden. Doch der Gemeinderat wurde bei diesem Versuch ausgebremst - bereits zum zweiten Mal. Was die Gründe dafür sein könnten und wie es nun weiter geht, erklärt Gemeindepräsident Hans Staub im Interview. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Bei der Schulhausanlage Sunnegrund gibt es noch Wachstumspotenzial. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 15. April 2021)

Steinhausen braucht mehr Schulraum. Eine durchgeführte Schüler- und Klassenprognose und die Schulraumplanung gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren acht weitere Klassenzimmer sowie weitere Kapazitäten für Gruppenräume und die Schule plus notwendig werden. Der Antrag des Gemeinderates für einen Kredit in der Höhe von 504'000 Franken um einen Studienauftrag durchzuführen wurde an der vergangenen Gemeindeversammlung deutlich abgelehnt – es ist bereits der zweite Versuch, das Schulareal Sunnegrund zu erweitern, der abgelehnt wurde. Gemeindepräsident Hans Staub (Die Mitte) nimmt Stellung:

Hans Staub, für die Schulanlage Sunnegrund sollte ein Studienauftrag zur Verdichtung durchgeführt werden. Das Stimmvolk hat dem Verpflichtungskredit von 504'000 Franken nicht zugestimmt. Wieso?

Hans Staub. Bild: stk

Hans Staub: Vielleicht war den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht ganz klar, was Verdichten beim Schulareal bedeutet. Es könnte sein, dass das missverstanden wurde. Das Ergebnis wäre ja offen gewesen. Es wäre möglich, die Dreifach-Turnhalle oder das Schulgebäude Sunnegrund 5 zu erhöhen, das sowieso dafür ausgelegt ist.

Es lag also auch an der Kommunikation des Gemeinderates?

Vielleicht haben wir das tatsächlich zu wenig genau erklärt. Verdichten ist ein starkes Wort. Das bedeutet ja nicht, dass aus den Schulhäusern Hochhäuser werden. Den Stimmbürgern war wohl auch zu wenig klar, wieso wir eine Verdichtung bevorzugen, wenn doch ein Neubau, bei dem keine Kompromisse eingegangen werden müssen, auch möglich ist.

Bereits zum zweiten Mal haben die Steinhauserinnen und Steinhauser einen solchen Antrag abgelehnt, ausserdem wurde an der Gemeindeversammlung eine Motion betreffend Schulraumbauten behandelt. Das Thema scheint die Gemüter zu erregen.

Ich bin sehr froh, dass die Motion, die einen weiteren Schulstandort vorgeschlagen hat, deutlich abgelehnt wurde. Der Sunnegrund ist für Steinhausen der richtige Ort für die Schule. Dass die Schulraumplanung vorangetrieben werden muss, ist unbestritten. Diskussionen gibt es über das Wie und Wo. Bei dem ersten Antrag an der Sommergemeinde zu einem Studienauftrag war die Stimmung nicht besonders gut. Es war klar, dass eine Verdichtung nicht gewünscht wird.

Wieso hat der Gemeinderat trotzdem daran festgehalten?

Ich glaube, jetzt wurde viel deutlicher, was sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wünschen. Nach der Sommergemeinde war uns das noch nicht so klar. Der Gemeinderat trifft sich demnächst zur ersten Sitzung nach der Gemeindeversammlung. Wir werden die Situation analysieren und diskutieren, wie es weiter geht. Mir persönlich wurde klar, dass wir wohl eher einen Neubau, konkret Sunnegrund 6, in die Planung aufnehmen werden.

Ein weiterer Schulstandort wurde an der Versammlung aber auch diskutiert. Eine Primarschulanlage für rund 700 Kinder sei zu gross, wurde moniert. Die Kinder würden sich dort nicht wohl fühlen. Wie sehen Sie das?

Wir halten am Standort Sunnegrund fest. Es gab in Steinhausen schon mehr Schulkinder. Das ist verträglich. Ausserdem bietet ein einziger Standort viele Vorteile. So ist etwa alles an einem Ort zu finden, auch die Angebote der ausserschulischen Betreuung Schule plus.

Ganz allgemein: Spürt der Gemeinderat bei den Themen Wachstum und Verdichtung bei der Bevölkerung generell eine Skepsis?

Wachstum stellen ja grundsätzlich wenige in Frage, Verdichtung eigentlich auch nicht. Ausser es passiert vor der eigenen Haustür. Steinhausen befindet sich in einem Wachstumsprozess. Es ist kein Dörfchen mehr, sondern vielleicht eher eine Art Agglomeration. Trotz einer intensiveren Nutzung und höheren Gebäuden gibt es hier aber viel Luft und viele Grünflächen.

Zurück zum Schulraum: Was bedeutet diese Verzögerung nun für die Gemeinde und die Schulen Steinhausen?

Es ist klar, eine fundierte Planung und Umsetzung brauchen Zeit. Die nehmen wir uns. Begehrlichkeiten für zusätzliche Räume sind aber natürlich auch da. Es ist wohl allen klar, dass an der nächsten oder spätestens der übernächsten Gemeindeversammlung wieder ein Antrag zu diesem Thema kommen wird. Unser Glück ist es, dass wir das bestehende Provisorium um vier weitere Schulzimmer erweitern können. Ausserdem sind in zwei Schulzimmern gegenwärtig Kindergärten untergebracht. Auch dafür wird es eine andere Lösung geben.

Wie viel Zeit und Geld hat der Gemeinderat bereits in die Vorbereitungen und die Ausarbeitung der beiden Anträge investiert?

Das ist schwierig abzuschätzen. Die Bauabteilung und die Schulverwaltung haben schon einiges an Zeit investiert. Auf vielem kann man aber bestimmt auch für ein anderes Projekt aufbauen. Man muss immer damit rechnen, dass ein Antrag, für den schon vieles ausgearbeitet wurde, abgelehnt wird. So funktioniert unser System. Es ist wichtig, dass die Leute abgeholt werden und man sie ernst nimmt.

Apropos Mitsprache, ist für die Weiterentwicklung des Schulareals vielleicht auch eine öffentliche Mitwirkung geplant?

Das ist sicher nicht ausgeschlossen. Aber wie gesagt, der Gemeinderat trifft sich erst noch um die Situation zu analysieren.

Neben dem Antrag zum Schulareal scheiterte der Gemeinderat auch mit einem Antrag, ein eigenes Grundstück beim Bahnhof zu verkaufen. Ein Gebiet, das die Gemeinde auch schon länger beschäftigt. Mangelt es an Vertrauen in die Arbeit des Gemeinderates?

Dass die Gemeinde Land verkauft, ist nichts Alltägliches. Das hat es in Steinhausen schon lange nicht mehr gegeben. Der Bahnhof ist ein Entwicklungsgebiet. Dem Gemeinderat wurde vorgeworfen, dass diese Entwicklung eingeschlafen ist. Dem ist aber nicht so. Wir wollen auf die Ergebnisse der Ortsplanungsrevision warten und das Thema dann wieder aufnehmen. Von fehlendem Vertrauen würde ich nicht sprechen. Ich spüre das Vertrauen der Bevölkerung. Der Antrag des Gemeinderates wurde aber tatsächlich deutlich abgeschmettert. Es wurde nicht goutiert, dass Land abgegeben wird.

